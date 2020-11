George W. Bush avec Al Gore, dans l’un des débats présidentiels avant l’élection de 2000 qui a fini par être réglé par les tribunaux.

Plusieurs des membres clés de l’équipe qui ont aidé à remettre la présidence à George W. Bush après le recomptage de la Floride en 2000 Ils ne voient pas un moyen pour le président Donald Trump d’annuler les élections remportées par le président élu Joe Biden.

Trump a affirmé qu’il avait gagné en raison de son leadership précoce en Pennsylvanie et dans d’autres États contestés. Mais ce leadership s’est évaporé au fur et à mesure que les bulletins de vote par correspondance étaient comptés, de sorte que sa campagne a commencé à déposer plusieurs poursuites pour invalider ces bulletins. La campagne a annoncé son intention de demander un recomptage dans le Wisconsin et espère cesser de certifier les résultats en Pennsylvanie et au Michigan qui rendraient la victoire de Biden officielle.

Mais Plusieurs membres de l’équipe Bush en 2000 prédisent que cette élection ne sera pas annulée, en raison de la taille de l’avantage de Biden dans divers États et du manque de preuves sur lesquelles fonder toute affirmation.

“Vous ne pouvez pas simplement dire: ‘Cette élection est entachée, jetez-la'”a déclaré Benjamin Ginsberg, procureur national pour la campagne Bush 2000. «Il faut avoir une certaine spécificité et, jusqu’à présent, elles manquent de beaucoup de spécificité. Leur avion s’est écrasé au décollage parce qu’ils ont oublié de faire le plein ».

Ted Olson, l’avocat principal de Bush dans l’affaire de la Cour suprême des États-Unis en 2000 qui a mis fin au recomptage en Floride et lui a accordé la présidence, a déclaré qu’il n’y avait aucun doute sur le résultat.

Ted Olson, l'avocat principal de la bataille judiciaire de George W. Bush en 2000

“Je pense que les élections sont terminées”Olson a déclaré lors d’un événement de la Société fédéraliste la semaine dernière. “Nous avons un nouveau président.”

Olson a également écrit un éditorial pour le Washington Post avec David Boies, avocat principal des Démocrates d’Al Gore dans Bush v. Gore qui s’est adressé à la Cour suprême, dans laquelle il affirme que le contentieux de la campagne Trump “ne servira qu’à retarder la résolution inévitable de l’élection présidentielle de cette année”.

Même Karl Rove, le principal stratège de Bush en 2000, a déclaré dans un article d’opinion Le journal Wall Street que le litige de Trump pour renverser la direction de Biden ne réussira pas car il n’y a aucune preuve de fraude systémique que Trump doit prouver. Et il a dit qu’un décompte en cours en Géorgie ne changerait pas non plus cet état.

“Il est peu probable que les efforts du président aliénent un seul État de la colonne de M. Biden, et ils ne sont certainement pas suffisants pour changer les résultats”, a déclaré Rove.

La campagne Trump et ses partisans ont fait valoir dans des poursuites intentées en Pennsylvanie et au Michigan que les observateurs républicains étaient restés trop loin du processus de dépouillement des bulletins de vote pour voir s’il y avait une activité frauduleuse. Mais il est peu probable que les tribunaux rejettent les votes sur la base d’irrégularités mineures qui n’affectent pas suffisamment de votes pour modifier les résultats des élections. Et dimanche, la campagne Trump a retiré sa demande que le tribunal le fasse en Pennsylvanie.

«Si le tribunal annulait ces élections sur cette base, cela priverait des milliers d’électeurs simplement parce que quelqu’un a dit qu’il y a eu des actes répréhensibles à un endroit particulier», déclare Barry Richard, l’avocat principal de Floride dans l’affaire du recomptage de 2000.

La campagne Trump a intenté une action pour empêcher la Pennsylvanie de certifier les résultats sur la base de la clause d’égalité de protection de la Constitution américaine, qui était au cœur de l’arrêt Bush c. Sang. Les républicains affirment que les comtés en grande partie démocrates ont permis aux électeurs de corriger les erreurs sur leurs bulletins de vote par la poste et que les comtés républicains ne l’ont pas fait. Mais le cas de la Floride était différent parce qu’il impliquait que les bulletins de vote étaient comptés différemment par différents comtés, dit Richard.

"Il est peu probable que les efforts du président aliénent un seul État de la colonne de Biden", a déclaré Karl Rove, l'un des principaux collaborateurs de George W. Bush à la présidence.

Les poursuites intentées par des républicains alléguant diverses irrégularités de scrutin ont échoué ces derniers jours, dont une en Arizona dont la campagne Trump s’est éloignée depuis vendredi dernier. Les tribunaux ont également rejeté les efforts visant à rejeter certains votes, tels que 8 329 bulletins de vote à Philadelphie, avec des défauts tels que le fait qu’un électeur n’a pas imprimé son nom.

Certains commentateurs conservateurs continuent de tenir bon dans l’espoir que les demandes de la campagne Trump dans un ou plusieurs États nécessaires pour changer la direction de Biden au collège électoral puissent encore aller devant la Cour suprême des États-Unis pour décider de la course, telles que En 2000.

Mais cette affaire tournait autour du décompte en Floride après que la course se soit réduite à un seul État. Oui la marge n’était que de 537 voix, suffisamment proche pour exiger le recomptage à l’origine du litige. Maintenant, Biden mène par des dizaines de milliers de voix dans certains États.

L’idée que la Cour suprême intervienne cette année pour influencer les élections est une illusion, dit Ginsberg.

“Avec le peu de preuves qui ont été présentées jusqu’à présent, ce n’est pas réaliste à distance”, assure.

