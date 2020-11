Shane Bieber et Trevor Bauer adorent parler de pitching. Ils ont cultivé une amitié en tant que coéquipiers des Indians de Cleveland et ont continué à communiquer après l’année dernière, lorsque Bauer a été prêté aux Reds de Cincinnati dans un commerce.

Avant la fin de la campagne, Bieber a reçu un SMS de Bauer. Les joueurs de Las Vegas leur ont donné une chance égale de remporter le trophée Cy Young.

“J’ai dit … pourquoi ne gagnons-nous pas deux sur deux ou quelque chose comme ça?”, Se souvient Bieber.

Ils l’ont fait.

Bieber, l’as des Indiens, a remporté à l’unanimité la Ligue américaine Cy Young mercredi, tandis que Bauer est devenu le premier lanceur des Reds à remporter le prix de la Ligue nationale.

«Personne ne le mérite plus que lui. Il sait ce qu’il veut et comment l’obtenir », a déclaré Bieber. «Et nous sommes restés en contact. Je le soutenais vraiment et ma famille aussi. Et je sais qu’il ressent la même chose, donc c’est quelque chose de très spécial. “

Bieber et Bauer, originaires de Californie, ont obligé les équipes de l’Ohio à balayer le Cy Young en 2020. Il s’agit de la troisième paire d’anciens coéquipiers à monopoliser ces récompenses la même année, selon le bureau des sports d’Elias. Greg Maddux et Dennis Eckersley l’ont fait en 1992, tout comme Max Scherzer et Rick Porcello en 2016.

À Cleveland, Bieber et Bauer avaient des casiers attenants.

“Nous entretenons une relation étroite depuis lors”, a déclaré Bauer. «Je pense qu’il est l’un des meilleurs êtres humains que j’ai jamais eu le plaisir de rencontrer dans le baseball professionnel. Nous avons parlé un peu au cours de l’année à quel point ce serait bien si, en tant qu’anciens coéquipiers, nous remportions le prix ensemble. Et nous voici. Je suis vraiment content pour lui. “

Le trophée Bieber a couronné la montée du droitier, devenu l’un des meilleurs lanceurs des ligues majeures.

Avec un répertoire polyvalent qui comprend une courbe raide et un curseur efficace, Bieber a été 8-1 avec une MPM de 1,63 avec 122 retraits au bâton en 77 1/3 de manches au cours de la saison raccourcie par la pandémie.

Il a mené les majors en ERA et retraits au bâton, et a égalé Yu Darvish comme le lanceur le plus titré de la saison.

Bieber est devenu le deuxième joueur de l’histoire de la franchise à remporter la Triple Crown de la Ligue américaine pour le lancer. Il a été rejoint par le Hall of Famer Bob Feller, qui lui a succédé en 1940.

De plus, Bieber a été le premier lanceur à mener les majors dans les trois catégories depuis que Johan Santana du Venezuela l’a fait avec le Minnesota en 2006.

Kenta Maeda, originaire du Minnesota, a terminé deuxième du vote AL par la Baseball Writers Association of North America (BBWAA), suivie de Hyun Jin Ryu, gaucher de Toronto.

Bauer avait une fiche de 5-4 avec une MPM de 1,73, la meilleure de la Ligue nationale, en 11 départs. Il a aidé les Reds à se qualifier pour les séries éliminatoires, ce qu’ils n’avaient pas fait depuis 2013.

Le droitier de 29 ans a retiré 100 points en 73 manches et a mené les majors avec deux blanchissages, tous deux en sept manches en double.

Il est le premier lanceur à remporter le trophée avec Cincinnati, la plus ancienne franchise des majors. Bauer s’est déclaré joueur autonome après la saison précédente et a refusé l’offre qualifiée des Reds, mais a laissé la porte ouverte pour un retour.

Darvish, le droitier japonais des Cubs de Chicago, a terminé deuxième du vote. L’as de New York Mets Jacob deGrom a terminé troisième, manquant ce qui aurait été son troisième Cy Young consécutif.