Les pompiers ont lutté contre près de deux douzaines d’incendies de forêt en Californie hier après une semaine d’incendies qui ont noirci plus d’un million d’acres à travers l’État.

Les incendies rapides, qui sont considérés par de nombreux scientifiques comme un signe du changement climatique, ont tué cinq personnes, détruit plus de 1 000 structures et contraint des milliers de personnes à fuir. Plus de 238 000 personnes ont été évacuées ou étaient prêtes à partir alors que d’autres orages menaçaient d’allumer de nouveaux incendies hier après-midi, selon des responsables.

Des incendies toujours actifs affectent au moins 23 comtés du nord de la Californie, s’étendant de Butte à Fresno. Deux des incendies comptent parmi les plus importants de l’histoire de l’État.

Le LNU Lightning Complex Fire, un groupe d’incendies centré dans les comtés de Napa et Sonoma, est devenu le deuxième plus grand incendie jamais vu en Californie. Le SCU Lightning Complex Fire, un groupe d’incendies à Santa Clara, Alameda et les comtés voisins, est le troisième en importance.

Au total, les incendies ont brûlé une zone de la taille du Rhode Island.

« Le viseur [of the damage] est absolument étonnant « , a déclaré Daniel Swain, un climatologue à UCLA. Il » est difficile d’impressionner sur les gens à quel point la superficie brûlée est vaste, d’autant plus qu’il n’y avait pas de vents forts en mer « pour conduire la propagation.

Le président Trump a publié samedi une déclaration de catastrophe majeure pour répondre à une demande du gouverneur Gavin Newsom (D) de renforcer les ressources d’urgence de l’État. Pendant ce temps, le Service météorologique national a émis un signal d’alarme pour d’autres orages et éclairs aujourd’hui.

Les flammes de course montrent comment le changement climatique affecte l’État le plus peuplé du pays, ont déclaré des experts. Des températures plus chaudes, des précipitations moins fiables et un manteau neigeux qui fond plus tôt conduisent à un sol plus sec et à une végétation desséchée. Le changement climatique affecte également la quantité d’humidité dans l’air, a déclaré Swain.

« En fait, cela assèche l’air pendant ces épisodes de chaleur extrême », ce qui détruit les plantes d’humidité supplémentaire, a déclaré Swain. Cela a laissé une grande partie de l’État dans une poudrière lorsque des centaines de coups de foudre ont brûlé la campagne la semaine dernière.

«C’est vraiment un témoignage de la sécheresse de la végétation, de la rapidité avec laquelle ces incendies se propagent lorsqu’ils ont été allumés par la foudre», a-t-il déclaré.

La quantité de terres brûlées la semaine dernière est supérieure au total brûlé en 2018 et plus du double de la quantité brûlée en 2017, selon les données publiées par le California Department of Forestry and Fire Protection (Cal Fire).

Les incendies de samedi ont brûlé une partie du plus ancien parc d’État de Californie, le Big Basin Redwoods State Park, dans le comté de Santa Cruz. Les flammes ont endommagé des bâtiments historiques, le terrain de camping et «toutes les infrastructures», a déclaré Christine McMorrow, une porte-parole de Cal Fire. On ne savait pas si les séquoias étaient engloutis.

Les flammes menacent de dépasser la capacité de réaction de l’État. Presque toutes les équipes de Cal Fire sont sur le terrain, avec des quarts de travail de 72 heures. L’Oregon, Washington, le Nevada, le Nouveau-Mexique, le Texas et d’autres États ont envoyé des pompiers, du matériel ou les deux. Les responsables ont déclaré que plus de 13 000 pompiers étaient sur les lieux.

« Nous avons plus de monde, mais ce n’est pas suffisant », a déclaré Newsom lors d’une conférence de presse vendredi. « Nous avons plus de soutien aérien, mais ce n’est pas suffisant. »

Répéter le traumatisme du feu

Des incendies ont éclaté à partir du 15 août lorsque plus de 1 200 coups de foudre ont frappé le paysage de cuisson en 72 heures.

Celles-ci sont survenues « la semaine exacte où nous avons connu certaines des températures les plus chaudes jamais enregistrées dans l’histoire de l’humanité, des températures de 130 degrés dans le sud de l’État », a déclaré Newsom. C’était «peut-être la température moderne enregistrée la plus chaude de l’histoire du monde», a-t-il déclaré.

Il faisait référence à la température de 130 degrés Fahrenheit le 16 août dans la vallée de la mort, un sommet non atteint sur Terre depuis 89 ans. La température la plus élevée jamais enregistrée sur la planète est de 134 degrés Fahrenheit. Il a été atteint en 1913 dans la vallée de la mort. Sa précision est contestée par certains observateurs en raison d’un manque de technologie moderne (Climatewire, 18 août).

