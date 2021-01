Les législateurs de Buenos Aires ont répondu aux accusations du gouvernement national contre Horacio Rodríguez Larreta

Les législateurs de Buenos Aires du PRO ont été les premiers à répondre au gouvernement national et au bloc Frente de Todos à l’Assemblée législative, qui a considéré “Le rejet de l’exécutif Porteño à l’appel au dialogue lancé par l’exécutif national est inexplicable” pour parvenir à un accord pour les fonds de la police de la ville de Buenos Aires.

“Inexplicable est la convocation du gouvernement national, auteur du retrait de ressources le plus vorace et arbitraire dont on se souvienne de la ville de Buenos Aires”a déclaré Agustín Forchieri, premier vice-président de l’Assemblée législative de Buenos Aires, dans un communiqué qu’il s’est multiplié sur les réseaux sociaux. La réponse est également venue après que le président Alberto Fernández ait dénoncé le chef du gouvernement de Buenos Aires et assuré que “Rodríguez Larreta génère inutilement un conflit et devrait être plus généreux”.

“Nous soutenons absolument la décision du chef du gouvernement de ne pas participer à un spectacle médiatique et cynique qui cache la décision d’aller de l’avant sans réfléchir sur l’autonomie de notre district.», Ont déclaré les législateurs de Buenos Aires. En outre, ils ont déclaré: “Nous espérons que la Cour suprême rendra justice et restituera à tous les voisins les fonds pour la sécurité, la santé et l’éducation que le kirchnisme s’est approprié dans le seul but de détruire un district gouverné par l’opposition.” Certains des législateurs qui l’ont téléchargé sur leurs réseaux étaient Daniel Del Sol et Agustín Forchieri.

Horacio Rodríguez Larreta attend la décision de la Cour suprême sur la présentation qu’il a faite concernant la co-participation

En ce sens, le législateur a déclaré que “Il est surprenant que les législateurs du Frente de Todos aient soutenu ce très grave scandale” puisque «depuis longtemps maintenant, loin de travailler pour tous et tous les habitants de la Cité, ils attaquent en masse dans ce but».

Dimanche après-midi, le chef adjoint du gouvernement de Buenos Aires, Diego SantilliIl a assuré qu’ils “confirmeront la proposition devant la Cour suprême” déclarant que “la loi est inconstitutionnelle”. “Il est arbitraire, discrétionnaire et porte atteinte à l’autonomie de la ville de Buenos Aires», A-t-il indiqué lors d’un dialogue avec TN.

Comme l’explique Santilli, la ville “Il a perdu 150 millions de pesos par jour«Depuis que le décret du gouvernement national est entré en vigueur. En ce sens, il a fait valoir qu’en 2021, ils perdraient “65 milliards de pesos»Et a souligné:« C’est beaucoup d’argent pour les Argentins qui vivent et travaillent dans cette ville. Ce n’est pas durable pour nous ».

Interrogé sur la manière dont le gouvernement de Buenos Aires va gérer cette baisse de pesos, il a déclaré que «quand on gère bien, il faut planifier et ne pas dépenser trop». «Nous allons avoir moins de revenus. Nous devons utiliser l’argent qui était pour les travaux, pour soutenir le service de sécurité “il expliqua.

Diego Santilli a évoqué le retrait de fonds par le gouvernement national

«Nous allons arrêter de faire des projets prévus pour ces quatre années sur la base de l’argent dont nous n’avons pas besoin pour soutenir la sécurité. Nous allons donc couvrir le manque de ressources. Nous allons devoir miser sur une très forte austérité jusqu’à ce que le conflit soit résolu », a-t-il déclaré.

Auparavant, le bloc Frente de Todos à l’Assemblée législative avait publié un communiqué disant que «le chef du gouvernement insiste pour transformer une question strictement institutionnelle – ordonnant définitivement le cadre du transfert de la police fédérale effectué en 2016 de manière défectueuse par Mauricio Macri – dans un conflit politique ».

Rodríguez Larreta a communiqué samedi dans une lettre sa décision de ne pas assister à la réunion convoquée par l’Exécutif national pour commencer à traiter du transfert de la police dans le district de la capitale, notant qu’il avait soulevé «l’inconstitutionnalité» de la règle sanctionnée devant la Cour suprême. par le Congrès.

Le bloc de Buenos Aires du Frente de Todos a exprimé “Sa plus profonde inquiétude, face au rejet inexplicable de l’exécutif Porteño de l’appel au dialogue lancé par le pouvoir exécutif national, dans le cadre de la loi 27 606.”

Alberto Fernández a interrogé le gouvernement de la ville de Buenos Aires (. / Juan Mabromata / Archive)

Ils ont également ajouté que cette décision de Rodríguez Larreta «nous empêche de Buenos Aires et Buenos Aires de parvenir à un accord permanent avec force de loi, qui définit les postes budgétaires correspondant à ce virement, conformément aux dispositions de l’article 75, paragraphe 2, paragraphe 5 de la Constitution. Nationale”.

Dans le communiqué, ils ont indiqué qu ‘”il n’y a pas de base valable pour le rejet du dialogue, la judiciarisation effectuée par le gouvernement de la ville, car – en aucune façon – il n’y a eu de conditionnement pour ledit appel, et cela n’implique aucune renonciation à l’action judiciaire” .

Dimanche après-midi Alberto Fernandez Il a critiqué le chef du gouvernement de la ville de Buenos Aires pour avoir rejeté l’appel à s’entendre sur les fonds que le gouvernement national doit transférer à l’administration de Buenos Aires pour le maintien de la police locale. Le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Économie avaient fait l’appel jeudi et samedi le maire du PRO l’a rejeté.

Le message d’Agustín Forchieri, législateur de Buenos Aires du PRO

“Exagérer. Cela crée inutilement un conflit là où il ne devrait pas y en avoir. Cela devrait être généreux. Les autres provinces n’exigent pas qu’elles rendent ce qui était trop pendant toutes ces années, mais qu’elles acceptent une table rase et mettent les choses en ordre à partir de maintenant “, soulevé en dialogue avec la radio AM 750.

Fernández a déclaré qu’il allait communiquer avec Rodríguez Larreta pour “insister” pour parvenir à un accord parce que “les choses ne se font pas comme bon vous semble, mais comme le veut la loi”. “Nous voulons leur donner les ressources nécessaires pour payer la sécurité parce que c’est ce que la Constitution nationale établit, mais le faire comme la loi le prévoit”, at-il souligné.

