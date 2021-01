Lorsque la foule a pris d’assaut le Capitole des États-Unis, la membre du Congrès de Pennsylvanie Susan Wild s’est mise à l’abri, s’est enfoncée dans un couloir étroit d’une galerie à l’étage et a rampé sur le sol alors que les partisans du président Donald Trump frappaient aux portes. .

“C’est à ce moment-là que ça a vraiment commencé à devenir effrayant”, a déclaré Wild, 63 ans, décrivant le siège dramatique de mercredi de l’enceinte qui abrite le Congrès américain. Après avoir lutté pour mettre un masque à gaz et avoir brièvement perdu une chaussure en rampant vers une porte pour évacuer, des coups de feu ont retenti. La police a crié: «Descendez. Descendre. Descendre!” alors que les gens criaient, a déclaré Wild dans une interview à ..

Quelques instants plus tôt, lorsque des centaines de manifestants ont pris d’assaut le bâtiment, les agents de la police du Capitole des États-Unis ont retranché les législateurs dans la chambre de la Chambre des représentants, où ils venaient de commencer la certification finale des votes électoraux montrant que le démocrate Joe Biden avait battu Trump lors des élections de novembre.

“Ce n’est que lorsque les choses se sont vraiment aggravées qu’il y a eu une sorte de panique”, a déclaré le démocrate de Pennsylvanie.

Un jour après la brèche historique dans la sécurité du bâtiment emblématique en forme de dôme qui abrite la Chambre et le Sénat des États-Unis, les législateurs ont raconté des histoires déchirantes de leurs évasions d’un grave danger dans l’assaut meurtrier de la foule qui, selon beaucoup, a été incité par Atout. Plusieurs ont déclaré à . que de hauts responsables de la sécurité du Capitole leur avaient assuré qu’ils seraient en sécurité avant les manifestations prévues et que tout était sous contrôle.

Lorsque les récriminations ont commencé au Congrès, des responsables d’autres branches du gouvernement ont déclaré qu’ils auraient pu fournir plus de personnes pour sécuriser le Capitole, mais personne de la police du Capitole n’a demandé. Un haut responsable américain de la défense a déclaré que le Pentagone avait contacté la police du Capitole de la semaine dernière à dimanche, mais a été informé qu’il n’aurait pas besoin de l’aide de la Garde nationale.

“Nous avons demandé plus d’une fois, et la réponse finale que nous avons obtenue le dimanche 3 janvier était qu’ils ne demanderaient pas de l’aide au Département de la Défense (DOD)”, a déclaré Kenneth Rapuano, sous-secrétaire à la Défense de la Patrie. défense et sécurité mondiale.

Le siège qui a fait cinq morts, dont un policier, et jusqu’à 60 blessés, a incité les législateurs à exiger une enquête sur les violations de la sécurité. Fallout a été rapide. Le chef de la police du Capitole démissionnera. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré que le sergent d’armes de la Chambre démissionnerait. Et le haut démocrate du Sénat, Chuck Schumer, a déclaré qu’il licencierait le sergent du Sénat.

Lors d’entretiens avec . et dans des déclarations publiques, les législateurs ont été exaspérés par l’échec de la police du Capitole, une force de 2000 membres dédiée à la protection du parc du Capitole, et d’autres agences. Lindsey Graham, l’un des plus proches alliés et principaux défenseurs de Trump, a déclaré que les envahisseurs, dont beaucoup portaient des armes ou des sacs à dos sans chercher, «auraient pu faire sauter le bâtiment. Ils auraient pu tous nous tuer. Ils auraient pu détruire le gouvernement. “

“Comment ne pas être préparé?” a-t-il demandé lors d’une conférence de presse. Si la police du Capitole avait été dans l’armée, a-t-il dit, “ils auraient été relevés de leur commandement et probablement une cour martiale” et jugés pour crimes par un tribunal militaire.

