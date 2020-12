Daddy Yankee est en tête du classement de ceux qui facturent le plus par concert, tandis que J Blavin est pour la Colombie celui avec les concerts les plus chers de la regeuetón. Photo: Capture d’écran / Univision.

Le journal El Tiempo, dans sa version internet, a publié un article sur ce que gagnent les artistes du moment en les présentant en reggaeton, le rythme latin qui domine le monde, soit grâce aux reproductions millionnaires Spotify ou YouTube qu’ils génèrent ou pour leurs concerts, qui en cette année de la nouvelle pandémie de coronavirus leur a fait perdre de l’argent.

En fait, dans la publication d’El Tiempo, il est souligné que Maluma a été l’un des artistes du genre urbain qui a exprimé son mécontentement d’être affecté par la restriction des événements de masse due au virus sars-cov-2 dans le monde.

Cependant, selon les données citées par le journal colombien, Qui mène le classement des présentations les plus chères serait la légende du reggaeton Daddy Yankee, qui devrait facturer jusqu’à 1 million de dollars en live.

Le Portoricain, pionnier de ce genre qui domine la planète, aurait une fortune évaluée à 40 millions de dollars, selon l’article d’El Tiempo, et a vendu 17 millions d’albums.

En d’autres chiffres, Daddy Yankee compte 39’816.159 auditeurs mensuels sur Spotify. Alors que sa chaîne YouTube compte 32 millions d’abonnés.

Sur la liste de ceux qui facturent le plus par concert d’El Tiempo, se trouve le célèbre Nicky Jam, dont les spectacles en direct peuvent coûter jusqu’à 750 000 $. Le Portoricain est également considéré comme l’un des pionniers du genre.

Nicky Jam compte chaque mois 25’246.367 auditeurs sur Spotify et sa chaîne YouTube compte 21 millions d’abonnements.

Dans le classement des concerts reggaeton les plus chers d’El Tiempo sont Bad Bunny et le Colombien J Balvin qui facturent 500 000 $ par présentation.

Sur le “ Bad Rabbit ”, ils ont souligné qu’il avait battu des records en 2020 en réalisant que pour la première fois, un album entièrement en espagnol était en tête de la liste du Billboard., comme ce fut le cas avec son album El Último Tour del Mundo.

Bad Bunny aussi était l’artiste qui a le plus écouté l’année de la pandémie à Spotify avec plus de 8 000 millions de reproductions. Sur cette plateforme, le Portoricain compte 50 880 489 auditeurs mensuels. Sur sa chaîne YouTube, il a plus de 30 millions les abonnés.

Du colombien J Balvin, la publication indique qu’en 2020, il a eu un grand succès car il est sur la liste des 100 personnages les plus influents du magazine Time. Il a également le record Guinness de répéter une chanson 11 fois dans un concert, ce qui est le cas avec sa chanson «Blanco».

En 2020, Balvin s’est également classé troisième parmi les plus écoutés sur Spotify, après Bad Bunny et le rappeur américain Drake. Sur cette plateforme musicale Le reggaeton colombien est entendu chaque mois par 56’849’763 auditeurs, et sur sa chaîne YouTube, il en compte plus de 29 millions. les abonnés.

A la fin de la liste des artistes reggaeton qui facturent le plus par concert, El Tiempo localise également le colombien Maluma et le portoricain Farruko, dont les concerts sont facturés 300 000 $.

Le chanteur d’Hawaï, le meilleur de l’année, compte 37’834.472 auditeurs mensuels sur Spotify et 27 millions abonnés sur Youtube.

Farruko, en revanche, compte chaque mois 28’883.233 auditeurs sur Spotify et sa chaîne YouTube compte 13 millions d’abonnés.

