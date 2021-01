Par Simon Evans

MANCHESTER, Angleterre, 21 janvier (.) – La FIFA a déclaré que les footballeurs participant à une Super Ligue européenne perturbatrice ne seront pas autorisés à participer à des compétitions organisées par l’instance dirigeante mondiale, y compris la Coupe du monde.

Dans une déclaration conjointe publiée jeudi avec l’instance européenne de l’UEFA et les cinq autres confédérations continentales, la FIFA a déclaré qu’elle ne reconnaîtrait pas une telle scission.

“À la lumière des récentes spéculations médiatiques sur la création d’une« Super League »européenne fermée par certains clubs européens, la FIFA et les six confédérations (AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC et UEFA) veulent réitérer et faire un il insiste de nouveau sur le fait qu’une telle compétition ne serait pas reconnue par la FIFA ou la confédération respective », a-t-il déclaré.

“En conséquence, aucun club ou joueur impliqué dans une telle compétition ne pourra participer à une compétition organisée par la FIFA ou sa confédération respective”, a-t-il ajouté.

L’idée d’une ligue alternative à l’emblématique Ligue des champions de l’UEFA est en cours depuis de nombreuses années, mais les spéculations se sont intensifiées ces deux dernières.

Alors que la déclaration réaffirme la politique de longue date de la FIFA selon laquelle toutes les compétitions doivent être reconnues par les fédérations nationales et les confédérations, le calendrier et la nature conjointe de la déclaration montrent une préoccupation croissante que cette fois les menaces de rupture sont plus qu’un simple tactique de négociation des grands clubs.

En novembre 2018, le magazine allemand Der Spiegel a cité des documents divulgués indiquant que le Real Madrid envisageait d’organiser une Super League avec les principaux clubs du continent.

Bien que plusieurs équipes aient nié avoir participé aux négociations, le président madrilène Florentino Pérez a continué à évoquer la nécessité de mettre en œuvre des changements majeurs dans la compétition interclubs européenne. En octobre, le président sortant de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a déclaré avoir inclus l’équipe dans une Super League.

Pérez s’est rendu lundi à Turin pour rencontrer le président de la Juventus, Andrea Agnelli, qui dirige l’Association des clubs européens, qui représente les plus grandes équipes du continent.

