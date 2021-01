Le coût des péages en Colombie augmente en janvier 2021. Crédit: W Radio

Tel que rapporté par l’Institut national des Vías et Coviandina au mois de décembre, à partir de ce samedi 16 janvier 2021, les tarifs de certains péages sur les autoroutes colombiennes ont actualisé le tarif. A cette mesure, de nombreux secteurs du pays ont répondu par des critiques car la hausse est très forte et la crise économique n’a pas été prise en compte car la relance économique s’est opérée lentement.

La perception des péages est l’une des plus importantes sources de financement pour l’exécution des travaux publics, l’entretien, les soins d’urgence et la gestion globale des routes sous sa responsabilité.

Selon le tableau de mise à jour publié par Invías, L’augmentation est de 1,61% selon l’indice des prix à la consommation (IPC), c’est-à-dire l’augmentation des prix du panier familial, calculé par Dane en 2020.

En Colombie, il existe en moyenne 140 péages, dont la plupart appartiennent à Cundinamarca, Antioquia et la vallée.

La mise à jour des prix a été effectuée à 45 péages et est valable un an. Les péages pour lesquels l’ajustement a été effectué étaient les suivants: Medellín-Bogotá; Medellín-Côte Atlantique; réseau routier de Valle del Cauca, Risaralda-Valle del Cauca; Honda-Villeta; Tronc central nord (Zipaquirá-San Alberto); Calarcá-Cajamarca; Ruta del Sol II et Buga-Buenaventura. Le changement de valeur peut être examiné sur la page invias.

En outre, le péage sur la route de Bucaramanga a été ouvert, ce qui a créé de multiples protestations dans la région de la part des habitants de Barrancabermeja, Sabana de Torres et Betulia qui ne sont pas d’accord avec la collecte de 13 700 dollars.

Si une analyse est faite par région, les voyages les plus chers sont ceux de Bogotá vers d’autres régions, Par exemple, de Bogota à Villavicencio, il y a le péage le plus cher du pays avec un coût de 16 100 $ dans une voiture familiale.

En ce qui concerne les itinéraires, certains des plus chers sont:

Bogotá – Santa Marta: Le tour qui doit être fait dure au total environ 18 heures et doit passer par 13 péages situés à Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Cesar et Magdalena et le trajet total en voiture familiale part pour $145 000 étaient d’autres dépenses telles que l’essence et la nourriture pour le voyage.

Bogotá-Villavicencio: Bien que ce soit un voyage relativement court, il prend en moyenne environ 4 heures. La vérité est que, année après année, c’est l’une des routes les plus critiquées, car les péages sont les plus chers du pays. Sur le chemin, tu dois passer 4 péages qui totalisent une valeur moyenne de 62000 $

Bogotá – Medellín: Le voyage couvre environ 443 kilomètres, une moyenne de 8 heures de voyage et un total de 6 péages. Chaque péage peut coûter entre 10 500 $ et 11 800 pesos. Pour une somme totale de 65 000 pesos.

Medellín – Carthagène: Sur la route de 640 kilomètres, vous devez traverser le trajet 10 péages qui totalisent une valeur de 95 100 $.

