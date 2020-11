Londres, 30 novembre . .- Les infections à Covid-19 en Angleterre ont chuté de 30% lors du deuxième verrouillage national, qui est entré en vigueur le 5 novembre et expire mercredi prochain, selon les conclusions d’une étude publiée ce lundi.

Une équipe de recherche de l’Imperial College de Londres a révélé que certaines des zones les plus touchées par le virus avaient connu les plus grandes améliorations, bien qu’elle ait averti que les cas continuaient d’être relativement élevés dans le pays.

L’étude précitée était basée sur des tests réalisés sur plus de 100 000 personnes entre le 13 et le 24 novembre dernier.

Les chercheurs estiment que le nombre R – qui mesure le potentiel de transmission du virus – est tombé à 0,88, indiquant une réduction de la propagation de l’épidémie.

Les experts ont appliqué les tests pour détecter le coronavirus à des personnes choisies au hasard, qu’elles présentent ou non des symptômes de la maladie.

Les résultats reflètent une baisse de 30% des infections virales entre la dernière étude réalisée fin octobre et la période précitée du 13 au 24 novembre.

Avant cette date, les résultats positifs s’étaient accélérés, doublant le nombre d’infectés tous les neuf jours, selon l’étude.

Dans le nord-ouest et le nord-est du pays – régions présentant certains des niveaux d’infection les plus élevés – les infections ont chuté de plus de la moitié et, selon cela, le plus grand nombre de positifs est maintenant détecté dans les régions des East Midlands et de l’Ouest. Midlands, au centre du pays.

Ce deuxième confinement quasi total de quatre semaines a débuté le 5 novembre en Angleterre et se terminera ce mercredi, lorsqu’un nouveau système de restrictions à trois niveaux de risque – moyen, élevé et très élevé – entrera en vigueur dans les différentes régions.

Entre autres découvertes, l’étude a estimé qu’une personne sur 100 souffrait de coronavirus, soit le double du taux enregistré en septembre dernier, lorsque les infections ont commencé à rebondir.

Il a également observé que certains groupes de participants étaient plus susceptibles d’être testés positifs pendant cette période, comme les minorités asiatiques, les personnes vivant dans des zones plus déprimées ou les personnes vivant dans des ménages comptant un plus grand nombre de personnes.

Il a également révélé que 96 personnes sur 10000 avaient été testées positives pour le coronavirus, un nombre inférieur aux 132 sur 10000 détectés avant le verrouillage.

Les experts ont également enregistré 72 000 nouvelles infections par jour, contre 100 000 qu’ils avaient localisés fin octobre.

Ces chiffres sont des “signes encourageants” pour l’Angleterre, comme Paul Elliott, responsable de l’étude, a déclaré aujourd’hui à BBC Radio 4, où il a déclaré que ces tendances suggèrent que “l’approche des restrictions sélectives a contribué à réduire les infections et le confinement a contribué à cet effet. ”

Le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a interprété ces résultats comme un signe que le pays “ne peut pas encore lever le pied du frein”.