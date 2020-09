Cet été, l’American Postal Workers Union a déposé un grief contre le US Postal Service au sujet des projets de l’agence de mettre hors service 671 machines de tri du courrier dans des installations à travers le pays. Bien que quelques-unes de ces machines soient normalement remplacées chaque année en raison de l’usure, cet enlèvement de masse impliquerait un pourcentage important des plus de 8 500 pièces d’équipement de traitement automatisé que l’USPS utilise dans tout le pays.

Cette décision a également coïncidé avec les nouvelles mesures de réduction des coûts de l’USPS – instituées par Louis DeJoy, un ancien collecteur de fonds du Parti républicain que le président Donald Trump a nommé directeur général des postes plus tôt cette année – qui ont été imputées aux arriérés de courrier et aux livraisons retardées. La situation, juste avant une élection générale au cours de laquelle les précautions contre les coronavirus conduiront de nombreux Américains à voter par correspondance, pourrait potentiellement affecter le résultat: l’USPS a annoncé qu’il ne serait peut-être pas en mesure de remettre les bulletins de vote par la poste aux électeurs à temps si ils sont demandés plus de 15 jours avant l’élection.

Les machines automatisées telles que celles en cours de mise hors service accélèrent considérablement le processus de tri du courrier pour l’USPS, qui livre ce qui représente environ la moitié du courrier mondial. Son équipement peut postuler et trier jusqu’à des dizaines de milliers d’articles de courrier par heure, effectuant ce qui est «essentiellement une version mécanisée et automatisée du même processus qui a été effectué au 19e siècle», explique Daniel Piazza, conservateur en chef du Smithsonian Musée national de la poste de l’institution à Washington, DC Bien sûr, ce processus est beaucoup plus rapide qu’il ne l’a fait lorsqu’une trieuse était «une personne debout devant un énorme mur de casiers, lisant l’adresse et la mettant dans la bonne boîte pour la bonne ville , » il ajoute. Scientific American s’est entretenu avec Piazza sur le fonctionnement des machines de tri du courrier et pourquoi elles sont si essentielles pour le service postal actuel.

[An edited transcript of the interview follows.]

Que sont les processus automatisés qu’une lettre passe par le système de messagerie d’aujourd’hui?

La première étape est quelque chose qui s’appelle l’acceptation – le processus par lequel le service postal prend possession de votre courrier et l’introduit dans le système. Vous pouvez déposer une lettre dans une boîte aux lettres d’angle, l’amener au comptoir [to] remettez-le à un commis ou laissez-le dans votre propre boîte aux lettres pour le transporteur. Ou une grande entreprise d’expédition pourrait tirer une semi-remorque jusqu’à un grand centre de tri et de distribution en vrac.

La prochaine étape, généralement, est que [the mail will] passer par des «machines à annuler le visage», qui apportent la lettre, l’orientent dans le bon sens et vérifient les frais de port. Les caméras de la machine peuvent lire les étiquettes (encre phosphorescente ou ultraviolette incorporée dans les timbres-poste américains) sous la lumière UV et savoir que votre lettre est affranchie. Et puis il annule le [stamp] et applique le cachet de la poste. L’annulation est ce qui efface le timbre-poste afin qu’il ne puisse plus être utilisé; [it’s replaced with a] cachet postal contenant des informations telles que le lieu et la date d’envoi. S’il n’y a pas d’affranchissement sur la lettre, elle sera expulsée de la machine pour qu’un humain puisse l’examiner. Mais ces cas sont assez rares.

Une fois le courrier annulé, il entre dans la partie tri de la machine. Le lecteur optique de caractères lira l’adresse et vaporisera un code à barres sur le devant du courrier qui indique [where it should go]. La plupart des gens ne réalisent pas que leur code postal actuel compte, je pense, jusqu’à 17 ou 19 chiffres. Il y a le code postal à cinq ou peut-être neuf chiffres que vous incluez sur l’enveloppe, mais le code à barres qui est vaporisé sur l’enveloppe contient environ 17 ou 19 chiffres qui codent le courrier – au moins à votre quartier et parfois à votre maison . Tout ce qui peut être placé dans des avions ou des camions et envoyé du centre de tri et de distribution au bureau de poste local pour livraison.

