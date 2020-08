Marcio Jose Sanchez / AP

Marcio Jose Sanchez / AP

Un incendie de forêt a ravagé lundi le parc d’État historique de Big Basin Redwood, abattant des centaines d’arbres centenaires dans un incendie de feu.

Les experts en conservation restent cependant optimistes quant à la survie de la forêt. La plupart des arbres semblaient avoir résisté aux flammes.

Laura McLendon, directrice de la conservation du Fonds Sempervirens, une organisation environnementale dédiée à la protection des forêts de séquoias, a déclaré à l’Associated Press que «la forêt, d’une certaine manière, se réinitialise».

Les incendies de forêt font rage dans tout l’État de Californie, provoquant des évacuations radicales de communautés et déployant des dizaines d’équipes de pompiers pour combattre les incendies.

Lundi, l’un des incendies, le CZU Lightning Complex Fire, a ravagé le célèbre Big Basin Redwood State Park dans le comté de Santa Cruz, dans le nord de la Californie.

Marcio Jose Sanchez / AP

Marcio Jose Sanchez / AP

Des centaines de séquoias millénaires ont été renversés par le feu de forêt, et le siège du parc d’État ne reste rien d’autre qu’un tas de gravats brûlés.

Néanmoins, une grande partie de la forêt semble avoir survécu à l’incendie, selon un photographe de l’Associated Press.

Laura McLendon, directrice de la conservation du Sempervirens Fund, une organisation environnementale dédiée à la protection des forêts de séquoias, a déclaré à l’AP qu’elle gardait espoir malgré les ravages causés par l’incendie dans le parc.

« Il repoussera », a déclaré McLendon à l’AP. «Tous les séquoias anciens que j’ai jamais vus, à Big Basin et dans d’autres parcs, ont des cicatrices de feu sur eux. Ils ont subi de multiples incendies, peut-être pire que cela.

Marcio Jose Sanchez / AP

Marcio Jose Sanchez / AP

Le parc d’État vieux de 118 ans, qui accueille 250000 touristes par an, avait récemment rouvert après avoir été fermé en raison de la pandémie de coronavirus. Il a fermé à nouveau pendant la saison des incendies.

En apprenant que la forêt avait résisté à l’incendie de forêt, le surintendant du district des parcs d’État Chris Spohrer a déclaré à l’AP qu’il était soulagé qu’il y ait encore des arbres debout.

« La raison pour laquelle ces arbres sont si vieux est qu’ils sont vraiment résistants », a-t-il déclaré.

Spohrer a déclaré à l’AP que le département des parcs d’État n’avait jusqu’à présent inspecté que les bâtiments du parc d’État depuis que les flammes ont été éteintes, mais espère que l’état des arbres sera bientôt vérifié.

Marcio Jose Sanchez / AP

Marcio Jose Sanchez / AP

De nombreux arbres se sont étonnamment bien comportés. Par exemple, Mother of the Forest – qui était autrefois l’arbre vivant le plus haut avant l’Hypérion – a resurgi après que le sommet de celui-ci se soit cassé pendant une tempête, selon le rapport de l’AP.

« La forêt, à certains égards, se réinitialise », a déclaré McLendon à l’AP.

Les incendies de forêt en Californie sont en passe d’être parmi les pires de l’histoire de l’État, avec plus d’un million d’acres de terres consumées par les flammes. Au moins sept personnes sont décédées des suites des incendies lundi et des milliers ont été évacuées.

Lundi, il y a au moins 20 incendies actifs dans l’État, dont deux – le LNU Lightning Complex et le SCU Lightning Complex Fires – sont les deuxième et troisième plus grands incendies de forêt de l’histoire de la Californie.

