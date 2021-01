LONDRES (AP) – Tout comme la Premier League anglaise est aux prises avec une flambée de cas de coronavirus qui a forcé le report des matchs, un rassemblement illégal de quatre joueurs de Tottenham et West Ham pour une fête de Noël est révélé.

Non seulement était-ce une violation des règlements de verrouillage et c’était embarrassant pour leurs clubs et officiels de la ligue d’avoir persuadé le gouvernement de permettre aux matchs de se poursuivre alors que les infections atteignaient des niveaux records en Grande-Bretagne. Il y avait aussi un risque de contracter un coronavirus lorsque le trio de Tottenham Erik Lamela, Sergio Reguilón et Giovani Lo Celso et le joueur de West Ham Manuel Lanzini se sont rencontrés avec leur famille et leurs amis dans une maison. Il a potentiellement exposé ses équipes et ses adversaires au coronavirus.

L’image de la fête – montrant le groupe posant sans distanciation sociale – a été découverte sur Instagram et publiée samedi alors que Tottenham se préparait à jouer à Leeds.

“Nous sommes profondément déçus et condamnons fermement cette image montrant certains de nos joueurs avec leur famille et leurs amis à Noël, surtout lorsque nous apprenons les sacrifices que tout le monde dans le pays a consentis pour la période des fêtes”, a déclaré Tottenham dans un communiqué.

Le match précédent de Tottenham, contre Fulham mercredi, a été reporté en raison d’une épidémie de virus parmi leurs rivaux. Le match de Fulham contre Burnley dimanche a également été reporté.

Dans un autre incident, une vidéo sur les réseaux sociaux a émergé qui semble montrer le capitaine du Crystal Palace Luka Milivojevic et l’attaquant de Fulham Aleksandar Mitrovic lors d’une fête illégale du Nouvel An.

Les restrictions imposées dans la région de Londres en réponse à une nouvelle variante plus contagieuse du virus interdisent aux gens de visiter d’autres maisons.

Lamela, Reguilón et Lo Celso n’ont pas participé au match des Spurs contre Leeds samedi, même si Reguilón était sur le banc.

“Les règles sont claires, il n’y a pas d’exceptions, et nous rappelons régulièrement à tous nos joueurs et notre personnel les nouveaux protocoles et leurs responsabilités pour les respecter et donner l’exemple”, a déclaré Tottenham. “Nous traiterons la question en interne.”

L’Argentin Lamela, l’un des plus anciens joueurs de Tottenham, dit maintenant qu’il comprend la gravité de la situation.

«Je suis vraiment reconnaissant envers tous ceux qui travaillent pour nous assurer notre sécurité et j’ai honte de les avoir échoués», a déclaré Lamela.

Sa compatriote Lo Celso a également exprimé ses regrets et accepté son besoin d’être un meilleur exemple.

L’Espagnol Reguilón était le seul des joueurs à ne pas avoir présenté d’excuses sur les réseaux sociaux samedi. L’entraîneur José Mourinho était particulièrement furieux contre Reguilón, à qui il avait offert un cochon comme cadeau de Noël, convaincu qu’il passerait les vacances seul.

«Il n’était pas seul, comme vous pouvez le voir, et nous, au club, sommes déçus, bien sûr, car nous avons donné aux joueurs toute l’éducation, toutes les conditions. Bien sûr, nous ne sommes pas heureux. Ce fut une mauvaise surprise pour nous ».

West Ham a à son tour exprimé sa déception face à Lanzini, affirmant que le joueur “avait été clairement rappelé à sa responsabilité” de suivre les protocoles.

“Je tiens à m’excuser pour la grave erreur que j’ai commise à Noël et j’assume l’entière responsabilité de mes actes”, a déclaré Lanzini.