La police du Capitole n’a pas répondu à une demande de commentaire jeudi soir. Plus tôt dans la journée, le chef de la police du Capitole des États-Unis, Steven Sund, a publié une déclaration faisant l’éloge de la réponse de ses agents à une situation accablante. Le ministère, a-t-il dit, avait un «plan solide» pour gérer les «activités prévues du premier amendement».

Sund, qui a accepté jeudi de démissionner, a qualifié les “émeutes de masse” de “criminelles” et a déclaré que les officiers étaient “héroïques étant donné la situation”.

‘FAIRE DE CE QUE NOUS POUVONS’

Pendant des semaines, Trump avait exhorté ses partisans à se manifester pour une marche «sauvage» pour «Sauver l’Amérique» dans la capitale nationale le 6 janvier. Dans son discours de ce jour-là, il a répété des allégations non fondées de fraude électorale lors de l’élection remportée par le démocrate Joe Biden et a appelé ses partisans à «se battre».

Malgré les signaux de danger avant le rassemblement de Trump, plusieurs législateurs ont déclaré à . que de hauts responsables de la sécurité du Capitole les avaient assurés lors de réunions qu’ils ne s’attendaient à aucune violence lors de l’événement. Personne ne pouvait entrer dans le parc du Capitole et la police avait suffisamment de personnel pour gérer les incidents, ont déclaré les législateurs, des responsables de la sécurité leur ont dit. Diaporama (4 images)

Maxine Waters, présidente du comité des services financiers de la Chambre, a déclaré qu’elle avait averti à plusieurs reprises le chef de la police Sund et d’autres agents de police de l’accumulation de preuves que des groupes d’extrême droite comme les Proud Boys et les Oath Keepers prévoyaient de descendre sur le capitale du pays. Il y a eu de nombreuses discussions sur le Web et sur les plateformes de médias sociaux, a-t-il déclaré, axées sur la manière dont ces groupes tentaient d’infiltrer des armes dans le district de Columbia.

La démocrate de Californie a déclaré qu’elle avait lancé un appel téléphonique d’une heure avec Sund le 31 décembre. “Ils nous avaient assuré que tout serait sous contrôle”, a déclaré Waters à . dans une interview.

Elle a de nouveau appelé Sund pendant les émeutes, alors qu’elle était barricadée dans son bureau avec son personnel. Elle a dit qu’elle était effrayée et furieuse du manque de communication de la police. Sund a offert peu de réconfort, dit-il.

Alors qu’il regardait les événements se dérouler sur la télévision de son bureau, Waters a décrit les scènes au chef pendant qu’ils parlaient. Le patron, qui semblait calme, a déclaré à plusieurs reprises à Waters: “Nous faisons de notre mieux.” Elle a répondu: “Ce n’est pas assez bon” et a raccroché.

. n’a pas pu joindre Sund pour commenter jeudi soir.

Tim Ryan, un représentant démocrate de l’Ohio, travaillait dans son bureau du Capitole lorsque la foule a pris d’assaut le bâtiment mercredi. Il a déclaré qu’avant le rassemblement de Trump, il avait également eu des conversations avec le chef de la police du Capitole et le sergent d’armes du Sénat, qui lui avaient assuré qu’ils n’anticipaient pas la violence et avaient pris des précautions pour éloigner les manifestants du Capitole.

“La prochaine chose que vous savez, vous allumez la télévision et ils se balancent du bâtiment du Capitole avec des drapeaux”, a déclaré Ryan lors d’une vidéoconférence avec des journalistes.

Ryan s’est demandé si les responsables avaient procédé à une évaluation appropriée des menaces et à une collecte de renseignements avant les manifestations prévues. Il a dit qu’il avait fait part de ses inquiétudes concernant d’éventuelles violences aux hauts responsables de la sécurité du Capitole avant l’événement, mais a été informé que les manifestations seraient “assez simples” avec “peut-être quelques querelles”.