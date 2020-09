VIVRE AVEC ALZHEIMER’S

Un passage important dans le rapport spécial sur «Une nouvelle ère pour la maladie d’Alzheimer» [The Future of Medicine] est l’impact potentiel du mode de vie sur la modulation du risque de déclin cognitif et de démence.

Trois pays européens – la Finlande, la France et les Pays-Bas – ont achevé des essais pionniers de prévention de la démence chez les personnes âgées vivant dans la communauté. Ils montrent qu’il est possible de réduire le risque de déclin cognitif chez les personnes âgées grâce à une intervention sur le mode de vie multidomaine. Et en 2018, l’étude SPRINT MIND a rapporté des réductions significatives du risque de troubles cognitifs légers et de la combinaison de ces troubles et de la démence grâce à une baisse agressive de la pression artérielle systolique.

En outre, l’étude américaine de l’Association Alzheimer sur la protection de la santé du cerveau grâce à une intervention sur le mode de vie pour réduire les risques (U.S. POINTER) recrute actuellement des participants. Sur deux ans, cet essai clinique évaluera si les interventions sur le mode de vie qui ciblent simultanément de nombreux facteurs de risque peuvent protéger la fonction cognitive chez les personnes âgées qui présentent un risque accru de déclin cognitif.

Cette ligne de recherche offre des possibilités intéressantes pour la maladie d’Alzheimer et toutes les autres démences, comme le montre son inclusion dans le traitement et la prévention des maladies cardiaques. L’Association Alzheimer et ses collaborateurs apprécient votre couverture de l’évolution de la maladie d’Alzheimer, alors que nous continuons à faire avancer la science.

MARIA C. CARRILLO Directrice scientifique, Association Alzheimer

DÉMENTIA ET PERSONNALITÉ

Dans «Le bilan humain de la maladie d’Alzheimer» [The Future of Medicine], Joel Shurkin décrit la perte de sa femme à cause de la maladie. Depuis 13 ans et plus, j’accompagne ma femme dans son «voyage indésirable» avec la maladie d’Alzheimer précoce, donc j’ai une grande empathie pour Shurkin. Mais ma perspective est juste un peu différente. Kathleen, ma chérie de 45 ans, a oublié comment marcher, utiliser une fourchette ou enchaîner une phrase. Elle vit à l’âge de huit ans, elle ne peut donc pas gérer sa relation avec notre fille, nos petits-enfants ou moi. Mais Kathleen est toujours Kathleen. Elle a beaucoup perdu, mais c’est la personne que j’ai épousée. Aucun de nous n’est la même personne qu’il y a des années, comme me l’a souvent rappelé Kathleen. Il y a cinquante ans, j’étais jeune et stupide; maintenant je ne suis plus jeune.

Les personnes atteintes de démence sont exactement cela: des personnes, même si elles ont changé. Ils perdent des capacités qu’ils avaient autrefois mais ne perdent jamais leur personnalité. Il y a un an, un médecin m’a dit: «Ils sont partis. Il ne sert à rien de leur rendre visite. Rarement exprimée aussi brutalement, cette terrible notion est courante et sous-tend une grande partie des soins prodigués aux personnes aux stades avancés de la maladie d’Alzheimer ou d’autres démences. Nous ne devrions jamais cesser de respecter ces personnes pour qui elles sont encore. Et nous devrions être avec amour avec eux à la fin de leurs voyages indésirables. Nous n’avons pas de remède, mais nous ne devons jamais cesser de nous soucier.

JIM MANGI

Solution saline adaptée à la démence, Michigan

MORT ASSISTE

Article par ailleurs réfléchi et informatif de Claudia Wallis, «Euthanasia and a Final Gift» [The Science of Health], confond l’euthanasie et l’AMM (aide médicale à mourir). Cela risque d’ajouter de la confusion à une question politique déjà épineuse pour les gens aux États-Unis et peut-être aussi au Canada.

Il existe d’immenses différences juridiques, psychologiques et éthiques entre les deux pratiques: l’euthanasie fait référence à une action entreprise pour mettre fin à la vie d’un patient qui est effectuée par une personne autre que le patient (généralement un médecin). Elle est généralement réalisée par injection intraveineuse. L’AMM implique une mesure prise par un patient qui a demandé et obtenu un médicament mortel d’un médecin en vertu d’un protocole soigneusement contrôlé et légalement mandaté. Le patient garde un contrôle total sur le moment d’ingérer le médicament ou sur le moment où il doit le prendre.

