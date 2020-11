Oscar Parrilli a présidé la réunion à distance de la Commission Justice et Affaires Pénales (Photos: DELFINA LINARES / Communication du Sénat)

Au milieu de la controverse entre le parti au pouvoir et l’opposition et à l’intérieur des Juntos por el Cambio et du Frente de Todos concernant l’élection du procureur général, le Sénat a commencé la débat pour modifier la majorité spéciale des deux tiers à la majorité absolueEn d’autres termes, il peut être nommé avec le vote de la moitié plus un des sénateurs de la séance plénière. Les trois spécialistes invités se sont prononcés en faveur d’un raccourcissement du mandat qui coïnciderait avec les changements présidentiels. Il y a eu des signaux à l’opposition contre une prétendue négociation pour voter pour Daniel Rafecas, le candidat proposé par le Président de la Nation.

Ce matin Elisa Carrió Il a réchauffé la discussion dans Together for Change en révélant que trois semaines avant d’appeler à voter. Rafecas, il a anticipé sa position à la tête de l’interbloc des sénateurs Luis Naidenoff. En parallèle le Kirchner Martin Doñate a confirmé l’avance de Infobae et il a souligné que la loi sera d’abord discutée, puis le nom du procureur en chef afin que les spécifications du juge actuel soient pratiquement gelées. La stratégie officielle K a également montré Maria de los Angeles Sacnun Il a estimé que “c’est au Sénat de discuter de cette question, au-delà du fait qu’ici il semble qu’il y ait eu un sénateur sans banc, ce qui est le cas d’Elisa Carrió”. Et il l’a comparé à «la barre dans les gradins» en disant que «c’est le 12e du Sénat». Il lui est venu à l’esprit de nous dire quand nous devons être d’accord ou non. Et j’ai mes doutes sur la politique pénale de Mme Carrió car il ne faut pas oublier qu’Elisa Carrió a consommé une partie des informations que l’AFI avait illégalement croisées avec certains procureurs et certains membres de la magistrature pour monter des dossiers. ” .

Doñate, qui préside le bicaméral de suivi et de contrôle du ministère public, a évoqué “combien il est difficile” d’atteindre les deux tiers et a averti que “nous allons finir par légiférer sur l’anomalie, les stages, les vacances, car il sera complexe d’obtenir les deux tiers Le Rionegrino a clarifié la position de K mais a protégé l’image présidentielle: il a dit qu’ils attendraient les propositions du conseil consultatif convoqué par Alberto Fernández. En revanche, les déclarations des journalistes Doñate a évité de donner son avis sur la déclaration de Rafecas, bien qu’il ait assuré qu’il était toujours le candidat Bien sûr, il a demandé «que pensera-t-il si nous changeons la loi», faisant référence au fait que le juge a déclaré qu’il ne serait pas procureur si l’exigence des deux tiers des voix est modifiée.

Il a ouvert le débat de la Commission Justice et Affaires Pénales qui préside Oscar Parrilli le président de l’Institut d’études comparatives en sciences criminelles et sociales (INECIP), Alberto Binder. “Le prochain avocat doit avoir le dos bien couvert, une très forte approbation du Sénat”, a-t-il déclaré et s’est prononcé en faveur du changement de la durée de vie à un de six ans. Bien qu’il ait marqué sa préférence pour la désignation aux deux tiers du Sénat, il a laissé ouverte la possibilité de «rendre ce nombre plus flexible» à l’avenir.

Binder a rappelé que le procureur désigné devra mettre en œuvre le système accusatoire dans tout le pays, ce qui serait plus facile avec le soutien des gouverneurs exprimé à travers les sénateurs. Dans l’hypothèse où un mandat de quatre ans serait fixé pour le mandat du procureur général, il a souligné que le procureur en chef peut être élu au vote d’une autre majorité, non des deux tiers, mais qu’il doit quitter à la fin du mandat du gouvernement. Il a nommé. «Ce sont les gouverneurs qui peuvent contribuer aux deux tiers. C’est une énorme erreur de penser que le Procureur est celui de Comodoro Py », a-t-il souligné et a jugé la durée de vie« incompatible avec la nature institutionnelle du ministère public ».

