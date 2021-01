Les Indiens sont à la recherche de leur 19e championnat, un exploit qu’ils n’ont pas accompli depuis 2013-14. Dans l’image, l’enregistrement d’une autre des célébrations des Indiens Mayagüez. . / Miguel Gutiérrez / Archives

San Juan, 19 janvier . .- Les Indiens Mayagüez se sont qualifiés ce mardi pour la série finale de la Ligue de baseball professionnelle de Porto Rico Roberto Clemente en battant les Athéniens de Manatí 3-2 et en les balayant 4-0 en demi-finale série B du tournoi.

Les Indiens affronteront les Criollos de Caguas en finale du tournoi, dont la manche débutera jeudi à 18h00 heure locale (22h00 GMT).

On ne sait toujours pas si les Criollos joueront à domicile au stade municipal Pedro Montañez, à Cayey (au centre), ou au stade Hiram Bithorn, à San Juan.

Le conseil d’administration de la Ligue l’annoncera sous peu.

Le match de ce mardi a été décidé en cinquième manche.

Les Athéniens ont dominé le match 2-1, jusqu’à ce qu’Henry Ramos, avec un coéquipier à bord, frappe un coup de circuit, pour aider les Indiens à profiter, 3-2, et à maintenir ce score pour le reste du match au stade. Isidoro García, à Mayagüez.

Ramos était la principale bougie d’allumage offensive de «la tribu», tirant les trois courses de son équipe.

Les Indiens ont éclairé l’ardoise dans la troisième manche avec un départ des Athéniens Jason Garcia (0-2).

Après deux retraites, Jeremy Rivera a doublé sur le terrain droit, suivi du simple Ramos de Ramos pour porter le score à 1-0.

Les Athéniens, cependant, ont réagi en cinquième manche avec un circuit de deux points de José Sermo, marqué par Jan Hernández, pour prendre les devants 2-1.

Cependant, c’est au bas de ce même épisode que le succès héroïque de Ramos a frappé.

Dans le travail offensif pour les Indiens, Jeremy Rivera a été 2-2 avec deux points marqués et un double, tandis que Ramos et Emmanuel Rivera ont frappé 3-2.

Le partant Nick Travieso (1-0) a marqué la victoire en lançant six manches complètes, permettant deux points et attisant trois adversaires.

Jean Cosme a lancé une manche pour marquer l’arrêt.

Garcia, pour sa part, a perdu le match, accordant les trois points, sept incontestés, et retirant trois frappeurs en cinq et une troisième manches.

Avec cette victoire, les Indiens disputeront la finale du baseball hivernal portoricain pour la troisième fois consécutive.

Les Indiens sont à la recherche de leur 19e championnat, un exploit qu’ils n’ont pas accompli depuis 2013-14.

Le neuvième a disputé le championnat de la Ligue portoricaine huit fois au cours des 10 dernières années.