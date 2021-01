Le palais des tribunaux (Photo NA: Hugo Villalobos)

Dès le mois prochain, les membres du Pouvoir Judiciaire de la Nation – juges, procureurs, défenseurs officiels, fonctionnaires et salariés – prendront leur retraite sous l’administration nationale de la sécurité sociale (Anses) et non plus par le Conseil de la magistrature de la Nation, un organe judiciaire. Celle-ci a été fournie par l’Anses en fin d’année dans une résolution dans laquelle elle a lancé la loi modifiant le régime de retraite et que les associations de magistrats Ils ont demandé qu’il soit déclaré inconstitutionnel.

Il commencera à liquider les prestations accordées en vertu de la loi n ° 24 018, correspondant aux magistrats, fonctionnaires et retraités de ce pouvoir judiciaire de la nation, au ministère public de la Défense et au parquet, qui ont été liquidés par le circuit institué dans le décret abrogé n ° 109/76, à partir du mois de février 2021, dans ledit mois les mois de janvier / 2021 et février / 2021 seront payés », indique la résolution de l’Anses du 29 décembre dernier.

Les retraites du pouvoir judiciaire étaient réglées par le Conseil de la magistrature de la nation. Mais avec la nouvelle loi – 24018 approuvée par le Congrès en mars – ce processus revient à l’Anses. Ils objectent aux tribunaux qu’ils devront désormais partir à la retraite avec les délais habituels de l’Anses et avec la possibilité de devoir rendre des jugements en matière de sécurité sociale en raison du formulaire de liquidation. Ils soutiennent que la formule de retraite est inconnue et sera établie par une commission spéciale qui n’a pas encore été créée.

Les juges, procureurs et défenseurs officiels à la retraite continueront comme avant. Changement pour ceux qui commencent à prendre leur retraite.

<< Il est à noter qu'il est essentiel pour que le processus de transfert et la liquidation qui en résulte des avantages en cause se déroulent en temps opportun, que le Conseil de la magistrature soumette les informations de la manière complète et correcte demandée dans les différentes notes auprès de cet organe », a demandé l'Anses en référence aux informations dont elle a besoin pour les nouveaux retraités.

La nouvelle loi sur la retraite pour le pouvoir judiciaire augmenté la contribution sur le salaire de ses membres de 11 à 18 pour cent; retenu 82% pour la retraite, mais avec le calcul des 120 derniers salaires par une commission qui n’a pas encore été créée; et il a relevé l’âge de la retraite des hommes de 60 à 65 ans de manière échelonnée année après année jusqu’à atteindre 65 ans en 2025.

Le pouvoir exécutif a proposé les changements pour atténuer le déficit du système de retraite du pouvoir judiciaire. Les responsables qui ont défendu l’initiative au Congrès, le ministre du Travail, Claudio Moroni, et le directeur de l’époque d’Anses, Alejandro Vanoli, ils soutiennent que la retraite moyenne des juges et des procureurs se situe entre 300 et 400 000 pesos. Mais des entités judiciaires, y compris le syndicat des salariés, ils ont rejeté l’initiative. Ils ont souligné que le gouvernement a sanctionné la loi sans présenter les chiffres du déficit du système, que le pouvoir judiciaire contribue plus sur le salaire que les autres régimes de retraite et qu’il existe des arrêts de la Cour suprême de justice de la Nation sur l’intangibilité des rémunération.

Avec ces arguments, entre autres, l’Association des magistrats et fonctionnaires de la justice nationale (AMFJN) et l’Association des procureurs et fonctionnaires du ministère public de la Nation (AFFUN) ont engagé une action judiciaire en fin d’année pour déclarer inconstitutionnalité de la loi. Les entités ont présenté un procès de connaissance contre l’Anses qui était en charge du juge dans le contentieux administratif fédéral Macarena Marra Gimenez.

