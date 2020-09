Des dizaines de milliers de propriétaires inondés par l’ouragan Sally font face à des pertes financières potentiellement importantes parce que le gouvernement fédéral les répertorie à tort comme vivant en dehors d’une zone inondable et ne les oblige pas à souscrire une assurance contre les inondations.

Les inondations majeures causées par Sally cette semaine révèlent des failles dans les cartes de l’Agence fédérale de gestion des urgences des plaines inondables du pays – des failles qui amènent les propriétaires à croire qu’ils ne sont pas confrontés à un risque d’inondation important et n’ont pas besoin d’une assurance contre les inondations.

Sally a touché terre le long de la côte du Golfe en tant qu’ouragan de catégorie 2 mardi et a été rétrogradée hier à une dépression tropicale. Des veilles de crue éclair étaient en vigueur du nord de la Géorgie aux Carolines jusqu’au sud-est de la Virginie. Environ 500 000 clients sont restés sans électricité dans le sud-est.

La tempête a provoqué des inondations majeures dans le sud de l’Alabama et la Floride Panhandle, en grande partie à cause des précipitations par opposition aux ondes de tempête induites par le vent. Près de Pensacola, en Floride, dans la petite ville de Molino, plus de 16 pouces de pluie sont tombés en 24 heures, selon une jauge de l’US Geological Survey.

C’est un problème, a déclaré Jeremy Porter, chercheur en chef à la First Street Foundation, une organisation à but non lucratif de la ville de New York qui a attiré l’attention nationale cette année en créant des cartes haute définition des inondations pour le pays.

Les cartes d’inondations de la FEMA ne tiennent pas compte de toutes les inondations causées par les grandes tempêtes de pluie telles que l’ouragan Sally, ce qui signifie que les zones d’inondation de la FEMA excluent les propriétés vulnérables aux inondations «pluviales» induites par la pluie, a déclaré Porter.

Les cartes FEMA ne prennent en compte les précipitations que dans la mesure où la pluie provoque le débordement des rivières et des grands cours d’eau. Les cartes n’incluent pas les précipitations qui provoquent des inondations en dehors des cours d’eau, a déclaré Porter.

«Ils ne prennent pas en compte les petits ruisseaux, les affluents et les événements pluviaux lourds», a déclaré Porter. « Malheureusement pour les propriétaires de cette région, cela va conduire une grande partie de la [recent] inondations, car il est fortement pluvial. »

Le lent mouvement de Sally au-dessus des États de la côte du Golfe lui a permis de laisser tomber de fortes pluies, comme l’ouragan Harvey a trempé le Texas en 2017 et l’ouragan Florence a inondé la Caroline du Nord en 2018.

Le National Hurricane Center a déclaré mercredi que la lenteur des progrès de Sally créerait «une longue période de fortes pluies et d’inondations historiques le long de la côte nord-centrale du golfe».

«Sally s’est assise dans cette zone pendant deux jours. C’est exactement ce que Harvey a fait », a déclaré Porter.

Les cartes des inondations FEMA sont cruciales car de nombreux propriétaires qui vivent dans une zone d’inondation à haut risque sont tenus, en vertu de la loi fédérale, de souscrire une assurance contre les inondations. Les personnes en dehors des zones inondables n’ont aucune obligation et n’achètent généralement pas de couverture contre les inondations. L’assurance contre les inondations est vendue séparément des polices d’assurance habitation, qui ne couvrent pas les dommages dus aux inondations.

Les cartes des inondations de la First Street Foundation, publiées en juin et acclamées au niveau national, ont mis en évidence le problème des cartes de la FEMA en tenant compte des inondations liées à la pluie.

Le résultat a été que First Street a découvert que 14,6 millions de propriétés aux États-Unis étaient confrontées à une probabilité annuelle de 1% d’être inondées. Les cartes FEMA ne montrent que 8,6 millions de propriétés confrontées à un risque annuel d’inondations de 1%.

Dans la zone touchée par l’ouragan Sally, près de 250 000 propriétés se trouvent dans les zones inondables de First Street, mais pas dans les zones inondables de la FEMA, selon une analyse E&E News des données de First Street. E&E News a analysé les 162 comtés de l’Alabama, de la Floride, de la Louisiane et du Mississippi dans lesquels la FEMA a déclaré une situation d’urgence lundi et mardi.

Dans le comté de Mobile, en Alabama, sur la côte du Golfe, la FEMA répertorie 22 000 propriétés dans une zone inondable, tandis que First Street a constaté que 39 000 propriétés faisaient face à un risque d’inondation important.

Dans le comté de Santa Rosa, en Floride, la FEMA répertorie 10 900 propriétés dans une zone inondable, mais First Street a constaté que 17 100 propriétés faisaient face à un risque d’inondation important.

La FEMA a reconnu les lacunes de ses cartes des inondations et a déclaré publiquement que les cartes donnent à de nombreuses personnes le faux sentiment qu’elles sont protégées des inondations si elles se trouvent en dehors d’une zone inondable. L’agence affine les cartes pour capturer plus précisément les risques d’inondation.

Dans une déclaration à E&E News hier, l’administrateur adjoint adjoint de la FEMA, David Maurstad, qui dirige le programme de cartographie de l’agence, a déclaré: «Il est important de reconnaître ce que sont les cartes des inondations de la FEMA et ce qu’elles ne sont pas. Les cartes des inondations ne sont pas des prédictions de l’endroit où elles seront inondées, et elles ne montrent pas seulement où elles ont été inondées dans le passé. Les cartes des inondations sont des instantanés en temps de risque conçus pour montrer les normes minimales de gestion des plaines inondables et les zones les plus à risque pour l’assurance contre les inondations. »

Maurstad a noté que la FEMA travaille avec les États et les municipalités pour incorporer les connaissances et les données locales dans les cartes des inondations.

«À tout moment, les responsables de la communauté peuvent soumettre des données scientifiques ou techniques à la FEMA pour soutenir une révision de la carte locale», a déclaré Maurstad. «Les ouragans ne suivent pas les lignes sur une carte. Là où il peut pleuvoir, il peut être inondé.

Porter était d’accord avec l’agence. Il a déclaré que la FEMA montre les zones inondables pour aider les communautés à décider où le développement doit avoir lieu. First Street montre aux propriétaires individuels leur risque d’inondation pour les aider à décider de prendre des mesures d’atténuation.

«Ils adoreraient faire certaines des choses que nous faisons», a déclaré Porter à propos de la FEMA.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.