Shanghai (Chine), 8 décembre . .- L’indice de référence de la Bourse de Hong Kong, le Hang Seng, a clôturé aujourd’hui avec des pertes de 0,76%, reflétant la peur de la quatrième vague d’infections à Hong Kong et les tensions entre la Chine et les États-Unis après une nouvelle série de sanctions imposées par Washington à 14 autres responsables chinois.

L’indice de référence a perdu 202,29 points à 26 304,56, tandis que l’indice qui mesure le comportement des entreprises chinoises continentales cotées à la bourse de Hong Kong, Hang Seng China Enterprises, a perdu 0,61%.

Parmi les sous-indices, les progrès du Commerce et de l’Industrie (0,33%) et des Services (0,16%) n’ont pas été un contrepoids suffisant aux baisses de l’Immobilier (0,93%) et surtout de la Finance (1,98%) ).

Le rouge complet dans ce dernier secteur a été mené par la banque HSBC (-3,61%), impliquée dans la polémique après que la police de l’ancienne colonie britannique ait ordonné de geler les comptes dans cette entité d’un député de l’opposition exilé.

Les autres perdants notables ont été la compagnie d’assurance Ping An (3,42%) ou le géant bancaire public ICBC (2,05%).

Dans le secteur immobilier, les principales baisses ont été celles de China Overseas (3,99%) et de China Resources Land (2,36%).

Journée mitigée pour les géants du numérique du parquet: alors qu’Alibaba n’a pas enregistré de changements, Tencent a perdu 0,09% et Meituan a progressé de 1,84%.

Il est à noter que ce dernier, l’un des plus importants du secteur de la livraison de nourriture et autres services numériques en Chine, a rejoint hier le sélectif aux côtés du fabricant de vêtements de sport Anta Sports (+ 0,37%) et de la division asiatique du Brasserie Budweiser (-2,61%), faisant passer de 50 à 52 le nombre d’entreprises dans le Hang Seng après le retrait du conglomérat Swire Pacific.

Parmi les technologies, il y a également eu des avancées importantes pour Xiaomi (4,77%) et Sunny Optical (4,52%).

Moins de bonheur pour les titres d’Etat chinois, avec des baisses comme celles de la compagnie de téléphone China Mobile (1,94%) ou des compagnies pétrolières Cnooc (3,91%) et Sinopec (4,76%).

En dehors de Hang Seng, la nouvelle a été le lancement de la filiale santé du géant chinois du commerce électronique Jingdong, JD Health, qui a augmenté le cours de son action de près de 56%. L’introduction en bourse est estimée à environ 3 478 millions de dollars (2 868 millions d’euros).

Le volume d’affaires de la session était de 135 420 millions de dollars de Hong Kong (17 471 millions de dollars, 14 409 millions d’euros).