Lorsque la lettre arrive au centre de distribution et de traitement local, elle est placée dans des machines qui trient le courrier maintenant – non pas par ville ou par code postal, mais par itinéraire de transporteur réel dans la ville. Dans de nombreux cas, il est pré-arrangé dans ce que l’on appelle l’ordre de marche, l’ordre dans lequel le transporteur va parcourir l’itinéraire. Et cela automatise un tout autre processus: les transporteurs devaient auparavant se rendre au bureau de poste, je dirais à cinq ou six heures du matin, et faire tout ce tri du courrier pour leur itinéraire avant de se rendre à livrer le courrier. Maintenant [when they] arrivez le matin, le courrier est déjà livré du centre de distribution au bureau de poste local, trié dans cet ordre de marche.

Quand le service postal a-t-il commencé à compter sur ces machines?

La première partie du flux de travail de traitement du courrier à être automatisée était l’annulation des timbres-poste, qui avait été faite à la main presque exclusivement jusqu’au tournant du 20e siècle. Mais cela exigeait quand même qu’une personne s’occupe de chaque pièce de courrier: orientez-le dans le bon sens pour passer par les annuleuses, assurez-vous que le timbre est dans le coin supérieur droit, etc. Il est resté presque totalement manuel jusqu’à la fin des années 1950 – en un sens, nous avons compris comment trier le courrier et mettre un homme dans l’espace à peu près au même moment. La machine Transorma qui a été introduite en 1957 et les machines de tri de lettres multiposition qui ont été introduites un peu plus tard, elles reposaient toujours sur le modèle d’un opérateur humain assis sur une chaise. Il s’agissait essentiellement de bandes transporteuses ou d’autres mécanismes qui permettaient de placer un morceau de courrier devant cet opérateur. L’opérateur lirait l’adresse et, par quelques touches, coderait ce courrier vers sa destination. Ensuite, la machine prenait ce courrier et le déposait dans le bac approprié.

Ensuite, vous avez l’introduction de la reconnaissance optique de caractères, [or OCR], qui peut lire les adresses manuscrites et dactylographiées. Une grande partie de cette technologie a été développée dans les années 60 et au début des années 70 par le secteur privé, mais sous contrat avec le service postal. Cette technologie est sur votre ordinateur aujourd’hui. Lorsque vous numérisez des documents, des lettres ou un livre, puis que vous dites à Adobe Acrobat ou à tout autre programme que vous utilisez pour effectuer l’OCR, le logiciel que vous utilisez sur votre ordinateur est directement lié à ces contrats postaux et à leurs applications postales. Malgré la précision de l’OCR et les progrès accomplis au cours des 50 ou 60 dernières années, il reste encore un certain pourcentage de courrier illisible par les machines. Peut-être que quelque chose obscurcit l’adresse ou que l’écriture manuscrite est particulièrement mauvaise. Dans ces cas, ces lettres sont toujours lues et examinées par un opérateur humain. Mais de nos jours, une grande partie de cela se fait à distance, [at] ce qu’on appelle un centre de codage à distance. Un équipement de tri du courrier dans tout le pays transmet des images du courrier qu’il ne peut pas lire à cette poignée de centres de codage distants.

Et puis cela progresse vers la situation que nous avons aujourd’hui, qui est: il y a maintenant d’énormes machines qui peuvent faire tout cela en un seul processus. Ils peuvent ranger tous les articles de courrier dans le même sens, annuler le courrier, lire l’adresse et le trier jusqu’à sa destination. La plupart du courrier qui passe par le système de messagerie n’est même jamais vraiment vu ou traité, pendant la phase de traitement, par un employé humain.

Quand les machines ont-elles commencé à trier les colis ainsi que les lettres?

La mécanisation des colis était un processus distinct et beaucoup plus délicat, d’un point de vue technique et mécanique, en raison de la grande variété de taille et de dimensions des colis traités par la poste. Ce qui s’est passé au fil du temps, c’est: le volume de courrier, ou courrier de première classe, a considérablement diminué. Et le volume de courrier emballé a énormément augmenté, en particulier au cours des trois à cinq derniers mois, le COVID-19 et plus de personnes étant à l’intérieur et commandant des articles qui arrivent par petits colis.