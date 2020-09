L’affirmation: des militants antifascistes ont déclenché des incendies catastrophiques dans l’Oregon.

Plusieurs publications sur Facebook ont ​​allégué que les incendies de forêt généralisés de cette semaine dans l’Oregon avaient en fait été déclenchés par des militants antifascistes connus sous le nom d’antifa.

« 7 membres de l’antifa ont été arrêtés pour avoir déclenché des incendies … », a publié un utilisateur mercredi, accompagné d’une capture d’écran d’un message direct alléguant qu’un bûcheron « a découvert un groupe d’antifa lançant des cocktails molotov sur sa propriété ».

Un autre utilisateur a posté une réponse à « ceux d’entre vous demandant une » preuve « que c’est antifa ou que ce sont des incendies INTENTIONNELS », qui comprenait une vidéo d’équipement pour fumeurs avec des panneaux indiquant « Black Lives Matter » et « Spend Your Privilège. »

« Ils nous boxent dedans .. tire littéralement PARTOUT !!! » l’utilisateur a ajouté.

Aucun utilisateur n’a répondu aux demandes de USA TODAY pour des commentaires ou des justifications.

Des véhicules brûlés détruits par l’incendie de Holiday Farm sont assis devant un magasin à Nimrod, Oregon, le 10 septembre 2020.

Des responsables de l’Oregon ont dénoncé les rumeurs d’incendie criminel et d’antifa

Alors que les rumeurs se propageaient, les responsables des États et du gouvernement fédéral se sont prononcés contre les théories sur l’origine des incendies catastrophiques.

Joy Krawczyk, une porte-parole du département des forêts de l’Oregon, a déclaré au New York Times que le département n’avait vu «aucune indication d’une campagne d’incendie criminel de masse politiquement influencée».

Beth Anne Steele, porte-parole du Federal Bureau of Investigation, a également déclaré à The Oregonian qu’il n’y avait « aucune indication que les incendies soient le résultat d’une activité criminelle coordonnée ».

Une enquête sur un incendie criminel est en cours dans l’incendie d’Almeda Glendower dans l’Oregon, mais le chef de la police d’Ashland, Tighe O’Meara, a déclaré à The Oregonian que ce n’était pas un antifa.

« Une chose que je peux dire, c’est que la rumeur selon laquelle antifa a été lancée est à 100% de fausses informations », a écrit O’Meara dans un e-mail. «Nous avons des pistes, et aucune d’entre elles ne va dans ce sens.»

Lindsie Cline (à droite) embrasse sa belle-sœur Brittany Cline de Leaburg, Oregon, dans un centre d’évacuation de Springfield High à Springfield, Oregon, le 10 septembre 2020, après que leurs familles aient fui les flammes de l’incendie de Holiday Farm.

Le bureau du shérif du comté de Douglas a publié un appel sur son Facebook pour que les membres de la communauté cessent de répandre des rumeurs sur l’antifa.

« Les rumeurs se propagent comme une traînée de poudre et maintenant nos répartiteurs 9-1-1 et notre personnel professionnel sont débordés de demandes d’informations et d’enquêtes sur une fausse rumeur selon laquelle 6 membres d’Antifa ont été arrêtés pour avoir mis le feu à DOUGLAS COUNTY, OREGON » lis. « CE N’EST PAS VRAI! »

De même, le service de police de Medford à Medford, Oregon, a publié une note pour démystifier une rumeur selon laquelle le département avait arrêté des extrémistes politiques pour incendie criminel.

« Il s’agit d’un graphique et d’une histoire inventés. Nous n’avons pas arrêté cette personne pour incendie criminel, ni aucune personne affiliée à Antifa ou aux ‘Proud Boys’ comme nous l’avons entendu tout au long de la journée », indique son message. « De plus, aucun rassemblement confirmé d’Antifa qui a également été signalé. »

Antifa lui-même est un surnom pour les antifascistes, plutôt qu’un seul groupe coordonné, selon le Washington Post. Les Proud Boys sont un groupe d’extrême droite, anti-immigrés, entièrement masculin, selon la BBC.

Plusieurs États occidentaux des États-Unis souffrent d’horribles incendies de forêt.

Certains incendies causés par des lignes électriques tombées en panne, des conditions météorologiques

Les autorités ont confirmé les causes de certains des plus grands incendies de l’Oregon – et ce n’est pas un antifa.

Les incendies de forêt qui terrorisaient le Santiam Canyon, par exemple, ont été déclenchés par la chute d’arbres qui ont renversé des lignes électriques. De petits incendies se sont développés et se sont propagés en raison de vents historiquement forts, selon le Salem Statesman Journal.

Il a été confirmé que les incendies dans le comté de Lincoln avaient été causés par des activités humaines jeudi, mais ce n’est toujours pas le signe d’un incendie criminel. Les causes humaines incluent les feux de camp et les tas de brûlures, et les débris brûlés jetés, selon The Oregonian.

Les températures élevées, les vents forts, les forêts sèches et les orages ont tous contribué à ce qui est devenu l’une des saisons d’incendie les plus dangereuses de l’histoire sur la côte ouest, selon le Wall Street Journal.

Tout ce qu’il faut, c’est une étincelle – comme l’incendie en Californie qui a été déclenché par des feux d’artifice lors d’une fête de révélation du sexe, comme l’a rapporté ..

Un cas d’incendie criminel s’est également produit dans la ville voisine de Washington, où un homme a incendié une route médiane, selon le Seattle Times. Mais il a été placé en garde à vue et le feu a été rapidement éteint.

Incendies de forêt majeurs à Washington et en Oregon.

Notre note: Faux

Sur la base de nos recherches, les affirmations selon lesquelles les incendies de forêt en Oregon ont été déclenchés par des militants antifascistes sont FAUX. Plusieurs services de police ont condamné et démystifié les rumeurs d’incendie criminel, et le porte-parole du Département des forêts de l’Oregon a déclaré qu’il n’y avait aucune indication d’une « campagne d’incendie criminel de masse influencée par la politique ».

