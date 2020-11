FILE PHOTO: Une vue extérieure du marché Nasdaq dans le quartier de Manhattan à New York, États-Unis, le 24 octobre 2016. REUTERS / Shannon Stapleton

Par Lewis Krauskopf, Koh Gui Qing et Lawrence Delevingne

NEW YORK, 7 novembre (.) – Les investisseurs et les dirigeants financiers ont poussé un soupir de soulagement samedi après que les principaux réseaux aient déclaré le démocrate Joe Biden vainqueur de l’élection présidentielle américaine, offrant une certaine certitude après des jours de rapports contradictoires. sur qui pourrait diriger la Maison Blanche le prochain mandat.

Bien que le président sortant Donald Trump ait déclaré qu’il combattrait les résultats devant les tribunaux, Wall Street estime qu’il ne fait aucun doute que Biden sera finalement élu.

“Biden est une bonne nouvelle pour les marchés”, a déclaré samedi Christopher Stanton, directeur des investissements chez Sunrise Capital Partners. “Nous étions tous très fatigués de la confusion qui accompagnait les tweets de Trump.”

Les principaux indices boursiers américains ont affiché leurs plus gros gains hebdomadaires depuis avril de cette semaine. Les investisseurs parient que Biden gagnerait et que les républicains resteraient au Sénat, un scénario qui créerait un Congrès qui freinerait les impulsions de gauche sur les taxes ou les réglementations, ont déclaré les investisseurs.

Cependant, des risques persistants pèsent sur les prix des actifs dans les jours et les semaines à venir.

Les républicains ont déjà déposé plusieurs poursuites concernant le décompte des voix, et Trump a déclaré que sa campagne se poursuivrait davantage. Le litige pourrait prolonger les procédures électorales.

Au-delà de ces batailles, les investisseurs se sont inquiétés des personnes que Biden pourrait nommer dans son cabinet.

Le nom de Lael Brainard, actuel gouverneur de la Réserve fédérale américaine et ancien consultant de McKinsey, est apparu en tant que secrétaire au Trésor potentiel, tandis que Biden s’est déjà tourné vers le banquier de Goldman Sachs Gary Gensler pour obtenir des conseils sur la réglementation financière.

Pour le moment, les investisseurs et les personnalités éminentes de Wall Street se disent satisfaits du résultat de l’élection après ce qui semblait être une tension sans fin.

“Le moment est venu pour l’unité”, a déclaré le directeur général de JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon dans un communiqué. “Nous devons respecter les résultats de l’élection présidentielle américaine et, comme nous le faisons pour toutes les élections, honorer la décision des électeurs.” Robert Wolf, l’un des principaux donateurs démocrates et ancien dirigeant d’UBS Group AG, était enthousiaste: “Je suis extatique, soulagé et plein d’espoir pour l’avenir de ce pays”, a-t-il déclaré dans un message texte.

Mohamed El-Erian, conseiller économique en chef du groupe Allianz, a déclaré qu’il espérait que l’administration Biden serait en mesure de travailler avec le Congrès pour maîtriser la pandémie et adopter un plan de relance économique pour les Américains en difficulté.

«Le pays doit s’unir pour mieux faire face à une augmentation des infections à Covid qui risquent la perte de plus de vies, de plus grandes perturbations des moyens de subsistance et des cicatrices économiques, institutionnelles et sociales à long terme», a-t-il déclaré.

