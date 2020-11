Sur la photo, le lanceur partant des Indians de Cleveland, Shane Bieber. . / Tannen Maury / Archives

Houston (USA), 11 novembre . .- Les partants Shane Bieber, des Cleveland Indians, et Trevor Bauer, des Cincinnati Reds, ont remporté ce mercredi pour l’état de l’Ohio les prix Cy Young de la saison 2020 de la Major League Baseball.

La saison raccourcie de 60 matchs, en raison de la pandémie de coronavirus, a modifié les plans de préparation des partants, mais cela n’a pas éclipsé les performances exceptionnelles de Bieber et Bauer.

Bieber, le meilleur partant des Indiens, a été choisi à l’unanimité par la Baseball Writers Association of America (BBWAA) comme vainqueur de la Ligue américaine Cy Young.

Le droitier vedette de l’équipe de Cleveland avait déjà remporté la triple couronne de la Major League Baseball après avoir enregistré huit victoires, 122 retraits au bâton et une MPM de 1,63 au cours de la saison 2020, ce qui ne s’était pas produit dans les majors depuis la victoire du Vénézuélien. Johan Santana en 2006.

Le taux de retrait du joueur de 25 ans était de 41,1%, le plus haut jamais enregistré pour un lanceur partant avec suffisamment de manches pour se qualifier pour la tête de l’ERA.

Le droitier a établi un autre record en devenant le lanceur le plus rapide à 100 retraits au bâton en une saison. Il l’a fait en seulement 62,1 manches.

Bieber a eu au moins huit retraits au bâton à chacun de ses 12 premiers départs de l’année, la deuxième plus longue séquence de ce genre à partir d’une saison. Le Hall of Famer Randy Johnson l’a fait lors de ses 15 premiers départs en 2000.

Bien que les Indiens aient eu cinq gagnants de Cy Young dans leur histoire, aucun n’a remporté cet honneur à l’unanimité comme l’a fait Bieber, 25 ans.

Il est également devenu le premier lanceur à recevoir le prix à l’unanimité, avec tous les votes de première place. Avant cela, c’est arrivé au gaucher star des Dodgers de Los Angeles Clayton Kershaw, en 2014.

Le Japonais Kenta Maeda des Twins du Minnesota et le Coréen Hyun Jin Ryu des Blue Jays de Toronto, tous deux anciens partants des Dodgers, se sont battus aux côtés de Bieber pour le prix.

Bauer, 29 ans, a été proclamé la Ligue nationale Cy Young et est devenu le premier lanceur de l’histoire de l’équipe de Cincinnati à remporter le prix.

Le prix Cy Young a résisté à l’équipe de Cincinnati jusqu’à cette saison.

Bauer, en 11 départs et 73 manches au cours de la saison 2020, a été 5-4 et a continuellement traité avec peu de soutien offensif. Mais lors de ses cinq dernières sorties de la saison, alors que les Reds se battaient pour les séries éliminatoires, il était 2-2 avec 1,29 et 46 retraits au bâton en 35 manches.

Le dernier départ de Bauer de la saison régulière, le 23 septembre contre les Brewers, était probablement sa meilleure et la plus importante présentation pour l’équipe en 2020.

Bauer a accordé un point mérité et quatre coups sûrs en huit manches avec une marche et 12 retraits au bâton qui ont aidé les Reds à la victoire.

Le droitier des New York Mets, Jacob deGrom, ne pouvait pas avoir la même magie que les saisons précédentes pour finir brillant à partir de septembre et cette fois, il s’est retrouvé sans le prix, tout comme le Japonais Yu Darvish des Cubs. Chicago, qui étaient les deux autres stellaires partants à aspirer au prix sur le vieux circuit.