“Ce serait un énorme saut de fixer une date limite pour le Procureur”, a ajouté Binder, qui a considéré la proposition de projet de Martín Lousteau et aussi de Lucila Crexell, “raisonnables”, opposants que le Frente de Todos a empêché, avec le vote en séance, de se retirer. vos initiatives.

Maximilliano Rusconi, ancien procureur général et l’un des trois exposants

Le deuxième orateur était l’avocat Maximiliano Rusconi, qui était avocat de Carlos Menem, Lázaro Báez, Julio De Vido, Diego Lagomarsino dans l’affaire Nisman et Nicolás Ciccone dans l’affaire de l’imprimerie impliquant l’ancien vice-président Amado Boudou. Rusconi était également procureur général du parquet. “Les procureurs ne sont pas des juges et cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas une énorme responsabilité qui doit être expressément réglementée”, a-t-il estimé et interrogé sur le vote avec les deux tiers, il a répondu: “Un avocat dans ce pays a besoin d’une majorité renforcée. Je voudrais insister sur le fait de moins faire obstruction à sa nomination à ce stade et renforcerait le contrôle parlementaire sérieux établi par la commission bicamérale”.

Rusconi a également souligné qu ‘«il est plus sain pour le Procureur de rester un certain temps et de faire des examens annuels de sa direction. Il a également soutenu qu’il avait des liens politiques: «Il n’est pas déraisonnable pour le procureur général d’être et de mieux s’entendre avec le pouvoir exécutif, mais cela ne signifie pas un chèque en blanc. Supposons que le ministre de la Justice ait une orientation en matière de politique criminelle, sur des questions telles que les pénuries, sur la question de la pandémie … Pourquoi le ministre de la Justice ne peut-il pas donner une instruction à l’avocat et lui demander une attention particulière sur une question, comme par exemple le respect de la quarantaine? “. Et il a estimé que le procureur en chef peut être efficace et transparent, même si cela “ne dépend pas du nombre de votes que l’avocat recueille”.

Entre les consultations avec Rusconi, c’est Lousteau qui a généré un moment de tension. Il lui a demandé ce qu’il ferait s’il était candidat, s’il disait comme Rafecas qu’il ne veut pas être voté à moins des deux tiers. Parrilli a tenté d’intercéder mais l’avocat a évité la réponse: “Par respect pour le pouvoir exécutif qui a déjà élu un candidat à l’avocat et par respect pour le candidat, la dernière chose qu’il ferait serait de répondre à cette question.”

Réunion à distance de la Commission Justice et Affaires Pénales (Photos: DELFINA LINARES / Communication du Sénat)

Le troisième orateur était Daniel Erbetta, Ministre de la Cour suprême de justice de la province de Santa Fe. «La discussion doit être un peu plus large, elle implique toute la réingénierie dont le parquet a besoin aujourd’hui dans le cadre d’une procédure accusatoire. Les règles de mise en œuvre progressive devraient être revues », a-t-il déclaré.

Le juge du tribunal de Santa Fe a convenu que le contrôle devait viser plus que la majorité avec laquelle on vote et a demandé des progrès rapides sur la question: «Il n’y a rien de pire que d’avoir un avocat par intérim. Vous devez avoir un avocat légitime, et à part cela, nous ne pouvons pas faire d’exception la règle ».

Après deux heures d’expositions, Parrilli a annoncé qu’il irait à la mi-temps jusqu’à lundi prochain, jour où seront convoqués les spécialistes proposés par la principale opposition. La liste a été approchée par Ernesto Martínez, un sénateur cordouan qui a mentionné la semaine dernière Elisa Carrió dans son discours et dans un événement sans précédent il a évoqué “les opérations d’une grosse dame”.

De toute évidence, les opinions de ceux qui ne font pas partie du Sénat n’aiment ni les sénateurs du parti au pouvoir ni les sénateurs de l’opposition.

