La ville méditerranéenne d’Oran a été le théâtre d’une célèbre épidémie fictive de peste bubonique en Algérie sous la domination coloniale française. Lucy Ash de la BBC trouve des parallèles entre le roman d’Albert Camus La peste et la façon dont le pays fait face à la pandémie de coronavirus dans un contexte de bouleversement politique.

Bien qu’il ait été publié il y a 73 ans, aujourd’hui The Plague ressemble presque à un bulletin d’information. Il s’est envolé des étagères des librairies du monde entier alors que les lecteurs luttent pour comprendre la propagation mondiale de Covid-19.

Assis dans son bureau de l’hôpital Mohamed-Boudiaf, où de nombreux cas de coronavirus d’Oran sont traités, le professeur Salah Lellou se dit épuisé.

Boîte de devis. Prof Salah Lellou: « Il y avait un parallèle entre le coronavirus et la peste de Camus. Les gens ont commencé à blâmer les autorités »

Expert de la tuberculose dans la deuxième ville d’Algérie, il travaille d’arrache-pied depuis des mois, quittant rarement l’hôpital avant minuit.

«Les malades sont arrivés dans un état très grave. Tout le monde paniquait – les patients et le personnel. Nous avons passé un moment terrible.

« Nous ne savons pas si nous sommes arrivés au sommet, ou s’il y a une deuxième vague parce qu’en ce moment, nous avons un autre pic de cas. »

Hanté par le roman

Troisième pays le plus touché d’Afrique après l’Égypte et l’Afrique du Sud, l’Algérie a officiellement signalé 43016 cas de coronavirus, dont 1475 décès.

Oran, une ville portuaire de la Méditerranée, a été le décor de La peste, qui dans le roman était totalement verrouillée

Il a imposé un verrouillage strict après l’enregistrement de la première infection à la fin du mois de février et dans une grande partie du pays, les couvre-feux nocturnes restent en vigueur.

Avec sa moustache sel et poivre et ses cheveux fuyants, le professeur Lellou est plus âgé que le héros de Camus, le Dr Bernard Rieux, mais il semble tout aussi dévoué à ses patients.

Contrairement à beaucoup d’Oran aujourd’hui, il connaît le roman qui se déroule dans sa ville natale et en semble presque hanté.

«Nous n’avons pas pu éviter de penser à la peste décrite par Albert Camus lors de cette pandémie… La plupart des patients avaient très peur, il y avait beaucoup de rumeurs. Tout le monde a été pris au dépourvu.

Les médecins ont été sous pression pendant la pandémie

A Bouira, à l’est de la capitale, Alger, un directeur d’hôpital a été acculé par des proches en colère d’un patient qui venait de mourir de Covid. Il a sauté par la fenêtre du deuxième étage de son bureau pour s’échapper, souffrant de multiples fractures.

« Il y avait un parallèle entre le coronavirus et la peste de Camus. Les gens ont commencé à blâmer les autorités », explique le professeur Lellou.

Boîte de devis. Cheikh Abdelkader Hamouya: « En ce qui me concerne, c’est un message d’Allah aux croyants, et à tout le monde, de revenir vers lui. Se réveiller! »

Dans le roman de Camus, la cathédrale du Sacré-Cœur au centre-ville d’Oran – maintenant une bibliothèque publique – a été le théâtre d’un sermon enflammé prononcé par le prêtre catholique, le père Paneloux, qui dit à la congrégation qu’ils ont « mérité » la calamité qui est survenue leur.

En raison de la pandémie de coronavirus, les mosquées algériennes ont été fermées et des chefs religieux comme le cheikh Abdelkader Hamouya ont diffusé des messages de santé et des sermons en ligne.

Il a la réputation d’être un progressiste, mais lorsqu’il réfléchit à la signification de la pandémie, il y a des échos du prêtre jésuite de Camus des années 1940.

« En ce qui me concerne, c’est un message d’Allah aux croyants et à tous les gens de revenir vers lui. Se réveiller! » il dit.

Le virus arrête les manifestations

De nombreux Algériens me disent que le vrai danger auquel ils sont confrontés est moins le coronavirus lui-même et plus la façon dont les autorités l’exploitent à d’autres fins.

Les manifestants veulent des réformes dans un pays où un tiers des jeunes sont au chômage

Avant que la pandémie ne bloque le monde, l’Algérie a été entraînée dans une vague de manifestations pacifiques – connues sous le nom de Hirak, en arabe pour «Mouvement» – qui ont finalement forcé le président Abdelaziz Bouteflika à démissionner en avril 2019 après 20 ans au pouvoir.

Malgré les célébrations qui ont suivi, les candidats pour remplacer le vieux président appartenaient tous à la vieille garde. Un ancien Premier ministre est devenu chef d’État en décembre après des élections largement boycottées.

Abdelmadjid Tebboune a promis de tendre la main au mouvement Hirak pour construire une «nouvelle Algérie». Il a parlé de réformes et de la nécessité de « séparer l’argent de la politique ».

Mais sans aucun signe d’emplois désespérément nécessaires, les manifestations sont devenues de plus en plus tendues, avec des dizaines de militants arrêtés.

Les autorités affirment que l’Algérie est menacée par une reprise de la violence sanglante des années 90 – connue sous le nom de « décennie noire ».

