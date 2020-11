L’avant des Golden States Warriors Kevon Looney (r) se bat pour la balle avec New Orleans Pelicans guard Elfrid Payton (c) lors d’un match de la NBA. . / John G. Mabanglo / Archives

Sports writing USA, 22 novembre .. – Le centre d’agent libre Nerlens Noel et le meneur Elfrid Payton ont chacun convenu de contrats d’une saison d’une valeur de cinq millions de dollars avec les Knicks de New York ce samedi, selon aux informations fournies par leurs représentants respectifs.

Noel, représenté par Rich Paul et Lucas Newton de Klutch Sports, renforce sa présence en NBA depuis que les Philadelphia Sixers l’ont choisi comme sixième choix lors du repêchage universitaire de la NBA en 2013.

Le centre de 26 ans a été échangé au milieu de sa troisième saison à Philadelphie, passant une année et demie avec les Dallas Mavericks, puis a signé un contrat d’agent libre avec l’Oklahoma City Thunder en juillet 2018.

Noel a disputé 61 matchs, dont sept départs, avec le Thnder lors de la saison 2019-2020, avec une moyenne de 7,4 points et 4,9 rebonds en 18,5 minutes de jeu.

Tandis que Payton, représenté par Aaron Mintz et Ty Sullivan de la CAA, revient aux Knicks après avoir accumulé en moyenne 10,0 points et 7,2 passes décisives par match la saison dernière.

Payton a commencé sa carrière avec l’Orlando Magic et a également joué avec les Phoenix Suns et les New Orleans Pelicans.