BEIJING, 25 décembre (.) – Les importations chinoises de soja américain en novembre ont plus que doublé par rapport à un an plus tôt, ont montré les données douanières vendredi, alors que la cargaison était réservée après l’arrivée d’un accord commercial de phase 1 entre Pékin et Washington. pour le pays.

Le premier importateur mondial de soja a acheté 6,04 millions de tonnes de graines oléagineuses aux États-Unis en novembre, 136% de plus que 2,56 millions de tonnes il y a un an, selon les données de l’Administration générale des douanes.

Les acheteurs chinois ont intensifié leurs achats de produits agricoles américains plus tôt cette année, en partie pour honorer les engagements pris dans l’accord de janvier visant à modérer une guerre commerciale entre les deux plus grandes économies du monde.

Les expéditions de novembre ont également augmenté par rapport à 3,4 millions de tonnes le mois précédent, lorsque le soja américain a commencé à dominer le marché au quatrième trimestre.

Au cours des 11 premiers mois de l’année, la Chine a importé 20,05 millions de tonnes de soja américain, 45% de plus que les 13,85 millions de tonnes de l’année précédente.

Il a également acheté 2,74 millions de tonnes de soja brésilien en novembre, 29% de moins que les 3,86 millions de tonnes de l’année précédente, et aussi une baisse par rapport aux 4,23 millions de tonnes d’octobre, avec la saison du soja. du pays sud-américain touche à sa fin.

Les expéditions brésiliennes en janvier-novembre ont atteint 63,1 millions de tonnes, 19% de plus que les 52,84 millions de tonnes en 2019.

(Reportage de Dominique Patton et Hallie Gu; Édité en espagnol par Javier Leira)