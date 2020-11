Après avoir déjà subi des pertes de plus de 10% au cours de la dernière saison, si la suivante se joue sans fans, celles-ci atteindront 40%, ce qui signifierait une réduction considérable des revenus des joueurs dans les années à venir. . / Raúl Martínez / Archives (.I0023 /)

New York, 4 novembre . .- L’Union des joueurs de la NBA et le Conseil des gouverneurs prévoient de se rencontrer ce jeudi séparément pour approuver le début de la saison régulière 2020-21 le 22 décembre et avec un horaire réduit à 72 jeux.

Selon des sources révélées à ESPN, le syndicat acceptera le plan présenté par le commissaire Adam Silver, qui permettra à la ligue de lever entre 500 et 1 milliard de dollars de plus que si elle commençait la compétition à la mi-janvier 2021, ce qui était joueurs.

Silver a été catégorique en indiquant que si un accord n’était pas trouvé, la structure financière de la ligue subirait de graves dommages non seulement à court mais aussi à long terme.

Après avoir déjà subi des pertes de plus de 10% au cours de la dernière saison, si la prochaine est jouée sans fans dans les salles, celles-ci atteindront 40%, ce qui signifierait une réduction considérable des revenus des joueurs lors de la prochaine. années.

La NBA et la NBPA ont discuté des augmentations significatives de la retenue à titre de garantie pour les salaires des joueurs afin de tenir compte des graves pertes de revenus de la ligue pendant la pandémie de covid-19.

Les parties s’efforcent de répartir les pertes des joueurs sur plusieurs saisons afin que les joueurs ne subissent pas un impact financier aussi important en un an.

La NBA a reporté à vendredi une date limite qui laisse ouverte la possibilité de résilier la convention collective de négociation (CBA), ce qui mettrait fin à la structure financière de la ligue qui permet une répartition à 50-50 des revenus liés au basketball ( BRI), conformément aux dispositions de l’accord.

Parce que la pandémie a déclenché une clause de force majeure dans la convention collective, les deux parties ont la possibilité de donner un préavis de 45 jours de la résiliation de l’accord, ont déclaré à ESPN des sources proches de la ligue.

Par conséquent, les deux parties procèdent avec l’urgence d’un retour rapide au début de la saison, y compris le repêchage universitaire de la NBA le 18 novembre, l’agence libre et les camps d’entraînement à partir du 1er décembre.

Une fois l’accord conclu, la ligue lèvera un moratoire et rouvrira les échanges avant le tirage au sort du collège.

La ligue estime qu’un début le 22 décembre qui comprend les matchs du jour de Noël à la télévision et permet un calendrier de 72 matchs, se terminant avant les Jeux olympiques d’été à la mi-juillet, est la meilleure option pour tous. les pièces.