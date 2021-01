NEW YORK (AP) – Robert Saleh n’a laissé aucun doute sur le fait qu’il était la bonne personne pour les Jets de New York. Et il savait que c’était l’endroit qu’il voulait être.

Mardi, l’équipe a officiellement annoncé l’embauche de l’ancien coordinateur défensif des 49ers de San Francisco en tant qu’entraîneur-chef après avoir convenu des conditions jeudi dernier.

“Au cours du processus d’entretien, il est devenu clair que c’est l’endroit idéal pour appeler chez moi”, a déclaré Saleh dans un communiqué publié jeudi.

Saleh, 41 ans, est le premier entraîneur musulman de l’histoire de la NFL. Il était l’un des neuf candidats que l’équipe de New York a interviewés et le premier à tenir une réunion en personne mardi dernier dans les locaux de l’équipe à Florham Park, dans le New Jersey.

Il est sorti sans accord, et les Jets ont ensuite parlé avec le coordinateur offensif du Tennessee, Arthur Smith, qui a ensuite été embauché par Atlanta.

Mais Saleh a fait bonne impression sur le PDG Christopher Johnson, le président Hymie Elhai et le PDG Joe Douglas.

“Après un processus approfondi et des réunions avec plusieurs entraîneurs talentueux, il est devenu clair que Robert était la personne qui nous aiderait à l’avenir”, a déclaré Johnson dans un communiqué. “Il est un leader collaboratif qui a réussi dans la NFL.”

Saleh devrait être officiellement présenté à l’équipe jeudi après-midi à 14 heures via une conférence téléphonique via Zoom.

«Il n’y a pas de raccourcis vers le succès et je m’engage à travailler avec Joe pour reconstruire l’équipe de la bonne manière: avec des joueurs talentueux qui ont un caractère intense, qui jouent vite et intelligemment, ainsi qu’un personnel qui les soutient et les aide à les développer. à tout moment », a ajouté Saleh.

Le 3 janvier, l’équipe a renvoyé Adam Gase et a commencé la recherche d’un nouvel entraîneur. À cette époque, Johnson et Douglas parlaient de vouloir trouver quelqu’un avec un caractère fort, un leader et un «partenaire» pour aider à ramener la respectabilité aux Jets.

New York n’a pas fait les séries éliminatoires depuis la saison 2010 – actuellement la plus longue sécheresse active dans la NFL.

Saleh est reconnu comme un leader énergique respecté par ses joueurs et ses collègues entraîneurs. Il était le coordinateur défensif des 49ers avec Kyle Shanahan depuis 2017, supervisant la défense de la deuxième place en route vers le Super Bowl la saison dernière.