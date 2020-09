Les quatre plus grandes lunes de Jupiter conspirent peut-être pour maintenir leurs océans souterrains. On a longtemps pensé que cela provenait de la chaleur générée par l’attraction de flexion de la croûte de Jupiter, ces océans peuvent aussi devoir leur existence à d’immenses raz-de-marée souterrains générés par les interactions gravitationnelles entre les lunes. La mesure de ces marées peut fournir des informations sur les profondeurs de ces abîmes lunaires – des environnements qui peuvent offrir les meilleures chances de trouver une vie extraterrestre dans notre système solaire.

Les observations des satellites galiléens de Jupiter – Europa, Callisto, Ganymède et Io – ont depuis longtemps laissé entendre la présence de couches liquides souterraines. On pense que trois des lunes ont un manteau riche en eau, tandis que Io pourrait plutôt avoir un océan de magma entraînant son activité volcanique extrême. Alors que les lunes se déplacent autour de la planète, ses tiraillements gravitationnels sur leur intérieur et la chaleur de la lente désintégration des éléments radioactifs ont empêché la matière liquide de se solidifier.

Moins d’attention a été accordée à la façon dont les lunes se tirent les unes sur les autres. Tous les objets de l’univers exercent une traction gravitationnelle proportionnelle à leur masse, et elle s’atténue sur les distances. Jupiter, par exemple, tire sur la Terre mais est si loin que l’effet est négligeable. En raison de leur petite taille, le tiraillement des satellites galiléens les uns sur les autres a longtemps été également considéré comme non pertinent.

Lorsque Hamish Hay, alors étudiant diplômé de l’Université de l’Arizona, s’est retrouvé à travailler sur un projet parallèle impliquant l’attraction de marée des exoplanètes, il a commencé à s’interroger davantage sur la manière dont une couche océanique pouvait changer l’équation. Hay, maintenant chercheur au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a décidé de se pencher sur les marées des lunes galiléennes riches en océan.

À sa grande surprise, il a découvert que lorsque les orbites des satellites naturels s’alignaient parfaitement, leur attraction relativement faible pouvait être amplifiée par le comportement de leurs océans. Dans ces conditions spéciales, appelées résonances, les effets de marée pourraient devenir beaucoup plus importants, dépassant même ceux produits par Jupiter beaucoup plus massif.

«C’est assez intéressant car les effets peuvent être forts», explique Mikael Beuthe, qui étudie les océans souterrains à l’Observatoire royal de Belgique. Beuthe a examiné l’étude de Hay mais n’était pas directement impliqué dans le travail.

Haute mer dans le noir ci-dessous

Lorsque le vaisseau spatial Voyager 1 de la NASA est arrivé à Jupiter en 1979, il a repéré des panaches volcaniques s’élevant d’Io qui laissaient entendre un océan de magma enfoui. D’autres observations de Voyager 1 et d’autres missions ont montré des fissures révélatrices à la surface d’Europa, révélant que la croûte glacée de la lune était plus active et mobile qu’on ne le pensait auparavant, probablement à cause d’un océan sous la surface. Ces dernières années, de tels océans ont été découverts sur de nombreux autres mondes – même le petit Pluton froid peut s’en vanter. Les mondes océaniques semblent être répandus et de nombreux scientifiques soupçonnent que Ganymède et Callisto abritent leurs propres couches internes profondes et aqueuses.

Les océans des lunes de Jupiter diffèrent de ceux que l’on trouve sur notre planète. Alors que les océans de la Terre ont une profondeur moyenne d’environ 3,7 kilomètres – et plongent à 11 kilomètres à leur point le plus profond dans la fosse des Mariannes – on pense que les océans des satellites galiléens atteignent des centaines de kilomètres. Cet arrangement leur donne un avantage pour les changements de marée. « Épais, [or deep], les océans … peuvent réagir très rapidement aux effets des marées », dit Hay.

La vitesse d’une vague est contrôlée par la profondeur de son océan, car un réservoir de liquide épais peut changer plus rapidement qu’un mince. Cela semble contre-intuitif, mais un océan peu profond doit pousser l’eau d’une région plus large pour former une vague aussi haute qu’une vague créée par une zone plus petite sur un monde océanique profond.

