Les locataires de logements à New York qui ont été présentés dans une vidéo à la Convention nationale républicaine ont déclaré qu’ils n’avaient pas été informés de la manière dont la vidéo allait être utilisée, selon le New York Times.

Trois des quatre personnes présentées dans la vidéo ont déclaré au Times qu’elles avaient été induites en erreur en comparaissant devant la convention. La vidéo a été utilisée pour critiquer le maire de New York, Bill de Blasio, un démocrate qui a également demandé la nomination de son parti et sa gestion du logement public, et pour attribuer des financements et des améliorations à l’administration Trump.

« Je ne suis pas un partisan de Trump », a déclaré Claudia Perez au Times dans une interview. Elle a dit qu’elle était bouleversée par la tromperie mais a maintenu ses critiques sur les problèmes de logement de la ville.

Lynne Patton, qui est un fonctionnaire du ministère du Logement et du Développement urbain supervisant la région, y compris New York et New Jersey, a déclaré à un chef de groupe de locataires de la New York City Housing Authority qu’elle souhaitait parler aux locataires du mauvais état des bâtiments, le Times rapporté. Perez a été contacté par un autre dirigeant, Carmen Quiñones, pour se joindre à l’entrevue.

Patton a interrogé les locataires pendant plus de quatre heures, et ce n’est qu’après que l’on leur a dit que la vidéo était pour le Parti républicain, sans laisser sur le fait qu’elle ferait partie de la convention, a déclaré Perez au Times. Patton a nié avoir induit les participants en erreur dans une déclaration au point de vente.

« Chacun a participé quel que soit le parti politique, car ils ont reconnu l’importance d’avoir une voix sur la scène nationale et les améliorations indéniables qui se sont produites sous cette administration », a déclaré Patton.

Patton a pris la parole lors de la Convention nationale républicaine de 2016 et a également été vice-président de la Fondation Eric Trump.

Patton a déclaré dans sa déclaration que la Maison Blanche avait examiné la vidéo et l’avait blanchie de toute violation potentielle de la loi Hatch, qui interdit aux employés du gouvernement fédéral de se livrer à des activités politiques partisanes. Mais la déclaration de Patton signifie que les employés de la Maison Blanche auraient participé à la planification de la convention.

Patton elle-même a été avertie des violations de la loi Hatch par le Bureau du conseiller spécial l’année dernière, a rapporté ., en raison de l’activité sur les réseaux sociaux. Elle a également publié sur Facebook plus tôt l’année dernière que «honnêtement, je m’en fiche plus» si un retweet de son compte professionnel enfreignait la loi Hatch.

La Convention nationale républicaine de cette année a été vivement critiquée pour son utilisation de la Maison Blanche comme toile de fond pour les discours politiques et l’inclusion de responsables tels que le secrétaire d’État Mike Pompeo comme orateurs clés.

Les locataires qui ont été surpris par leur inclusion n’étaient pas les seules personnes présentées dans des vidéos lors de la convention qui ont déclaré ne pas avoir été prévenues. Deux des cinq nouveaux citoyens présentés dans une vidéo de cérémonie de naturalisation diffusée pendant la convention ont également déclaré qu’ils ne savaient pas qu’elle serait montrée.

Sudha Narayanan et Neimat Awadelseid ont déclaré au Wall Street Journal que non seulement ils n’avaient pas été informés que la cérémonie serait présentée lors de la convention mardi soir, mais qu’ils n’avaient pas été informés que Trump assisterait à la cérémonie juste avant qu’elle ne commence. Les deux ont dit qu’ils ne craignaient pas d’être montrés dans la vidéo.

Manny Martinez, qui figurait dans la vidéo sur le logement, a déclaré au Times: « Ce n’était pas une approbation de Trump ».

Quiñones a déclaré au Times qu’elle aurait souhaité qu’on lui dise comment la vidéo serait utilisée à l’avance et qu’elle prévoyait de voter pour Joe Biden en novembre. Elle a dit qu’elle avait réalisé que la vidéo était en cours de réalisation pour le Parti républicain après que les questions avaient déjà commencé. Elle a décidé de profiter de l’occasion pour discuter des problèmes de logement sous de Blasio.

« Pour moi, ce n’était pas une question de fête, mais pour nous de faire la scène nationale. Ils étaient les seuls à proposer. Mon propre parti ne proposait pas », a déclaré Quiñones.

L’attaché de presse de De Blasio, Bill Neidhardt, a tweeté jeudi que la vidéo « est une tentative cynique de dresser les Noirs américains contre les immigrants. C’est faux ».

« Après des décennies de désinvestissement, le maire de Blasio a fait des investissements historiques dans » la New York City Housing Authority, a déclaré Neidhardt.

Patton a tweeté après la publication du rapport du New York Times que le point de vente dénigrait de manière flagrante et biaisée une vidéo qui célèbre les améliorations indéniables et l’augmentation du financement apporté à la plus grande et la plus désemparée des autorités de logement public du pays sous cette administration.

Elle a affirmé que chacun des résidents inclus dans la vidéo avait remercié Trump et la « plate-forme RNC » dans les parties inutilisées de leurs entretiens, et qu’elle « avait montré la vidéo – en entier – à l’organisateur résident AVANT sa diffusion et a été racontée par que c’était «incroyable» et «tout à fait exact». «

Comme d’habitude, honte à @nytimes & @matthewhaag pour dénigrer de manière flagrante et biaisée une vidéo qui célèbre les améliorations indéniables et l’augmentation du financement apporté à la plus grande et la plus désemparée des autorités de logement public du pays sous cette administration. Shocker. 🙄 – 🇺🇸 Lynne Patton (@LynnePatton) 28 août 2020

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Report: Les locataires disent qu’ils ne savaient pas qu’ils seraient dans la vidéo RNC