Des milliers d’immigrants comme Norma ont célébré dans le New Jersey la signature de la loi qui leur permettra d’obtenir un permis de conduire, mais maintenant la peur de l’expulsion les a saisis en raison des exigences proposées pour conduire légalement dans l’État.

Norma, qui a émigré de l’État de Puebla (Mexique) il y a vingt ans pour rejoindre sa mère et d’autres membres de sa famille dans le New Jersey, dit avoir beaucoup souffert lorsque son fils a été expulsé il y a neuf ans. La même chose s’est produite avec son frère et son père, et elle ne veut pas que l’histoire se répète avec elle et soit séparée de ses filles de 13 et 12 ans.

C’est pourquoi, dit-il à ., qu’il doit être en mesure de conduire légalement dans l’État pour sortir de la pauvreté dans laquelle ils vivaient.

«Je suis seul avec les filles et je dois tout faire. Si le bus n’arrive pas pour eux, emmenez-les à l’école, allez les chercher s’ils m’appellent qu’ils sont malades, faites des courses, beaucoup de choses », dit-il.

« Avoir le permis pour moi est très important et je ne veux pas risquer que la police m’arrête en chemin », a déclaré Norma, qui n’oublie pas qu’elle a été arrêtée pour cette raison et qu’elle a dû payer une caution pour être libérée, ni la terreur qui vécut alors à la déportation.

Cette expérience, dit-il, l’a motivé à se battre pour un permis de conduire avec la communauté immigrante.

En décembre dernier, avec des milliers d’autres immigrants sans papiers, il a célébré la signature de la loi par le gouverneur démocrate du New Jersey, Phil Murphy, et ils n’ont attendu que le ministère des Véhicules à moteur pour publier ses exigences proposées pour obtenir la licence, qui que l’agence a publié en juillet dernier et qu’ils ont été rejetés par divers groupes.

Les résidents du New Jersey ont jusqu’au 18 septembre pour commenter les exigences proposées pour obtenir le nouveau permis de conduire de l’État, y compris celles pour les immigrants sans statut juridique.

Ce qui a causé le rejet et la peur dans la communauté immigrée, c’est l’exigence de prouver numéro de sécurité sociale ou numéro d’identification personnel du contribuable (DANS).