NAPA, Californie – L’incendie du California LNU Lightning Complex a carbonisé plus de 350000 acres, détruit plus de 900 structures, a coûté la vie à au moins cinq personnes et contraint des milliers d’autres à fuir leurs maisons alors qu’il se déchaînait dans toutes les directions.

Mais les murs destructeurs de flammes – couvrant des parties des comtés viticoles normalement luxuriants de Sonoma, Lake et Napa, au nord de San Francisco – ne sont pas la seule crise dans cette région fragile.

« Nous avons eu un four-fer, avec COVID, une vague de chaleur, des incendies de forêt et la menace de pannes de courant continuelles », a déclaré Janet Upton, porte-parole du comté de Napa et ancienne directrice adjointe de Cal Fire.

La propagation du coronavirus dans la région de la baie rend les actes déjà très difficiles de lutte contre les incendies et d’évacuation beaucoup plus difficiles. De plus, selon des experts du département de la santé de l’État de Washington, respirer la fumée des feux de forêt peut aggraver les symptômes du COVID-19, rendre les gens plus vulnérables aux infections respiratoires générales et mettre à rude épreuve la santé mentale globale.

La saison des incendies de cette année est l’une des plus actives de l’histoire de l’État: plus de 7 000 incendies ont ravagé quelque 1,4 million d’acres, alimentés en partie par des conditions sèches. Mais comme le feu n’est qu’une partie du problème, les experts de la santé, les pompiers, les intervenants d’urgence et les dirigeants locaux rapportent tous qu’ils sont aux prises avec une crise à plusieurs niveaux d’une ampleur écrasante, mettant d’énormes charges sur les personnes en première ligne.

Dans la ville de Sonoma, où la qualité de l’air continue d’être malsaine à cause de la fumée des feux de forêt, le pompier à la retraite de San Francisco, Bob Cuff, qui souffre d’asthme, reste à l’intérieur. «Je ne sors pas beaucoup quand l’air est mauvais. Juste une course rapide à l’épicerie. Mais c’est aussi à cause du COVID. J’essaie de rester à l’écart des autres», dit-il.

Ces derniers jours, il a senti que sa gorge et ses poumons étaient congestionnés et ne va nulle part sans son inhalateur.

«J’aurai 68 ans en décembre. J’ai fumé jusqu’à 50 ans. J’étais pompier: j’ai fumé des canapés! »Cuff, qui a servi dans les pompiers de San Francisco pendant 27 ans, a déclaré avec un rire de gorge.« Je suis compromis de tant de façons différentes comme ça. «

Zac Unger, un pompier qui travaille avec le service d’incendie d’Oakland depuis 22 ans, a déclaré que les équipes étaient « extrêmement réduites » et, dans certains cas, travaillaient plus de 100 heures par quarts.

Unger, qui a déclaré qu’il avait été de garde pendant 120 heures consécutives, patrouillant pour de nouveaux incendies, a noté que les pompiers faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour contenir l’enfer tout en restant à l’abri de l’infection au COVID-19.

« Il s’agit manifestement d’une situation dangereuse à la fois en ce qui concerne le feu et en ce qui concerne le COVID », a-t-il déclaré.

Dans ce qu’il a décrit comme «un autre risque en plus des autres risques», les pompiers aident également les personnes atteintes du COVID-19.

«J’ai une femme et trois enfants, et c’est la partie la plus difficile. Mes enfants ont peur de me serrer dans leurs bras les jours où je traite des patients atteints de COVID », a déclaré Unger.« Notre travail a créé un peu de distance entre nous et nos familles. Cela vous brise le cœur lorsque vous ne pouvez pas faire un câlin à votre petit enfant. «

Des lits bébé sont répartis dans l’église communautaire Crosswalk à Napa, en Californie, le 24 août 2020 (Crédit: Chiara Sottile / NBC News)

Les perturbations causées par les incendies ont soulevé des inquiétudes quant à un risque accru de transmission du COVID-19, car les évacués et les sauveteurs pourraient se regrouper.

«Chaque fois que nous avons des personnes qui sont en contact permanent les unes avec les autres qui ne vivent normalement pas ensemble, il y a certainement un risque de transmission du COVID», a déclaré le Dr Sundari Mase, responsable de la santé du comté de Sonoma, lors d’un point de presse lundi.

