Lorsque l’entraîneur de Washington, Scott Brooks, jouait, il demandait à quoi ressemblait le métier de ceux qui le dirigeaient. La réponse que j’ai reçue de ces entraîneurs était toujours la même: c’est un travail solitaire.

Aujourd’hui, c’est peut-être plus que jamais le cas.

Comme s’il n’était pas assez difficile de jouer des matchs dans des arènes pratiquement ou complètement vides alors que la pandémie se poursuit, les règles pour les joueurs et les entraîneurs – à domicile et sur la route – seront plus strictes. La NBA et l’Association des joueurs ont convenu mardi de resserrer les protocoles, y compris les stipulations que les joueurs et les entraîneurs devront rester dans leurs hôtels pendant le voyage, sauf pour les activités liées à l’équipe et sans recevoir de visiteurs.

Même sans les nouvelles règles, la solitude et l’isolement ont été la marque des tournées cette saison. L’entraîneur de Denver Michael Malone n’a pas pu rendre visite à sa famille lorsque les Nuggets se sont rendus à New York.

«Une grande partie de mon retour ici a toujours été l’occasion de voir ma mère, mon père, mes frères, sœurs et amis, et cela n’a pas été le cas cette année», a déclaré Malone. “Donc, cela vous enlève définitivement votre chance.”

Les règles de la NBA doivent être soumises aux réglementations locales, dont Los Angeles a la plus restrictive. L’entraîneur de Chicago, Billy Donovan, a déclaré que les Bulls ne pouvaient compter que sur une personne dans la salle d’entraînement de l’hôtel lorsqu’ils affrontaient les Lakers et les Clippers au Staples Center.

«Les gars sont essentiellement enfermés dans leurs chambres», a déclaré Donovan. «Nous ne pouvons pas faire grand-chose. Les jours sont longs pour ces gars. “

Et du point de vue de la NBA, Los Angeles sera comme le reste des États-Unis pendant au moins les deux prochaines semaines.

“C’est difficile. Les matchs sont terminés et vous retournez manger dans un contenant en plastique », a déclaré l’entraîneur de San Antonio Gregg Popovich, qui aime visiter les restaurants lors de ses voyages, en particulier ceux qui proposent une bonne sélection de vins.

Les règles les plus récentes ont été approuvées par la ligue et la NBPA. Mais ils n’ont pas été bien accueillis par tous.

Le garde d’Oklahoma City, George Hill, a clairement indiqué qu’il n’était pas un partisan des nouvelles restrictions – y compris celles qui disent que les joueurs et les entraîneurs devraient essentiellement s’isoler sur la route.

“Si c’est aussi grave, alors nous ne devrions pas jouer”, a déclaré Hill.