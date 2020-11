LIMA (AP) – Les législateurs péruviens ont limogé lundi le président Martín Vizcarra pour “incapacité morale permanente” et l’ont accusé d’avoir reçu des pots-de-vin, dans un acte qui ne s’est pas produit il y a deux décennies.

Avec 105 voix en faveur de la vacance, 19 contre et 4 abstentions, le Congrès – élu en janvier pour remplacer celui dissous par Vizcarra en septembre 2019 – a destitué le président du pouvoir.

Au milieu de la nouvelle pandémie de coronavirus, les parlementaires accusent Vizcarra d’avoir reçu plus de 630 000 dollars de pots-de-vin pour deux travaux d’infrastructure soumis lorsque Vizcarra était gouverneur régional entre 2011 et 2014.

——————————

CECI EST UNE NOUVELLE DERNIÈRE. Voici l’histoire précédente d’AP:

LIMA (AP) – Le Pérou est resté dans l’incertitude politique alors que les législateurs débattaient de l’opportunité de destituer le président Martín Vizcarra, lors de la deuxième tentative en moins de deux mois et pendant la pandémie.

Pour évacuer Vizcarra, 87 des 130 voix au Parlement doivent être obtenues, mais les résultats sont encore incertains. Les accusations de plusieurs législateurs se sont répandues et certains le qualifient même de menteur et critiquent sa gestion du pays pour freiner la propagation du nouveau coronavirus.

Les parlementaires accusent le président d’avoir reçu plus de 630 000 dollars de pots-de-vin pour avoir accordé la construction d’un projet d’irrigation et d’un hôpital dans la région de Moquegua qui ont été adjugés lorsque Vizcarra était gouverneur régional entre 2011 et 2014.

Cecilia García, du parti Podemos Pérou, a indiqué que Vizcarra a menti “pour sauver sa peau” et qu’une “personne menteuse … ne mérite même pas de recevoir la bénédiction de chaque lumière de l’aube”.

Erwin Tito, du parti Force populaire dirigé par l’opposition Keiko Fujimori, a déclaré que le gouvernement avait administré la pandémie de manière «génocidaire» avec des hôpitaux sans infrastructure, peu d’oxygène et peu de médicaments. “Mon vote sera en faveur de la vacance”, a-t-il déclaré.

D’autres comme Francisco Sagasti, du parti centriste Morado, ont indiqué que les accusations de corruption contre Vizcarra “doivent être entendues à la fin de son mandat et les accusations contre les membres du Congrès doivent suivre leur cours établi … mais que ce soit une administration juste”.

Plus tôt, Vizcarra a déclaré au Congrès qu’une nouvelle demande de destitution contre lui était basée sur des déclarations non fondées et que son départ pourrait conduire au chaos au Pérou.

Vizcarra s’est défendu dans un discours de près d’une heure et entre les huées il leur a rappelé 68 des 130 parlementaires qui font également face à des accusations de divers crimes devant le parquet. «Devraient-ils également abandonner leurs frais pour cela? Sans que l’enquête fiscale n’ait été conclue? », Leur a-t-il dit.

Les législateurs soutiennent leurs accusations dans une enquête fiscale non concluante dans laquelle les dirigeants d’entreprises de construction locales, cherchant à purger moins d’années de prison pour leurs allégations, accusent Vizcarra d’avoir reçu l’argent. Les futurs collaborateurs n’ont pas encore présenté de preuves concluantes.

Les législateurs cherchent à destituer Vizcarra pour «incapacité morale permanente», une cause déroutante dans la constitution qui, selon les experts, est si large qu’elle peut être utilisée selon la convenance de celui qui la soulève.

Vizcarra est arrivé au pouvoir en 2018 en remplacement du démissionnaire Pedro Pablo Kuczynski, dont il était vice-président. Kuczynski est devenu président en 2016 avec un banc de 18 législateurs. Lorsque Vizcarra est arrivé au pouvoir, le parti au pouvoir a cessé de le soutenir. Avec la fermeture du Congrès en 2019 et le nouveau Parlement, le président s’est retrouvé sans législateurs.

Depuis 2017, quatre tentatives de destitution présidentielle se sont accumulées au Parlement: deux contre Kuczynski – qui a démissionné de la présidence au milieu de l’un de ces processus – et deux autres contre Vizcarra.

L’analyste politique Alonso Cárdenas a déclaré qu’au Pérou, il est plus facile de destituer un président qu’un maire. “Si vous voulez révoquer le maire de Lima, vous avez besoin d’un million de signatures, si vous ne voulez supprimer un président que 87 voix au Congrès”, a déclaré Cárdenas, professeur de gestion publique à l’Université jésuite Antonio Ruíz de Montoya.

Les derniers présidents avant Kuczynski – Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) et Ollanta Humala (2011-2016) – avaient des bancs parlementaires solides qui ont empêché les opposants d’ajouter 87 voix sur les 130 que le Parlement a et ainsi ils pouvaient achever leurs mandats.

Tous, y compris Kuczynski, ont fait l’objet d’une enquête pour corruption présumée avec l’entreprise de construction brésilienne Odebrecht. Toledo est emprisonné aux États-Unis dans l’attente de son extradition vers le Pérou, Garcia s’est suicidé quelques minutes avant d’être détenu par la police, tandis que Humala et Kuczynski sont assignés à résidence en attendant d’être jugés.

La crise politique au Pérou se produit alors que la nouvelle pandémie de coronavirus a laissé plus de 922333 personnes infectées et 34879 morts, selon le Centre de l’Université Johns Hopkins pour la science et l’ingénierie des systèmes et l’un des impacts économiques les plus profonds au monde. La Banque mondiale a prévu une baisse de 12% du produit intérieur brut du Pérou pour cette année.

Si Vizcarra parvient à survivre à la demande de destitution, il mettra fin à son mandat le 28 juillet 2021, lorsqu’il remettra le pouvoir au vainqueur des élections présidentielles prévues pour avril.