De jeunes volontaires ont distribué une aide alimentaire à des familles dans le besoin pendant le verrouillage

Alors que l’impasse semblait atteindre son paroxysme, le coronavirus a vidé les rues. Des militants comme Afiff Aderrahmane ont accepté de suspendre temporairement les manifestations.

Le concepteur de sites Web s’est lancé dans un travail caritatif, créant un site Web pour mettre les donateurs en contact avec des organisations qui distribuent de la nourriture et d’autres aides aux familles dans le besoin et aux sans-abri pendant le verrouillage.

«Le Hirak pendant la quarantaine s’est transformé en un énorme acte de solidarité», dit-il.

La solidarité pendant une crise est un thème majeur de La peste.

M. Aderrahmane pourrait être considéré comme une version moderne du personnage de Camus, Jean Tarrou, qui organise des équipes sanitaires de volontaires pour accompagner les médecins lors de visites à domicile, transporter les malades et soutenir les personnes en quarantaine.

« En fait, de nombreux Algériens ont quelque chose en commun avec lui … l’envie d’aider les autres dans les moments difficiles », déclare M. Aderrahmane.

Fascisme et répression

Les équipes sanitaires organisées par Tarrou reflètent peut-être la propre expérience de Camus dans la résistance française.

Walid Kechida, représenté ici par le dessinateur Nime, est derrière les barreaux pour des images irrévérencieuses partagées sur Facebook

Écrit juste après la Seconde Guerre mondiale, le roman a souvent été interprété comme une allégorie de l’occupation nazie de la France avec les rats porteurs de la maladie représentant la «peste brune» du fascisme.

Mais il peut être interprété de multiples façons et peut également contenir des leçons pour les excès d’un État autoritaire.

Walid Kechida, le jeune créateur de la page Facebook Hirak Memes, a été accusé en avril d’avoir offensé le président et les autorités religieuses avec ses images irrévérencieuses.

Bien que les autorités aient libéré certains prisonniers politiques pour marquer le jour de l’indépendance le 5 juillet, de nombreux détenus de haut niveau comme Kechida sont toujours derrière les barreaux.

Plus tôt ce mois-ci, l’éminent journaliste Khaled Drareni a été condamné à trois ans de prison pour « incitation à un rassemblement non armé » et « mise en danger de l’unité nationale ».

Le gouvernement a également adopté une loi controversée contre les « fausses nouvelles » et bloqué trois sites Web qui couvraient la pandémie et les manifestations.

Boîte de devis. Abdallah Benadouda: « Camus pensait au fascisme et les gens d’ici ont peur du retour du terrorisme, de l’islamisme et de tout ce qui s’est passé pendant ces années »

À 4 000 kilomètres de là, une station de radio tente de combler le manque d’information.

Radio Corona International a été créée par Abdallah Benadouda, un journaliste algérien désormais basé à Providence, Rhode Island, aux États-Unis.

En 2014, il s’est mis du mauvais côté de Said Bouteflika, le frère du président de l’époque, a été limogé, mis sur liste noire et après avoir reçu des menaces de mort, lui et sa femme ont fui.

La station de radio est diffusée chaque mardi et vendredi pour rendre hommage aux jours de manifestations de rue – et Benadouda dit qu’elle aide à maintenir la flamme du Hirak allumée.

« J’essaye de faire de mon mieux pour faire partie de la révolution. Donc mon corps est dans la Providence mais mon esprit et mon cœur sont en Algérie. »

Dans The Plague, il y a un journaliste français – Raymond Rambert – qui a été envoyé pour faire un reportage sur les conditions de logement à Oran et qui se retrouve pris au piège alors que la ville est bloquée. Il a désespérément besoin de rentrer chez lui.

Je pense à Benadouda comme à l’opposé du personnage de Camus. C’est un journaliste coincé à l’extérieur, désireux de rentrer. Et son angoisse augmente avec la répression croissante en Algérie alors qu’il s’inquiète pour la sécurité de ses collaborateurs là-bas, où la frustration augmente.

‘Inoculé contre la violence’

Mais comme la grande majorité des Algériens, Benadouda craint le chaos. Au cours des années 1990, lorsque les militaires ont combattu une insurrection islamiste, 200 000 personnes sont mortes et 15 000 ont disparu de force.

Abdelkader Djeriou, la star d’un drame télévisé dur se déroulant à Oran, est d’accord. L’acteur s’est souvent adressé à des foules immenses pendant le Hirak et a été brièvement emprisonné en décembre dernier.

Boîte de devis. Abdelkader Djeriou: « Cette pandémie a vraiment fait glisser le masque »

«Notre expérience de ce que nous appelons« la décennie noire »nous a inoculés, elle nous a donné une certaine maturité pour ne pas être confrontés et éviter la violence.

« Cette pandémie a vraiment fait glisser le masque. Nous avons vu que c’est la société civile qui aide les pauvres et ceux qui en ont besoin. »

Camus a compris qu’en cas de catastrophe, les gens affichent leurs vraies couleurs.

La répression actuelle des manifestations antigouvernementales est bien loin de la liberté dont jouissaient les Algériens au début du Hirak.

Les Algériens qui connaissent le roman auraient peut-être reconnu l’avertissement de Camus contre la complaisance à la toute fin du livre quand il dit que le bacille de la peste – quelle que soit l’interprétation que le lecteur interprète – ne meurt jamais ou ne disparaît jamais pour de bon.

Vous pouvez écouter le programme BBC World Service Assignment de Lucy Ash sur la peste en Algérie revisitée ici.