Le comté de Napa a fourni des services d’abri à quelque 351 personnes depuis que les incendies ont éclaté la semaine dernière en raison de la foudre généralisée, selon Upton. Le comté a travaillé pour aider les résidents au milieu de ce qu’elle a décrit comme une «catastrophe à l’intérieur d’une catastrophe».

Les plans comprennent un abri à l’intérieur de l’église communautaire Crosswalk, juste à côté de la route 29 à Napa, où des centaines de résidents forcés de quitter leurs maisons ont cherché refuge ces derniers jours. L’église a servi de centre d’évacuation principal pendant des décennies; cette année est radicalement différente.

Cet été, les berceaux à l’intérieur du sanctuaire de l’église ne sont utilisés que comme lieux de repos temporaires au lieu d’endroits où dormir la nuit.

« En raison du COVID, des personnes qui sont des évacués vérifiés … sont hébergées dans des hôtels localement », a déclaré Peter Shaw, le pasteur principal, qui a travaillé à l’église pendant 20 ans et a aidé aux secours locaux en cas de catastrophe pour deux tremblements de terre, deux inondations et trois incendies.

« Nous pouvons généralement accueillir quelques centaines de personnes ici, mais nous n’en sommes plus qu’à 50 [cots]», dit-il, désignant des rangées de lits de camp vides en tissu vert soigneusement espacés pour permettre une distance sociale.

Shaw a déclaré que l’église distribuait chaque jour 2000 $ en cartes-cadeaux aux personnes touchées par les incendies, dont la plupart étaient donnés par les habitants.

«Tout ce qui est déposé ici doit être désinfecté», a-t-il dit, entouré de bénévoles et d’employés qui enregistrent les nouveaux arrivants et penché sur des ordinateurs portables à des tables pliantes, passant des appels téléphoniques en anglais et en espagnol.

À l’extérieur de l’église, sous un ciel beige épais de fumée, un flot constant de personnes est entré et a fait prendre sa température, dans le cadre des projections de COVID-19. Upton a déclaré que pour les personnes testées positives pour le COVID-19 ou qui avaient été en auto-quarantaine, elles pouvaient être déplacées dans un espace séparé à l’extérieur de l’abri.

En plus de convertir son sanctuaire en une halte de repos temporaire, Crosswalk a installé des dizaines de lits bébé – toujours séparés de six pieds – à l’intérieur de sa salle de sport. Les membres du personnel du comté et les bénévoles de l’organisation communautaire active en cas de catastrophe, ou COAD, assurent le fonctionnement de l’opération 24 heures sur 24 en deux équipes de 12 heures.

Mais pour certains habitants, la menace déjà traumatisante de devoir évacuer est encore plus stressante à cause du coronavirus. Le comté de Sonoma a vu des cas augmenter ces dernières semaines.

Michelle Petersen, une résidente de Santa Rosa et une infirmière de service privée qui travaille dans les soins à domicile, croit qu’un refuge ne serait pas faisable pour sa famille. Elle a deux enfants ayant une déficience intellectuelle, âgés de 18 et 21 ans, dont l’un est immunodéprimé. Son mari subit actuellement une chimiothérapie pour lutter contre le cancer du côlon de stade 3 et a passé le mois de juin à l’hôpital. Un enfant est diabétique, tout comme son mari.

«À cause de mon fils et de mon mari, un abri ne serait pas bon, car c’est un terreau fertile pour les maladies», a-t-elle déclaré. le personnel de l’hôtel et la logistique de son absence la préoccupent désormais.

Peterson a déclaré que sa famille avait été évacuée lors de deux précédents incendies en Californie – l’incendie de Tubbs et l’incendie de Kincade en 2017 et 2019, respectivement. Cette année, elle a commencé à élaborer un plan d’évacuation pour le nouvel incendie dès qu’il a éclaté le 17 août. Pour le moment, les Peterson restent chez eux, les fenêtres fermées, pour empêcher la fumée de pénétrer à l’intérieur.

«Nous ne sortons que si nous devons sortir, et c’est généralement moi qui sors, comme pour les médicaments», dit-elle.

«Nous essayons simplement de suivre le courant et de tirer le meilleur parti de notre situation. Nous ne pouvons pas faire grand-chose pour changer quoi que ce soit, alors nous espérons juste le meilleur. Tu ne sais jamais.

Chiara Sottile a rapporté de Napa, en Californie, et Daniel Arkin a rapporté de New York.