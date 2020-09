George Floyd ne pouvait plus respirer. Comme cent mille autres Américains, il avait horriblement haleté avant que son monde ne devienne sombre. Contrairement à eux, son agonie n’est pas née d’un virus qui ravage les poumons. Il a été étranglé. Il a été assassiné en public, avec le poids de la haine anti-noire agenouillée terriblement – presque avec vantardise – sur son cou.

Des semaines avant, et à des kilomètres de là, une comparaison des parcs publics de New York montre l’histoire de deux villes. Dans certains, des agents en uniforme protègent des groupes d’amis se prélassant au soleil en distribuant des masques et de l’eau. Ailleurs, ils patrouillent. Les sourcils froncés, ils arrêtent brutalement des personnes de couleur en deuil pour désobéissance. À Sacramento, un enfant de 14 ans est épinglé sur l’asphalte et frappé au visage. À Manhattan, un homme noir est broyé dans l’asphalte pour avoir violé l’ordre de distanciation sociale de six pieds. Un officier le gifle, s’agenouille terriblement sur son cou.

À l’urgence, le père d’un patient m’arrête avec une paume en éventail à un pied de ma poitrine – m’empêche d’examiner son enfant même si je me suis présenté comme le médecin – et me demande si je suis «récemment rentré à la maison». Ma capacité à m’occuper d’un garçon haletant est remise en question en raison de mon appartenance ethnique taïwanaise. Une semaine plus tard, une infirmière de triage demande à un nouveau patient pourquoi il est venu à l’hôpital. Il répond simplement qu’il a récemment été «toussé par [an] Asiatique. »

Dans cette pandémie, les données passent au second plan face aux préjugés raciaux. La surveillance raciste irrationnelle qui conduit à la brutalisation des Noirs américains dans leurs quartiers se répand dans la santé publique et les soins médicaux. Alimentés par un président qui continue de blâmer une Chine sans visage pour les misères de la pandémie, les citoyens et les soignants de couleur font face à la peur et au dédain. Simultanément, les mythes réémergents des différences raciales génétiques examinent les corps de couleur comme sources de maladie, tout en obscurcissant le climat mortel d’injustice qui accélère l’essoufflement. Le racisme américain est endémique et il façonne la réponse à cette pandémie au détriment de nous tous.

Les interdictions de voyager ont raté la cible. Les voyageurs d’Europe – et non d’Asie – ont rapporté les premiers cas de COVID-19 à au moins 93 pays sur cinq continents. Les voyages en provenance d’Italie étaient responsables de l’introduction du COVID-19 dans 46 pays, tandis que les voyages en provenance de Chine ne sont responsables que de 27 cas index. Pourtant, alors que les États-Unis ont émis une interdiction de voyager en Chine à la fin du mois de janvier, il a fallu encore un mois et demi pour limiter les voyages en Europe. Pendant ce temps, environ deux millions de personnes ont volé d’Europe vers le pays des libres.

Comme dans le reste du monde, la majorité des cas index américains provenaient de la toux, d’Europe. Mais la stigmatisation n’a pas suivi ces lignes d’exportation comme elle s’en tient à l’Asie et à d’autres «extraterrestres». Les législateurs conservateurs appellent à des déportations et à des défenses plus fortes à la frontière sud, tandis que la «réaction normale» de la haine anti-asiatique monte en flèche. Les manifestations politiques publiques exhortant les citoyens à manger dans les restaurants vides de China Town ne font pas grand-chose pour endiguer la sinophobie, mais aucune exposition de ce type n’a été nécessaire pour démontrer la sécurité des spaghettis et des boulettes de viande.

Le récit médiatique répandu est également biaisé. Le pedigree de la chancelière allemande Angela Merkel en tant que scientifique avec un diplôme d’études supérieures en chimie quantique a été célébré comme une explication des prouesses de sa réponse à la pandémie. Mais le succès annoncé de l’Allemagne – un pays de 83 millions d’habitants, 3,9 billions de dollars de PIB et plus de 9300 décès COVID19 – ne semble pas aussi réussi par rapport au Vietnam, un pays de 96 millions d’habitants et de 245 milliards de dollars de PIB, avec même zéro décès COVID19. en mai. Bien que l’Asie de l’Est ait eu moins de décès au total que l’Europe n’en avait tous les jours au cours des premiers mois de la pandémie, une liste du New York Times de «vrais dirigeants» a passé, selon un essai dans Medium, «exactement une phrase sur l’Asie et le reste sur blanc dirigeants qui ont pour la plupart fait pire que l’Iran »(un pays qui, selon le New York Times,« a complètement et complètement bâclé sa réponse au coronavirus. »)

Le même article du New York Times a loué l’héroïsme des dirigeants italiens – qui portaient la responsabilité d’un nombre de morts 115 fois supérieur à celui de la Corée du Sud de 310 morts par COVID – et s’est concentré sur le leadership occidental sans mentionner le succès estival relatif des pays d’Afrique, ou le le nombre de morts pandémiques à Taiwan – seulement sept au moment de la rédaction de cet article.