Entrez les résonances, qui se comportent un peu comme un enfant sur une balançoire. Une poussée juste au bon moment dans l’arc du swing – ou, en réalité, au bon point de l’orbite de la lune – peut donner au swing un coup de pouce bien plus important qu’une poussée à un autre moment. Stimulée par les résonances suscitées par l’attraction de ses voisins galiléens, la couche liquide de chaque lune se propage plus haut et plus vite qu’elle ne le ferait autrement. Les raz-de-marée qui en résultent déferlent à travers le sous-sol de cette lune, ne s’écrasant jamais contre les continents, mais se poursuivant en un front d’onde perpétuel qui s’étend sur la moitié de la circonférence du satellite naturel.

Les résonances soulevées par Jupiter seraient plus puissantes dans les mers qui ne sont que quelques centaines de mètres de profondeur – une hypothèse irréaliste pour les océans galiléens. Les lunes, cependant, peuvent déclencher des résonances dans des océans plus profonds lorsqu’elles tournoient sur leurs orbites, ce qui rend les vagues résultantes plus susceptibles de monter plus haut que celles causées par la planète elle-même.

Selon Hay, cette attraction de marée intramoon devrait se manifester le plus fortement près de l’équateur de chaque satellite galiléen, permettant potentiellement à l’eau ou au magma de s’y propulser plus facilement. Des niveaux plus élevés d’activité géologique aux équateurs pourraient donc être un signal possible de fortes marées lune sur lune. Les observations appuient déjà provisoirement ce scénario, bien que de nombreuses autres explications possibles existent pour les améliorations apparentes de l’upwelling équatorial. Une grande partie de l’activité volcanique d’Io semble se produire près de son équateur plutôt que de ses pôles, bien que Hay prévienne que l’apparence pourrait être le résultat d’un biais d’observation: la région équatoriale a été imagée plus fréquemment que les pôles. La mission Juno de la NASA est en train de modifier ce déséquilibre et devrait fournir davantage d’informations sur les régions polaires d’Io. Ces informations devraient aider à déterminer la fréquence et la distribution réelles des volcans de la lune. Europa semble également avoir un «terrain chaotique» particulièrement brouillé près de son équateur qui pourrait provenir de matériaux pressés à la surface par les marées.

Plomberie dans les profondeurs

Les mesures éventuelles de la force de toute marée galiléenne devraient cependant être simples. Au-dessus des vagues, la croûte lunaire monte et descend de plusieurs mètres également, un peu comme le pont d’un navire sur une mer agitée par la tempête. Ce mouvement pourrait permettre à des engins spatiaux tels que Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) de l’Agence spatiale européenne de mesurer les surtensions causées par les marées résonnantes.

Vers la fin de sa mission pluriannuelle dans le système jovien, qui devrait commencer à la fin de 2029, JUICE orbitera autour de Ganymède dans l’espoir de déterminer si la lune a ou non un océan liquide. Les scientifiques de la mission prévoient déjà de mesurer les amplitudes des marées de Ganymède avec deux des instruments du vaisseau spatial: 3GM et GALA. «S’il y a des marées dynamiques dues à des résonances, le signal dû aux marées lune-lune sera encore plus détectable», déclare Luciano Iess, chercheur principal de 3GM, qui ne faisait pas partie de l’étude de Hay. Hauke ​​Hussmann, chercheur principal de GALA, qui n’était pas non plus impliqué dans l’article, dit que son instrument devrait être capable de détecter les changements causés par les lunes.

Le vaisseau spatial Europa Clipper de la NASA, une autre mission prévue pour étudier les lunes glacées de Jupiter, pourrait ne pas être en mesure de correspondre aux mesures de JUICE. Selon Gregor Steinbrügge, membre de l’équipe Clipper et géophysicien de l’université de Stanford, le radar de pénétration de glace du vaisseau spatial sera capable de mesurer les grandes déformations des marées causées par Jupiter, mais aura du mal à voir les effets plus subtils et plus transitoires des marées intramoon.

Si l’une ou l’autre des missions parvient à mesurer correctement la montée et la chute de la croûte sur une lune galiléenne, ces données pourraient aider à déterminer les profondeurs de l’océan de cette lune. Parce que la résonance change en fonction de l’épaisseur de l’océan, la fréquence des vagues peut fournir une estimation approximative. Une croûte qui crête 20 fois par jour Europan aurait un océan plus mince, par exemple, qu’une croûte qui le fait 21 fois par jour, dit Hay.

En sondant une quantité souvent négligée dans l’étude des satellites galiléens, la recherche de Hay a fourni une nouvelle façon de les regarder. «Nous devons prendre cela en compte et faire quelque chose», dit Beuthe. «Cela pourrait être un facteur important» pour comprendre ces lunes, dit-il.