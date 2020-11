Après la fin de la Seconde Guerre mondiale et les conditions nécessaires créées par les mécanismes financiers nés des accords de Bretton Woods. Les États-Unis (USA) ont été caractérisés par l’imposition constante de sanctions et de pressions de toutes sortes sur les différents pays du monde.

Beaucoup d’entre eux ont utilisé des les raisonsAu début, la lutte contre le communisme et à l’époque plus actuelle a été les droits de l’homme ou le terrorisme, mais les sanctions ont toujours quelque chose en commun, elles sont de soutenir des dictatures ou de renverser des gouvernements démocratiques qui ne servent pas les intérêts de Gouvernement américain.

La liste des nations qui ont été sanctionné par les différents gouvernements américains il y en a beaucoup, parmi eux on peut trouver: Corée du Nord, Cuba, Iran, Irak, Yougoslavie, Birmanie, Zimbabwe, Biélorussie, Syrie, République démocratique du Congo, Soudan, Somalie, Libye, Côte d’Ivoire, Liban, Ukraine, Yémen, Soudan du Sud, Russie et Venezuela.

Ces sanctions ont pour la plupart été imposé par les États-Unis unilatéralement, ces sanctions ont toujours été basées sur une seule chose, forçant l’effondrement de ce pays et produisant ainsi un changement politique par le chantage et la pression économique et politique.

Dans une étude menée à la fin des années 1990 par les professeurs Elliot et Hufbauer à la fin des années 1990, Institut d’économie internationale, a montré qu’au XXe siècle, les sanctions n’ont atteint que 38% d’efficacité ou leur capacité à atteindre les objectifs qui avaient été fixés.

Les différents types de sanctions sont une question pertinente lors du choix de leur portée et de leur capacité, par exemple, si les sanctions seront étendues ou sélectives, dans le cas de Venezuela, les sanctions respectent ces deux paramètres indispensables de la politique américaine, puisqu’elles touchent les acteurs politiques, mais aussi les entreprises et s’étendent de manière extraterritoriale.

D’autre part, il y a aussi les sanctions commerciaux ou financiers, comme les précédents, les deux sont appliqués au Venezuela, d’une part les commerciaux, qui sont ceux qui ont des résultats à court terme et les financiers qui sont plus frauduleux au fil du temps, affectant beaucoup plus l’économie d’un pays. Pays.

Tout cela sape le confiance des investisseurs, ainsi que la menace d’octroyer des crédits ou l’interdiction d’investir dans un certain pays produit une fuite massive de capitaux qui met en danger l’économie de tout pays.

Dans les deux aspects des sanctions unilatérales, elles ont de multiples objectifs, déstabilisation du pouvoir existant, à l’exemple de Irak En 2001, les objectifs réels différaient des objectifs publics, Etats-Unis et le Royaume-UniIls ont dit que l’invasion était de désarmer le pays, cependant, le véritable objectif était de changer de régime et de réduire l’influence de l’Irak dans la région.

Woodrow Wilson, 28 président de la États Unis, a défendu les sanctions économiques comme alternative à la guerre: «Une nation boycottée est une nation sur le point de se rendre. Appliquons ce remède pacifique, silencieux et peu coûteux, et le recours à la force ne sera pas nécessaire. L’application d’un boycott n’implique pas la perte de vies humaines en dehors de la nation boycottée, et en même temps c’est un élément de pression auquel, à mon avis, aucune nation moderne ne peut s’opposer.

Les sanctions par elles-mêmes n’arrivent pas, il y a toujours des intérêts internes et externes qui préparent le terrain pour l’imposition de sanctions, dans le cas du Venezuela le répété les appels d’acteurs radicaux de l’opposition vénézuélienne au blocus et à l’imposition de sanctions.

De même, certains adversaires plus audacieux, à un Intervention militaire Sur le plan international, ces acteurs ont implanté parmi leurs partenaires internationaux que le Venezuela représente une «menace» pour la sécurité de la région, mais cela est dû à une action déterminée à causer le plus grand dommage possible à la nation.

L’article 39 de la Charte des Nations Unies permet au Conseil de sécurité de prendre des mesures pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales, après avoir déterminé l’existence de toute menace contre la paix, rupture de paix ou acte d’agression, c’est-à-dire que la «menace» est nécessaire en tant que concept potentiel active, et cette «menace» doit être fondée sur une réelle préoccupation internationale, car elle ne peut être déterminée pour des raisons politiques.

Dans l’art. 2.4 de la Charte des Nations Unies, est le principe non-intervention, ce principe est né pour que la défense des Etats et de leurs gouvernements règle leurs affaires sans ingérence étrangère, reconnue par le Cour internationale de Justice dans un arrêt du 27 juin 1986.

En matière d’activités militaires et paramilitaires dans et contre Nicaragua, a déclaré que la Cour condamne les États-Unis pour avoir promu une série d’actions sur le territoire nicaraguayen, la Cour internationale de justice maintient dans ladite décision qu’un État est libre de choisir son système politique, économique, social et culturel.