Nous sommes censés utiliser les données pour atténuer les préjugés – pour être objectifs – mais nous sélectionnons et choisissons les informations que nous digérons pour correspondre à nos propres récits sur qui est à blâmer, d’où vient la maladie. Ces statistiques sur lesquelles nous nous tournons pour être empiriques sont en fait impériales.

Sur les lignes de front, je commande une radiographie pulmonaire pour examiner l’essoufflement d’un homme. Il serre ma robe de protection jaune et demande, anxieusement, si je pense qu’un colis livré de Chine il y a trois semaines pourrait être le coupable. Plus tard, il mentionne qu’un ami proche de la famille a récemment voyagé en Europe. Il ne connecte pas ces informations à COVID19 – ne les propose qu’en passant pour me dire où acheter de bons chocolats. Plus tard, une femme crie dans ma direction qu’elle veut détruire la Chine.

Le racisme de plus en plus ouvert contre les Américains d’origine asiatique – qui sont aujourd’hui largement considérés comme «chinois» – est une répétition de l’enchevêtrement historique de la xénophobie pandémique avec la maladie, les gènes, la race et le risque. Les immigrés sont caricaturés comme des sources de maladie innées et dangereuses. Des textes médicaux, comme la publication de 1862 du Dr Arthur Stout sur «L’immigration chinoise et les causes physiologiques de la décadence de la nation», ajoutent de la légitimité à ce conte populaire raciste qui prétend que les étrangers, en plus de leur humilité biologique, possèdent également une infériorité comportementale comme en témoigne par manque de salubrité et d’aliments étranges.

Cette fable est racontée à nouveau; en février, le gouverneur de la Vénétie, en Italie – qui fait le deuil de plus de 2000 décès dus au COVID-19 parmi une population de 4,9 millions d’habitants – a fait valoir que l’Italie s’en tirerait mieux que Wuhan, puisque les Italiens ont «une forte attention culturelle à l’hygiène, au lavage des mains … tous ont vu les Chinois manger des souris vivantes. Le président Trump – en violation directe des directives de l’OMS pour nommer les nouvelles pandémies – continue de faire référence au COVID19 comme étant le virus de Wuhan ou virus chinois, même en utilisant l’expression «grippe kung» lors d’un rassemblement de campagne à Tulsa, Oklahoma, en juin.

L’idée que la couleur de la peau d’une personne détermine sa capacité d’intelligence, de santé et de moralité, est la même idée qui conduit certaines personnes à ressentir le droit inné – le droit d’aînesse – d’agresser des corps noirs jugés suspects, même s’ils ne font que faire du jogging. à travers le quartier. Déjà dans cette pandémie, les mêmes fausses idées sur la vulnérabilité biologique sont entrées dans le débat public pour fausser la conversation nationale.

Le 29 février, le méga-fan de Trump, Bill Mitchell, a tweeté à 550 000 abonnés: «J’ai lu que les poumons asiatiques ont plus de récepteurs et sont donc plus sensibles à ce type de virus. Est-ce vrai ou mythe urbain? » En juin, lors d’un briefing législatif sur le COVID19, le représentant démocrate Bill Foster a noté qu’il pourrait y avoir une «composante génétique» aux disparités raciales observées pendant la pandémie, et a suggéré la nécessité de modifier les réponses politiques et le «génie génétique» pour tenir compte des différences potentielles. en biologie raciale.

Prises dans leur pire forme, ces suggestions évoquent le racisme scientifique de l’époque nazie. Mais ces idées, en fait, provenaient d’une étude de 2020 non révisée par des pairs – déjà référencée dans le Journal of the American Medical Association – qui postulait qu’une expression accrue de récepteurs de cellules pulmonaires spécifiques pourrait expliquer pourquoi COVID19 est «concentré dans la région asiatique. «

Les citoyens américains qui partagent la couleur de peau de George Floyd meurent du COVID-19 à un nombre scandaleusement démesuré. Les données montrent que les Noirs américains font face à un excès de décès par COVID en raison d’un accès disparate aux tests, de niveaux élevés de problèmes de santé sous-jacents, d’une plus grande exposition professionnelle et de taux inférieurs de couverture d’assurance médicale. Les corps noirs ont été blessés et mis à rude épreuve par des décennies de politiques de logement discriminatoires, d’incarcération de masse, de malnutrition et de traumatismes. Leurs poumons toussent de façon disproportionnée avec l’asthme parce qu’ils ont été forcés de vivre à proximité des autoroutes pathogènes et des décharges toxiques; parce qu’ils ont été malicieusement ciblés par des stratégies commerciales prédatrices visant à accroître les bénéfices de l’industrie du tabac. Ce sont les injustices qui les empêchent de respirer.

Et pourtant, le chirurgien général de Trump, Jerome Adams, a ordonné aux communautés de couleur de «se mobiliser» et d’éviter les drogues et l’alcool pendant la pandémie, comme si le comportement individuel des Noirs était à blâmer. Le sénateur de l’État de l’Ohio et médecin d’urgence Steve Huffman s’est demandé à haute voix lors d’une audition, si «les Afro-Américains ou la population de couleur» sont confrontés à des décès par coronavirus disparates parce qu’ils «ne se lavent pas les mains aussi bien que les autres groupes».

