Sur 1 050 nouveaux tests de PCR en laboratoire, l’agence de santé a indiqué dans un communiqué que 283 étaient positifs, portant les infections à 114 642. . / Gustavo Amador / Archives

Tegucigalpa, 14 décembre . .- Les cas cumulés de covid-19 au Honduras se sont élevés à 114642 ce lundi, 283 nouveaux par rapport à la veille, tandis que le nombre de décès est passé à 2989, a rapporté le Système national de gestion des risques (Sinager).

Sur 1 050 nouveaux tests de PCR en laboratoire, l’agence de santé a indiqué dans un communiqué que 283 étaient positifs, portant les infections à 114 642.

Le nombre d’hospitalisés est de 586, dont 457 ont un état stable, 118 sont graves et 11 dans les unités de soins intensifs, a-t-il déclaré.

14 autres décès sont ajoutés, avec lesquels le nombre est passé à 2 989, ce qui porte le taux de mortalité à 2,61%, a déclaré l’agence de santé.

Entre autres statistiques, le Sinager a ajouté 210 nouveaux patients qui ont surmonté la maladie, avec lesquels il y a déjà 51688 ceux qui ont été sauvés de la mort du covid-19.

Le reste des patients est suivi par le personnel de la région sanitaire du pays, qui est en alerte rouge (urgence) depuis un mois en raison des graves dégâts causés par la tempête tropicale Eta et Iota.

L’urgence se poursuivra indéfiniment en raison des dommages causés par les phénomènes naturels aux infrastructures et aux cultures, principalement dans le nord et l’ouest du pays.

Les autorités sanitaires ont de nouveau demandé aujourd’hui à la population lors des fêtes de Noël de maintenir les restrictions de mobilité afin d’éviter les foules qui déclenchent le nombre d’infections.

De plus, ils ont demandé à utiliser le masque et à se conformer aux autres recommandations d’hygiène pour éviter davantage d’infections au covid-19 dans le pays.

De nouvelles infections à covid-19 ont été enregistrées ces dernières semaines dans certains des refuges des villes les plus touchées par Eta et Iota, qui sont situées dans la région nord-ouest du pays, qui compte une population d’environ 9,5 millions d’habitants. habitants, dont plus de 60% sont pauvres.

Les deux premières infections au covid-19 au Honduras ont été signalées le 11 mars, chez deux femmes arrivées à Tegucigalpa et San Pedro Sula, les deux principales villes du pays, en provenance d’Espagne et de Suisse.