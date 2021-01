(Opinion Bloomberg) – Au cours de la dernière semaine de 2020, les États-Unis n’ont importé aucun brut d’Arabie saoudite pour la première fois en 35 ans. Mais ce n’est pas tout à fait le moment historique que cela peut sembler à première vue.

Pas plus tard qu’en 2017, le royaume du désert envoyait régulièrement plus d’un million de barils par jour de son brut à travers les océans Atlantique et Pacifique vers les États-Unis.En l’espace de quatre ans, ce marché a pratiquement disparu, alors que l’industrie du schiste a explosé pendant un la deuxième fois, puis la demande s’est effondrée avec la pandémie.

La chute à zéro ne signifie pas la fin des expéditions saoudiennes aux États-Unis. Déjà, ce chiffre ne sera pas répété dans le rapport hebdomadaire de mercredi de l’Energy Information Administration qui couvre la première semaine complète de janvier. Les données des douanes américaines montrent que 1,9 million de barils de brut saoudien sont entrés dans le pays au cours de cette période.

La tendance à la diminution des flux vers le plus grand marché pétrolier du monde est celle qui a été ressentie par les producteurs du monde entier.

Les premiers à ressentir le froid (mis à part l’Iran, qui n’a pas exporté de brut aux États-Unis depuis que le président Jimmy Carter a imposé des sanctions en 1979) ont été ceux d’Afrique de l’Ouest, en particulier le Nigeria. Leurs expéditions de pétrole outre-Atlantique ont été touchées par la crise financière de 2008, puis se sont effondrées sous les dents du premier coup de vent de schiste à partir de 2011. Elles ont repris brièvement alors que ce boom s’est essoufflé en 2015, mais la reprise a été de courte durée.

Malgré leur proximité avec les États-Unis – il faut environ trois semaines pour livrer du brut sur les côtes de l’Est et du Golfe, contre six au Moyen-Orient – les producteurs ouest-africains ont souffert parce que le brut qu’ils produisent est plus proche en qualité du brut de schiste américain que son rival. fournitures et était donc plus facile à remplacer dans les raffineries.

Les producteurs du Moyen-Orient se sont d’abord mieux comportés, malgré leur éloignement et leurs inquiétudes géopolitiques persistantes aux États-Unis concernant la dépendance à l’égard des approvisionnements de la région. Les expéditions irakiennes ont prospéré, atteignant un sommet de 15 ans en avril 2018, alors que l’industrie du pays se remettait de décennies de guerre, de sanctions et de mauvaise gestion.

Mais ce boom a été de courte durée. La deuxième vague de schiste aux États-Unis a frappé tout le monde. Avec la reconfiguration des raffineries pour obtenir de meilleurs résultats à partir d’une matière première plus légère et plus douce (moins sulfureuse), il y avait moins besoin de pétrole importé. La nouvelle capacité pipelinière du Canada a également ouvert la voie à une augmentation des approvisionnements en brut lourd à haute teneur en soufre en provenance de l’Alberta.

Même après la fin de la deuxième poussée de schiste à la fin de 2019, le déclin s’est poursuivi. Cette fois, elle n’était pas motivée par une production nationale concurrente, mais par la chute induite par la pandémie de la demande de pétrole aux États-Unis.

Alors, est-ce fini pour le flux de pétrole saoudien vers les États-Unis?

Pas encore. L’effondrement de l’industrie pétrolière du Venezuela, accéléré par les sanctions américaines et la baisse des exportations du Mexique et de la Colombie, signifie que les États-Unis devront importer du brut lourd d’ailleurs. La diminution des approvisionnements des Caraïbes ne reviendra pas rapidement, voire pas du tout.

La propriété saoudienne de la raffinerie Motiva Port Arthur au Texas signifie qu’elle continuera probablement à fournir un marché pour le brut du royaume. Chevron Corp., qui exploite le champ pétrolifère de Wafra dans la zone neutre partagée par l’Arabie saoudite et le Koweït, est également un acheteur régulier de brut saoudien pour ses raffineries d’El Segundo et de Richmond en Californie.

Il y aura inévitablement des semaines où les importations retomberont à zéro, mais les États-Unis ne se sont pas complètement débarrassés du brut saoudien. Les volumes importés resteront probablement faibles, même si la nouvelle administration de Joe Biden soutient moins les producteurs nationaux de pétrole et que la demande reprendra une fois que la menace de pandémie s’atténuera.

Julian Lee est un stratège pétrolier pour Bloomberg. Auparavant, il a travaillé comme analyste principal au Center for Global Energy Studies.