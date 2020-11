(@felipizarro)

Felicitas Pizarro, un jury pour El Gran Premio de la Cocina et enceinte de sept mois, continue d’être isolée à la maison après avoir été testée positive pour le covid-19. Quand tout semblait assez compliqué, un autre ingrédient a été ajouté au combo. “Bingo, covid et appendicite”, a-t-elle écrit sur son compte Instagram avec une photo de son mari, Santiago Solerno à l’hôpital.

En dialogue avec Télé-exposition, La cuisinière a expliqué que ni son mari ni son fils Ramón, âgé de trois ans, n’ont de coronavirus, mais seulement elle transite par la maladie, bien que d’une certaine manière asymptomatique, il est donc en bonne santé, bien que conscient de toute manifestation possible de la maladie.

Avec elle isolée à la maison sans pouvoir maintenir le contact avec qui que ce soit à l’extérieura, son mari a subi une intervention chirurgicale pour l’appendicite et est sorti de l’hôpital jeudi après-midi. «La logistique est complexe car je suis enceinte de sept mois, j’ai un fils de trois ans et je m’occupe un peu d’un opérateur», Piazarro a dit, mais a souligné que même ainsi la situation est “Bearable”: “J’ai une maison, un jardin, une piscine et on peut même changer un peu l’environnement et l’air.”

Bien que son mari ait été tamponné à la clinique et testé négatif, il est rentré chez lui avec elle qui est positive: «Nous n’avions pas d’autre choix. Nous n’avions aucun endroit pour l’isoler, dans la maison de sa mère ou de mes parents cela semblait plus risqué alors il est revenu et nous nous sommes occupés les uns des autres comme si nous étions tous positifs ».

“Pour ceux qui ont un contact étroit avec un positif, c’est 14 jours d’isolement et pour moi, dix jours depuis que j’ai tamponné, donc je vais rester ici quelques jours de plus avec mon fils au cas où je les infecterais”, a expliqué le cuisinier qu’une fois passé les jours indiqués par les médecins, rIl se déroulera avec ses activités dans le cycle El Trece. Pendant ce temps, elle sera remplacée par Jimena Monteverde.

Mardi, après avoir appris qu’elle et que Carina Zampini avait un coronavirus, Felicitas a parlé avec Télé-exposition et dit que Son obstétricien lui a conseillé de ne pas s’inquiéter, mais de le tenir au courant de tout.

La cuisinière, qui présentera bientôt un nouveau cycle à El Gourmet avec son mari, Avec toi du pain et de l’oignonElle est déjà mère d’un bébé et son deuxième enfant naîtra en janvier. “Il s’appellera Indalecio. C’est un nom que mon mari aime. Je n’étais pas tout à fait fermé, mais maintenant j’ai commencé à le nommer et je m’y habitue. Le nom de mon premier fils est Ramón et je l’ai choisi », avait-il raconté dans une interview à la radio.

De son côté, l’animatrice d’El Gran Premio de la Cocina était restée isolée du positif de son partenaire Juan Marconi et avait rapporté les résultats de son test à ses followers via les réseaux sociaux: «Bonjour à tous. Bonjour. Je vous dis que mon écouvillon a été testé positif, je vais très bien, sans symptômes pour l’instant. Merci pour tant de messages d’hier, en attendant le résultat, et pour l’amour de toujours dans vos mots. Je chouchoute l’âme et mon sourire, toujours ».

Pizarro n’est pas la seule femme enceinte célèbre à avoir reçu un diagnostic de covid-19. L’ancienne vedette Mandat de Gabriela elle a été testée positive au coronavirus juste un jour avant de donner naissance à Ignacio Valentino. Actuellement, elle et son bébé vont bien, mais les heures qui ont suivi la césarienne n’ont pas été faciles puisqu’elle a dû rester isolée pour ne pas infecter personne et son bébé, qui était avec elle, n’aurait pas reçu tous les soins nécessaires. “Mon fils pleurait, on pouvait dire qu’il avait faim, il était né il y a dix ou quinze heures et il n’avait pas mangé et aucun néonatologiste n’était venu le voir».

