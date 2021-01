Tags: États-Unis, réseaux sociaux

Un groupe de scientifiques japonais a développé une nouvelle technologie pour créer un moyen de transport léger, rapide et sûr.

Il s’agit de Poimo, une moto gonflable qui a été classée parmi les véhicules les plus «étranges» qui aient été vus dans l’histoire récente.

Rencontrez Poimo, une invention née au Japon qui vise à servir à transporter des personnes en toute sécurité et efficacement C’est une moto gonflable avec un moteur intégré, qui a son origine dans un projet à l’Université de Tokyo Elle pèse 5,5 kilogrammes, Mais avec les avancées technologiques, l’Université de Tokyo espère rendre ce moyen de transport de plus en plus léger

L’Université de Tokyo a annoncé l’une de ses inventions les plus «étranges» de ces dernières années, et celle qui a attiré l’attention du public pour ses caractéristiques uniques.

Il s’agit de Poimo, une moto gonflable au design particulier qui peut être montée et démontée en moins d’une minute au moyen d’une pompe électrique.

Avec ce système, l’utilisateur peut gonfler sa moto, monter dessus et se déplacer grâce à un moteur électrique intégré à la carrosserie du véhicule.

Bien que la conception soit l’un des détails qui retiennent le plus l’attention, c’est un fait que les ingénieurs à l’origine de cette conception avaient un point commun: créer un moyen de transport agile et sûr qui, en cas d’accident, pourrait minimiser les blessures. sur l’utilisateur.

Il reste encore un long chemin à parcourir avant que ce type de véhicule ne se positionne comme moyen de transport officiel, puisque le gouvernement doit accorder les autorisations nécessaires pour que cette moto puisse circuler dans les rues du Japon.

Mais comment est conçue cette moto gonflable? Selon certains rapports, le Poimo est un véhicule composé de cinq composants solides et amovibles: quatre roues, un moteur électrique, une batterie, un guidon et un contrôleur sans fil intégré.

La praticité est également l’une des caractéristiques qui distingue ce véhicule, puisqu’une fois dégonflé, la moto peut tenir dans un sac à dos et être transportée par l’utilisateur n’importe où.

De plus, la cohérence des matériaux avec lesquels il est fabriqué offre une plus grande sécurité en cas d’accident.

Le poids total de la moto gonflable Poimo est de 5,5 kilogrammes, bien que ce ne soit qu’au stade initial, car ses créateurs ont promis qu’à l’avenir, elle aura un poids beaucoup plus léger.

Si tout se passe comme l’espèrent ses créateurs, Poimo pourra être commercialisé très prochainement, même s’il faudra encore un certain temps avant que le grand public y ait accès.

Poimo signifie Portable and Inflatable MObility, et bien que ce soit une réalité aujourd’hui, l’Université de Tokyo a passé beaucoup de temps à le concevoir via 3D, dans le but d’améliorer la posture du conducteur et d’affiner les détails de son fonctionnement.

Mais ce n’est pas tout, puisque les créateurs de Poimo ont également travaillé sur un prototype de fauteuil roulant gonflable et pliable, capable d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 6 kilomètres à l’heure.

Cela positionne Poimo comme l’une des inventions japonaises les plus importantes de ces dernières années, au moins dans le domaine de la mobilité, car il est possible d’adapter le véhicule pour être utilisé comme un scooter ou un fauteuil roulant gonflable.

Le concept général de ce projet est connu sous le nom de Soft Mobility, qui selon les experts, recourt à l’utilisation de matériaux légers pour garantir l’intégrité physique de l’utilisateur en cas d’accident.

Les Japonais, toujours en avance sur la technologie

Les Japonais ont généralement toujours une longueur d’avance en termes de technologie, et ils l’ont montré avec leurs dernières inventions.

Selon le journal The New York Post, le Japon a mis au point un système permettant à ses habitants de reprendre progressivement leurs activités quotidiennes.

Pour assurer l’hygiène des espaces publics, les Japonais ont mis en place un outil de stérilisation qui utilise la lumière ultraviolette pour désinfecter les livres de bibliothèque.

Ainsi, ceux qui décident de lire ou d’emprunter un livre à la bibliothèque pourront le faire en toute sécurité et s’assurer que tous les livres qu’ils utilisent sont exempts de tout germe ou virus pouvant causer des maladies.

Les Japonais estiment que cette mesure aidera les gens à disposer des éléments nécessaires pour lire les livres de bibliothèque chez eux, sans se soucier d’une éventuelle contagion par le coronavirus ou d’autres maladies.

Le processus de stérilisation utilisé par les Japonais au moyen de la lumière ultraviolette a une durée maximale de 30 secondes et aide à éliminer l’excès de poussière qui s’accumule habituellement sur les livres.

Ce n’est pas la première fois qu’un artefact de ce type est connu, puisque depuis 2018 on a connaissance de son utilisation dans une bibliothèque au nord de Tokyo, appelée la bibliothèque Narimasu, à Itabashi.

Là, les Japonais qui visitent le site disposent d’une machine similaire, bien que les responsables du site assurent que son utilisation n’est pas fréquente.

Les visiteurs ont la possibilité d’utiliser la machine à lumière UV à la réception après avoir demandé un livre à emporter ou retourné un livre déjà emprunté.

Les autorités ont également précisé que cette machine est une courtoisie de la part de la bibliothèque, mais pas une mesure obligatoire que les utilisateurs doivent adopter au cas où ils voudraient prêter ou retourner un livre.