Simultanément, des publications dans des revues médicales prestigieuses telles que Health Affairs et le British Medical Journal continuent à émettre l’hypothèse que la gravité disproportionnée du COVID19 dans les communautés afro-américaines pourrait être le résultat de facteurs génétiques encore non fondés. À l’instar des travaux du Dr Stout, ces théories – soutenues par le poids du médecin et de l’autorité législative – guident les efforts visant à se concentrer sur les déficiences internes des corps de couleur, au lieu d’intervenir sur les injustices flagrantes du traitement social qui les laissent à bout de souffle.

Nous ne pouvons pas permettre aux fables de la différence raciale inhérente de sanctionner le fardeau disproportionné du COVID19 sur les personnes de couleur, comme si la mort excessive de 13000 Noirs provenait du consentement de leurs génomes. Pourtant, la biologie et le comportement des gens sont de couleur sont en train d’être transformés en boucs émissaires pour la souffrance systémique.

Ainsi, bien que COVID-19 ne soit pas une histoire de race, c’est une histoire de racisme. Celui qui juge les corps de couleur comme des sources prédéterminées de maladie et de menace – dangereux même jusqu’à leur ADN. C’est le même regard qui a accusé George Floyd comme une cible digne de violence alors même qu’il était menotté, impuissant, incapable de respirer.

Floyd n’était pas génétiquement prédisposé à l’essoufflement. Il est mort, comme des milliers d’autres patients noirs, parce que la couleur de sa peau le rendait vulnérable à l’iniquité.

Aujourd’hui, personne ne soupçonne l’Italie d’être terrorisée par le COVID19 car les gènes italiens poussent la population aux maladies respiratoires. Les chercheurs comprennent que les faibles taux de mortalité par COVID en Nouvelle-Zélande ne sont pas expliqués par des polymorphismes bénéfiques.

Nous n’atteignons les fantasmes de dissidence physiologique que lorsqu’ils soutiennent nos préjugés existants. Nous voyons comment les idées de danger et de différence biologique se cartographient facilement et automatiquement en Asie, tandis que l’Europe – tamponnée par sa blancheur, sa normalité et sa santé perçues – ne semble pas être un site de maladie ou de variation génétique.

Ce n’est pas scientifique. C’est une manifestation de l’entreprise raciste qui enregistre certains groupes comme étant plus malades, plus menaçants, plus dignes d’être surveillés. Cela conduit à des restrictions de voyage irrationnelles, à la brutalité publique. Le degré auquel ces impulsions réactionnaires peuvent influencer la prise de décision – même face à des informations logiques et factuelles – indique la force de ces biais implicites, la musculature de cette inégalité.

Les interdictions de voyager disparates à l’Est et à l’Ouest étaient une terrible erreur qui montre à quel point l’écart massif entre nos récits biaisés et notre réalité génère une angoisse énorme. Le racisme systémique – et l’orgueil et la cécité qu’il porte – ont entravé notre capacité à formuler des décisions convaincantes à un coût prodigieux.

COVID-19 a parcouru, sans contrôle, sur le dos des supposés bénins: les riches, les blancs, les riches. Mais ce n’est pas à qui ça fait mal. Les personnes qui ont le plus souffert sont les plus vulnérables: les travailleurs essentiels, les aînés qui n’ont pas les moyens de payer la facture d’hôpital, les enfants sans Internet ni eau potable. Ce sont les hommes et les femmes qui ne peuvent s’abriter sur place parce qu’ils n’ont pas de refuge pour s’accroupir. Les enfermés qui n’ont pas un mètre quatre-vingt à donner, les demandeurs d’asile transplantés qui ne peuvent échapper au désespoir ou à la maladie. Ce sont eux qui paient. Ils ont même le grand livre, dégoulinant de rouge.

Le pouvoir qui a permis le meurtre de George Floyd a infligé un essoufflement mortel à des milliers d’autres citoyens qui partagent son teint. COVID19 a brûlé à travers le pays, encouragé par un regard raciste qui arbitre les corps de couleur comme des puisards de maladie et de danger. Cette réflexion préjugée a déformé notre attention pour nous concentrer sur l’Asie, sur l’ADN, malgré des témoignages clairs qui dénotent des inégalités de santé majeures et préexistantes pour le fardeau indu de la souffrance pandémique dans les communautés de couleur. Ce fanatisme met en danger les personnes considérées comme dangereuses, tout en agitant des menaces qui ne correspondent pas à la description préétablie d’un danger – le voyageur européen, l’homme d’affaires international, le flic en uniforme.

À une époque où les comtés américains à prédominance noire connaissent des taux de mortalité par COVID six fois plus élevés que tout le monde, il est impossible de ne pas se souvenir d’Eric Garner, étouffé, haletant. Il est impossible de ne pas se souvenir d’Ahmaud Arbery, dont le jogging ensoleillé n’aurait pas dû lui voler le souffle. Il est impossible de ne pas se souvenir comment George Floyd s’est battu contre un genou pour dire au monde qu’il ne pouvait pas respirer. Comment il est mort, des mois avant sa quarante-septième rotation autour du soleil.