Wallis déclare que le don d’organes «fonctionne bien après l’AMM parce que les patients meurent rapidement des médicaments d’euthanasie intraveineuse». Pourtant, alors que l’euthanasie est légale au Canada, elle est illégale dans toutes les juridictions américaines et ne fait donc jamais partie de l’AMM dans notre pays.

PETER ROGATZ Vice-président, End of Life Choices New York

RÉPONSES DE WALLIS: Il existe certainement des différences entre l’euthanasie et l’AMM, comme le note Rogatz. Mais au Canada, qui était le contexte de cette chronique, la distinction n’est pas si nette et le terme «euthanasie» est parfois utilisé pour l’AMM. Au 31 janvier, la province de l’Ontario avait traité 4 521 cas d’AMM. Dans tous, sauf deux, le personnel médical a administré un cocktail intraveineux pour mettre fin à la vie. L’auto-administration, j’ai appris, est rare au Canada.

INCENDIE ET ​​ISLANDE

Dans «Massif Redo», William H. Sager décrit son épiphanie en se rendant compte que le volcan Tamu Massif résultait de la propagation de plaques tectoniques, et non de l’accumulation de «couches de gâteau» d’éruptions qui créent généralement de tels volcans boucliers sur terre. Mais le processus qu’il décrit n’est-il pas le même que celui qui a formé l’Islande?

VAN SNYDER La Crescenta, Californie.

RÉPONSES SAGER: Cette déduction semble raisonnable jusqu’à un certain point. L’Islande a été formée par un point chaud centré sur la dorsale médio-atlantique, et de nombreux scientifiques attribuent ce point chaud à un panache profond de matière fondue s’élevant du manteau. Il y a en effet des bandes d’anomalies magnétiques qui traversent l’Islande, bien que l’activité des volcans de l’île perturbe ces bandes, elles sont donc difficiles à suivre. Tamu Massif peut être similaire. Mais il s’est formé dans un laps de temps beaucoup plus court, et ses rayures le montrent lors d’une réorientation de la direction d’épandage (ce qui n’est pas tellement le cas pour l’Islande). De plus, les rayures sont plus clairement exprimées pour le massif de Tamu, et ce volcan n’a jamais été une île, alors que l’Islande est une île massive.

Pour l’instant, nous ne pouvons pas dire si l’Islande et le massif de Tamu sont des frères et sœurs, des cousins ​​ou non. Peu de volcans sous-marins sont aussi bien cartographiés que le massif de Tamu, et notre ensemble de données est loin d’être aussi bon que nous le souhaiterions.

FAIRE FACE À LA PERTE DE VIE PRIVÉE

L’éditorial «Sortez de nos visages» [Science Agenda] identifie de nombreux problèmes liés à la technologie de reconnaissance faciale et la nécessité d’une réglementation. Ce qu’il ne met pas en évidence, c’est la confiscation involontaire de la vie privée que nous permettons généralement avec notre utilisation de la technologie. Il est tout à fait possible pour une entreprise ou un gouvernement, par exemple, de mettre en corrélation des images et des noms de Facebook et d’autres comptes sociaux dans une base de données de reconnaissance faciale.

Il n’y a plus de véritable intimité avec la norme sociale actuelle de publier des photos de tout ce que vous et vos amis faites. Parallèlement à la prolifération des guichets automatiques, des caméras de contrôle de la circulation et de sécurité, les films futuristes qui traitent du suivi des mouvements d’une personne avec ces images ne sont pas loin. Comme le disent les rédacteurs en chef, une grande partie de tout cela est déjà là, et nous manquons à la fois de réglementation et de sensibilisation du public.

MATHIEU FEDERSPIEL par e-mail

APPRÉCIATION DE LA POÉSIE

Je félicite Dava Sobel pour sa sélection de «The Boulders of Lyell Canyon» de Janet MacFadyen pour la colonne Meter. J’apprécie la présentation d’un nouveau poète majeur. Je suis professeur de poésie à la retraite, et si j’ai des atouts, ce sont dans l’analyse du rythme et du langage figuratif, les deux éléments les plus essentiels d’une excellente poésie complexe. Ce poème est un exemple remarquable et étonnant.

WILLIAM H. MOORE Professeur émérite de sciences humaines, Austin College

L’article Les lecteurs répondent au numéro de mai 2020 est apparu en premier sur Agence SEO.