Au total, plus de 12 000 coups de foudre ont frappé la Californie la semaine dernière, provoquant plus de 600 incendies. Les pompiers ont détruit les plus petits, mais d’autres se sont fondus dans des incendies «complexes» majeurs.

La semaine a été remplie d’histoires d’horreur et d’efforts héroïques. Des bénévoles ont aidé à évacuer des personnes âgées d’une maison de retraite à Vacaville au milieu de la nuit alors qu’un incendie se précipitait vers l’établissement. D’autres ont aidé à sauver «des dizaines et des dizaines de personnes handicapées mentales» à Santa Clara, a déclaré Newsom.

Des centaines ont vu leurs maisons détruites.

«Mardi soir, quand je me suis couché, j’avais une belle maison dans un magnifique ranch», a déclaré Hank Hanson, 81 ans, de Vacaville, à l’Associated Press. « Mercredi soir, je n’ai rien d’autre qu’un tas de cendres. »

La députée d’État Cecilia Aguiar-Curry, qui représente la région viticole de Napa, a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi qu’elle avait « une demi-douzaine de très bons amis qui n’ont pas de maison pour le moment ».

La Croix-Rouge américaine, méfiante face à la pandémie de coronavirus, a mis certains survivants dans des chambres d’hôtel afin qu’ils puissent être séparés des autres évacués, a déclaré Jim Burns, un porte-parole de la Croix-Rouge. D’autres se sont rendus dans des abris d’évacuation où des protocoles étaient en place pour garder les gens espacés. La Croix-Rouge discutait également avec les collèges pour voir si des dortoirs étaient disponibles.

Les incendies ont balayé des villes très peuplées qui ont subi des incendies majeurs ces dernières années. Susan Gorin, une superviseure du comté de Sonoma, a perdu sa maison dans l’incendie de Tubbs en 2017, un incendie qui a tué 22 personnes. Elle a construit une nouvelle maison au même endroit; Vendredi, elle a trouvé des cendres sur son patio à partir d’une tempête de feu à proximité.

« Cela semble tellement terriblement familier », a déclaré Gorin alors qu’elle se rendait au lac Tahoe pour échapper à la fumée et au chaos. « C’est maintenant le troisième incendie majeur en quatre ans. Nous sommes fatigués de la bataille. »

Connexion climatique scrutée

Swain, avec l’UCLA et d’autres scientifiques, a publié plus tôt cette année une étude selon laquelle le changement climatique avait doublé le nombre de jours à risque extrême pour les incendies de forêt en Californie.

Il a déclaré que les températures à l’échelle de l’État ont augmenté de 1,8 degrés Fahrenheit depuis 1980, tandis que les précipitations ont chuté de 30%. Cela a doublé le nombre de jours d’automne qui offrent des conditions extrêmes pour l’allumage des incendies de forêt (Climatewire, 3 avril).

On s’attend à ce que la chaleur s’aggrave avec le temps. Les modèles climatiques estiment que les températures moyennes des États grimperont de 3 degrés Fahrenheit d’ici 2050 à moins que le monde ne fasse de fortes réductions des émissions de gaz à effet de serre, a déclaré Michael Wehner, chercheur principal au Lawrence Berkeley National Laboratory.

Même avec des réductions d’émissions, les températures moyennes augmenteraient de 2 degrés au milieu du siècle, a-t-il déclaré.

Jon Keeley, scientifique principal au US Geological Survey Western Ecological Research Center, a fait valoir que l’étude de Swain et d’autres n’a pas réussi à montrer que les températures plus chaudes provoquent des incendies de forêt.

« Montrez-nous des données qui montrent que le niveau d’augmentation de la température est en fait associé à une activité accrue du feu », a déclaré Keeley. « Ils ne montrent pas ça. »

Keeley a ajouté: « Nous devrions être beaucoup plus préoccupés par les sources d’inflammation que par un changement de température de 1 à 2 degrés. »

Un grand contributeur aux grands incendies en Californie est que l’État s’est concentré sur l’extinction des incendies pendant environ un siècle plutôt que de permettre des brûlures contrôlées, a-t-il déclaré. Cela a entraîné une accumulation de végétation morte.

Trump a accusé la Californie de ne pas avoir «balayé» ses forêts, qu’il a liées aux incendies dans l’État.

Keeley a déclaré que « nous ne balayons pas les forêts ici aux États-Unis, mais ce que nous faisons, c’est le brûlage sur ordonnance. … C’est potentiellement la même chose. Cela modifie les combustibles avant un incendie. »

Swain, le spécialiste du climat de l’UCLA, a déclaré que le réchauffement climatique affectait l’ampleur des incendies et leur vitesse de déplacement.

« Que se passe-t-il quand ils commencent à brûler, quel est le caractère de ces incendies et est-ce que ça change? » Demanda Swain. « La réponse est oui. »

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.