LA HAVANE (AP) – Une manifestation de plus de 200 jeunes artistes cubains qui se tenaient toute la journée devant le ministère de la Culture a obtenu leur demande pour une plus grande tolérance pour que l’art indépendant soit entendu, lors d’un événement inhabituel sur l’île et selon certains experts ont montré une génération plus audacieuse et plus connectée à la planète.

La concentration sans précédent est intervenue après que les autorités ont expulsé jeudi une douzaine de jeunes créateurs d’un projet appelé San Isidro qui s’étaient barricadés dans une maison – le siège du groupe – dans la Vieille Havane, au milieu Novembre exigeant la libération d’un de ses membres, le rappeur Denis Solís, reconnu coupable d’avoir insulté un policier.

Au départ, une vingtaine d’artistes sont arrivés aux portes du bâtiment de la Culture tôt vendredi, mais aux premières heures du samedi – produit d’appels via les réseaux sociaux – il y avait plus de 200 jeunes créateurs qui manifestaient, ce qui est inhabituel dans un pays où Historiquement, les manifestations ont lieu avec l’aval du gouvernement et les artistes ont tendance à adhérer à des syndicats liés aux autorités révolutionnaires qui canalisent leurs préoccupations.

“Nous parlons d’une génération beaucoup plus connectée au monde, plus éloignée du mythe fondateur de la Révolution cubaine, qui voit son environnement avec des yeux plus critiques … qui a voyagé”, a déclaré Michael Bustamante, professeur assistant à l’Associated Press. d’histoire latino-américaine à l’Université internationale de Floride.

Cependant, Bustamante a estimé qu’il fallait garder cette perspective, notant qu’au moins pour l’instant il s’agit de la mobilisation d’un secteur, culturel, minoritaire et avec certains privilèges et avec plus d’autonomie que d’autres.

Avec des chansons, des cris, des sifflets et des applaudissements jusqu’à l’aube de samedi, les créateurs ont eu un entretien avec le vice-ministre Fernando Rojas et les directeurs des associations de créateurs liées au parti communiste au pouvoir.

Un groupe de 30 artistes représentant des artistes a présenté aux responsables six points convenus entre les personnes présentes pour promouvoir une série de dialogues sur les besoins des créateurs indépendants auxquels les autorités ont fermé l’espace ou sont stigmatisées pour leur critique.

«Un ordre du jour multi-thèmes va être organisé avec des propositions des deux parties», a déclaré l’écrivain Katherine Bisquet, après la réunion au ministère de la Culture tôt samedi matin. De plus, “nous pourrons nous retrouver sans être harcelés dans des espaces indépendants, il y a une trêve avec des espaces indépendants”.

Avec les jeunes, les analystes ont souligné le large éventail de points de vue parmi les participants.

“Ce qui m’a le plus marqué, c’est la diversité des personnes issues des domaines culturel, politique et social à Cuba qui ont rejoint … une série de revendications”, a déclaré Bustamante, bien qu’il estime que ces revendications “sont très générales” et ” tout le monde ne serait pas d’accord sur la façon de procéder »ou« quelle sera la voie à suivre ».

«C’est en quelque sorte sans précédent dans l’histoire récente» de Cuba, a ajouté Bustamante, soulignant également que cette mobilisation s’inscrit dans le cadre d’une situation complexe pour Cuba, au milieu d’une crise économique et de la proximité des réformes annoncées par le autorités, ainsi que l’imminence d’un nouveau gouvernement aux États-Unis.

Précisément, le gouvernement a accusé le Mouvement San Isidro de faire un “spectacle” selon les groupes d’intérêt des États-Unis, dont l’administration pendant le mandat du Donald Trump sortant a radicalement durci les sanctions sur l’île, poussant à un changement de modèle politique en l’île.

Les autorités ont fait valoir qu’elles avaient expulsé les artistes de San Isidro parce qu’ils avaient enfreint la réglementation sanitaire en raison du coronavirus et ont signalé que l’un des manifestants résidant au Mexique, Carlos Manuel Álvarez, est entré dans le pays cette semaine après avoir traversé les États-Unis et sans respecter le des mesures telles que la quarantaine obligatoire à domicile.

Des membres du mouvement San Isidro – radicalement critiques – comme Amaury Pacheco, des créateurs primés tels que le dramaturge Yunior García, des militantes féministes comme Dianelys Alfonso connue sous le nom de La Diosa de Cuba ou l’artiste plasticienne Tania Bruguera.

Aussi quelques personnalités de l’intelligentsia cubaine comme l’acteur Jorge Perugurría (Fraise et chocolat) et le réalisateur Fernando Pérez (Life is Silbar).

“Il est temps de dialoguer et je pense qu’il est important que vous, les jeunes, soyez entendus et nous allons travailler pour cela”, a déclaré Perugurría en arrivant au ministère de la Culture et avant d’entrer pour parler avec les autorités.

La manifestation a connu des moments de tension lorsque la zone a été entourée par la police ou que l’électricité dans tout le secteur a été coupée.

De plus, tout au long de la semaine que le groupe de San Isidro a été enfermé, plusieurs artistes aux carrières plus longues voire aux carrières populaires avaient déjà commencé à appeler le gouvernement au dialogue et à une plus grande tolérance, notamment des musiciens comme Haydée Milanés, Carlos Varela, Leoni Torres, la plasticienne Sandra Ramos ou le réalisateur Carlos Lechuga.

Andrea Rodríguez est sur Twitter à www.twitter.com/ARodriguezAP