Le positif à Covid-19 du président des États-Unis, Donald Trump, et de son épouse Melania, a eu un effet immédiat sur les marchés mondiaux. En quelques minutes, les marchés boursiers mondiaux ont chuté à 2%. Sans aucun doute, la nouvelle augmente l’incertitude dans la campagne électorale américaine et, par conséquent, nous nous sommes demandé dans quelle mesure les investisseurs devraient être concernés. Nous nous sommes entretenus avec les experts d’Aberdeen SI, AXA IM et Schroders.

Quel sera l’impact positif de Trump sur Covid-19 sur les marchés?

Stephanie Kelly, économiste politique chez Aberdeen Standard Investments

Concernant les impacts possibles sur la course, Bien que Boris Johnson ait connu un certain rallye alors qu’il était gravement malade, on ne sait pas comment cela affectera la carrière de Trump., étant donné que leur base électorale est plus sceptique à propos de Covid-19 que d’autres.

D’autres questions qui se posent sont de savoir qui a pu être infecté. Compte tenu des réunions et des discussions, ces personnes pourraient inclure Mnuchin, Pelosi, Biden, Meadows, des membres du Congrès et d’autres. La liste des potentiels infectés est longue, mais force est de constater que Biden est le plus pertinent pour les élections. Ils ont débattu à distance sociale, mais il y a toujours un risque.

Des débats seront remis en cause, y compris celui des vice-présidents la semaine prochaine selon que Pence a été exposé ou non. Une grande partie de l’impact dépendra des symptômes de Trump et de la réaction de sa base..

Toute cette incertitude est ce que nous voyons déjà dans les mouvements du marché boursier à la pré-ouverture des États-Unis. Cette situation soulève de nombreuses questions sur le déroulement de la course, mais seul le temps nous dira comment les électeurs réagiront à l’actualité, qui seront celles qui affecteront la course et donc les prix des actifs.

Chris Iggo, CIO Core Investments chez AXA IM

Le symbolisme du président Trump testé positif au coronavirus ne passera pas inaperçu des marchés et des économistes. Avec peu de certitude que les taux d’infection diminuent, une réaction pourrait être que le comportement économique redevient plus restrictif. Il se peut que nous devions nous recentrer sur les données de mobilité à haute fréquence pour avoir une idée de la direction que prendront les économies dans la course vers la fin de l’année. Tout aussi importante est l’incertitude qu’elle apporte aux élections américaines et tout ce qui en découle.

La nouvelle que le président Trump et sa femme ont été testés positifs au COVID-19 le sentiment d’incertitude à court terme entourant la situation politique aux États-Unis s’est accru.. Après les rapports de la semaine dernière sur les affaires fiscales du président, certains estiment que la réélection est encore plus improbable maintenant. Cependant, il sera important de voir ce que disent les sondages d’opinion. La campagne sera clairement affectée car le président ne pourra pas se présenter en personne aux débats ou aux rassemblements. Cependant, en matière de santé, j’utilise peut-être plus Twitter. En ce moment, le monde ne sait pas si le président souffre de l’un des symptômes du COVID-19 mais il a ouvert de nombreux scénarios potentiels, seulement un mois avant les élections. Il va sans dire que la volatilité des marchés est susceptible d’augmenter à mesure que les probabilités de résultats différents fluctuent. Beaucoup de choses – des relations américano-chinoises, de la politique budgétaire post-électorale, des relations de l’Amérique avec les institutions mondiales, du commerce, des progrès sur le changement climatique, de la cohésion sociale en Amérique – dépendent de la réaction d’un homme d’intérêt. 74 ans à contracter un virus qui a fait plus d’un million de morts dans le monde cette année. Même avec une reprise complète, la nouvelle a changé la dynamique des élections, elle pourrait changer la façon dont certains entendent voter et comment ils se reflètent dans la nature de l’Administration actuelle et son héritage.

Johanna Kyrklund, directrice des investissements du groupe et responsable mondiale des investissements multi-actifs chez Schroders

Les marchés ont tendance à réagir de manière excessive aux informations quotidiennes autour des élections, comme on l’a vu après l’annonce de la contagion Covid-19 du président Trump. Pour les investisseurs, cette volatilité à court terme peut provoquer de la nervosité, mais la meilleure réponse dans des moments comme ceux-ci est souvent de contrôler et de ne rien faire. Les tendances politiques, qui ont de graves implications sur les investissements, ont tendance à se dérouler sur des mois et des années, le reste n’est que du bruit. Pourtant, Si les élections américaines sont clairement un événement politique majeur, en termes économiques et d’investissement, cette nouvelle est un événement secondaire par rapport à la pandémie.

Piya Sachdeva, économiste Schroders

L’élection n’est plus que dans quelques semaines et Trump doit maintenant s’isoler. Cela pourrait bien impacter sa capacité ou – du moins – l’efficacité de sa campagne et remettre également en cause le deuxième débat présidentiel. Comme cela survient à un moment où les sondages et les bookmakers montrent que Biden pourrait perdre, cela pourrait potentiellement aider le candidat démocrate. Il introduit également de nouveaux scénarios. Par exemple, que se passe-t-il si cela a un impact significatif sur la santé à court terme de Trump? Ou Trump pourrait-il utiliser sa maladie comme excuse pour contester le résultat des élections? Plusieurs incertitudes entourent ces élections. C’est une course très serrée; nous ne savons pas exactement quand nous obtiendrons le résultat et il pourrait être contesté d’une manière ou d’une autre.

Sean Markowicz, responsable de la stratégie, de la recherche et de l’analyse chez Schroders

À moins d’une grave détérioration de la santé de Trump (ou de Biden), il est peu probable que cela ait un impact significatif sur le résultat des élections américaines.Les débats présidentiels changent rarement les préférences des électeurs. Et cette fois ça ne devrait pas être différent La réaction négative du marché peut être interprétée comme un signe que les chances de gagner les élections par Biden ont augmenté.. En moyenne, les cours des actions ont baissé de 2,7% au cours des trois derniers mois précédant les élections lorsque le parti politique au pouvoir a perdu, mais ils ont augmenté de 6,5% si le parti au pouvoir a gagné. (voir graphique ci-dessous). Les actions américaines n’ayant augmenté que de 3,3% jusqu’à présent, les investisseurs semblent généralement ne pas savoir quel parti politique est le plus susceptible de gagner (même si la forte baisse de vendredi aura nui au chiffre).

Cependant, Les investisseurs ne devraient pas supposer qu’une victoire de Biden serait sans équivoque mauvaise pour les marchés. Par exemple, d’après nos analyses, la différence entre les rendements des actions américaines à long terme sous les présidents démocrate et républicain était de zéro. L’affiliation à un parti n’est donc pas sans importance, mais son importance est souvent exagérée. Après tout, les présidents ne servent pas dans le vide et de nombreux autres facteurs peuvent influencer les marchés tels que les évaluations, les taux d’intérêt, l’inflation et les prix du pétrole, entre autres.