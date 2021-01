Lors de leur première rencontre de la saison, LeBron James et les Los Angeles Lakers ont battu Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks 113-106 lors du match NBA de jeudi, dans lequel Donovan Mitchell a mené la septième victoire consécutive du Jazz, un 129 -118 sur les pélicans.

‘King’ James a signé 34 points (13/25 au tir) contre les Bucks, son record particulier de la saison, 6 rebonds et 8 passes qui ont compensé la performance discrète du centre Anthony Davis, avec 18 points (8/18) et 9 rebonds.

Les champions en titre ont scellé leur victoire avec un spectaculaire 19 sur 37 (51,4%) sur la ligne de trois, le garde Kentavious Caldwell-Pope (23 points) marquant 7 triples et LeBron lui-même 6 autres.

L’équipe de Los Angeles a ainsi supprimé l’arrière-goût amer de la surprenante défaite de lundi face aux Golden State Warriors (115-113) dans laquelle ils ont laissé filer un avantage de 14 points au quatrième quart, et récupèrent également la première position de la conférence occidentale avec 12 victoires et 4 défaites.

“Nous avions la motivation de ne pas perdre deux matchs de suite et nous avons réussi”, s’est félicité Davis.

Les Bucks, pour leur part, se retrouvent avec un dossier de 9-6 à la troisième place à l’Est sans avoir pu battre aucun des candidats du ring jusqu’à présent.

Antetokounmpo, le joueur le plus utile (MVP) des deux dernières saisons, a terminé avec 25 points (11/17 tir), 12 rebonds et 3 passes mais a fait naufrage dans le sens du jeu, ajoutant neuf revirements.

Le meneur Jrue Holiday (22 points et 7 passes) et le garde Khris Middleton (20 et 7) ont été les autres joueurs hors pair des Bucks, loin du succès des triples de leur rival, avec seulement 9 convertis sur 28 tentatives ( 32,1%).

“Nous devons être un peu plus intenses, un peu meilleurs”, a reconnu Middleton. “Nous avons eu beaucoup de 3 points, mais nous les avons ratés ce soir. Il faut leur donner du crédit, ils ont fait beaucoup de 3 difficiles, cela a fait une grande différence dans le match.”

– Mitchell commande Enrachados Jazz –

Dans un autre des trois matchs de la journée, Donovan Mitchell a marqué 36 points pour mener l’Utah Jazz dans une victoire 129-118 contre les New Orleans Pelicans, avec laquelle ils accumulent sept victoires consécutives, la meilleure séquence actuelle de la NBA.

La star du Jazz, qui se place à la deuxième place dans l’Ouest à égalité avec les Los Angeles Clippers, a également ajouté 6 triples, 7 rebonds et 5 passes décisives à son compte. A ses côtés, le centre français Rudy Gobert a terminé avec 12 points, 11 rebonds et 4 blocs et le meneur Mike Conley avec 20 points et 6 passes.

Pour les Pélicans, le jeune attaquant puissant Zion Williamson a de nouveau été le meilleur buteur avec 27 points tandis que l’attaquant Brandon Ingram a terminé avec 23 points.

Lors du dernier match de la journée, les New York Knicks ont surpris en battant les Golden State Warriors 119-104 sur le court.

Le jeune garde RJ Barrett a réalisé le meilleur record de sa carrière avec 28 points (le précédent était de 27) tandis que l’attaquant de puissance Julius Randle a touché le triple-double en ajoutant 16 points, 17 rebonds et 9 passes.

Les Warriors n’ont pas pu profiter de l’élan de la victoire contre les Lakers et ont souffert d’une éjection déroutante à deux techniques de l’attaquant Draymond Green à une minute de la fin.

Steph Curry, star de l’équipe californienne, a récolté 30 points et 4 passes. Le meneur a également marqué cinq tirs sur trois et n’a besoin que de quatre de plus pour égaler Reggie Miller en tant que deuxième meilleur frappeur à trois points de l’histoire de la NBA.

Résultats du tour NBA de jeudi:

Milwaukee Bucks 106-113 Lakers de Los Angeles

Utah Jazz – Pélicans de la Nouvelle-Orléans 129-118

Golden State Warriors 104-119 New York Knicks

gbv / rsr