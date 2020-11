Les étudiants traversent la frontière entre le Venezuela et la Colombie, pour suivre des cours, à travers le pont international Francisco de Paula Santander, à Cúcuta (Colombie). . / Schneyder Mendoza / Archives

La situation sociale et économique au Venezuela a contraint des millions de citoyens à quitter le pays à la recherche de meilleures opportunités. Selon Migración Colombia, jusqu’en avril, environ deux millions de Vénézuéliens seraient basés en Colombie, pays frontalier.

Ce mercredi, Laboratoire d’économie de l’éducation (LEE) de l’Université Javeriana, a révélé une analyse des chiffres sur l’évolution de l’inscription des citoyens vénézuéliens dans les écoles officielles du pays.

Selon l’analyse, Entre 2018 et 2019, le registre officiel des inscriptions dans l’enseignement préscolaire, de base et secondaire des élèves vénézuéliens en Colombie a augmenté de 488%, passant de 32 213 à 189 382 étudiants.

L’analyse a conclu que l’augmentation du nombre d’étudiants vénézuéliens inscrits peut être due à trois facteurs: l’augmentation de 36% du nombre de migrants entre 2018 et 2019; la levée des restrictions d’accès à l’éducation; et un meilleur enregistrement des informations des étudiants du Venezuela.

Pour cette raison, selon le laboratoire, “il est important de concevoir des politiques pour parvenir à une intégration de la population migrante et d’allouer des ressources supplémentaires pour garantir une offre d’enseignement officiel de base et secondaire dans des conditions de qualité, d’inclusion, de bien-être et de permanence.”

«Il faut des politiques qui génèrent une inclusion adéquate de la population migrante non seulement dans le système éducatif mais dans la société en général, mais des ressources supplémentaires sont également nécessaires, à la fois dans l’infrastructure physique, ainsi que dans le matériel pédagogique et les enseignants pour servir tous les élèves. dans des conditions de haute qualité », a expliqué Luz Karime Abadía, codirectrice du LEE de l’Université Javeriana.

De même, il a été détecté que plus le niveau scolaire était élevé, plus le nombre d’élèves vénézuéliens inscrits dans le système éducatif colombien était faible.

Ce dernier indicateur pourrait être dû, selon le LEE, au fait que les garçons, les filles et les adolescents sont forcé de ramener un gagne-pain à la maison; avoir un part des revenus pour la subsistance de la maison; ou, aussi qu’ils existent toujours des difficultés afin que les étudiants étrangers reçoivent le baccalauréat et présentent l’ICFES.

Pour leur part, les institutions officielles du pays ont été contraintes d’adopter différentes mesures afin de répondre à la demande et de servir cette population vulnérable.

“Les étudiants vénézuéliens ont des besoins différents et constituent une population vulnérable, ce qui implique des défis en termes de conception et de mise en œuvre des politiques publiques”, dit l’analyse.

En raison de l’événement, l’analyse recommande d’augmenter et de cibler les ressources, en particulier dans les régions à forte population de migrants, en plus de mener des campagnes contre la discrimination et la xénophobie dans les institutions et de mener un soutien psychologique à ces étudiants.

