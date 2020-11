. / EPA / JUSTIN LANE / Archives

New York, 24 novembre . .- La communauté latino-américaine reste la plus durement touchée par la crise économique new-yorkaise, avec un taux de chômage de 19% enregistré au troisième trimestre de l’année, selon un rapport publié par le centre «Institut de politique fiscale» de New York.

Selon cet institut, le taux de chômage général dans cet état du nord-est des États-Unis est de 12%, mais il montre que les communautés les plus vulnérables sont les plus touchées.

Ainsi, après les Latinos, la communauté asiatique et les autres minorités ont enregistré un taux de chômage entre juillet et septembre de 16%, suivie des Afro-Américains, 13%, et de la communauté blanche, 10%.

De même, l’étude révèle qu’en général, la communauté immigrée, avec 15% de chômage, souffre davantage de la crise que les personnes nées dans le pays, qui ont enregistré 13% de chômage entre juillet et septembre.

“Les taux de chômage globaux sont dramatiques et tous les groupes sont profondément affectés par la récession du COVID-19. Mais les immigrants et les personnes de couleur sont beaucoup plus touchés par le chômage”, indique le rapport.

Il souligne également que «les immigrés sans papiers peuvent être les plus touchés, en même temps qu’ils sont exclus de l’aide, telle que le système d’assurance chômage, qui peut aider les travailleurs en période difficile».

Bien qu’il souligne qu’il n’y a pas de données pour mesurer comment la crise a affecté les immigrants qui ne sont pas régularisés dans le pays, l’institut assure que les secteurs qui emploient traditionnellement une grande quantité de main-d’œuvre sans papiers, comme la restauration et de l’industrie hôtelière, sont parmi les plus durement touchés par la récession.

Le centre souligne également que la situation s’est nettement améliorée depuis juillet, lorsque le taux de chômage a atteint un maximum de 16%, tout en prévenant que les chiffres restent très élevés par rapport aux 4% de chômage enregistrés avant l’émergence de la pandémie.

Au total, le rapport constate que par rapport au troisième trimestre de 2019, 1222000 emplois ont été perdus dans l’État de New York.

Les secteurs les plus touchés sont les arts et le temps libre, perdus par 46% de ses salariés (82 000 au total), suivis du secteur de la restauration qui a laissé derrière lui 40% de ses salariés. c’est-à-dire environ 313 000 travailleurs.