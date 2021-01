L’histoire de Luis Miguel à Mexico a commencé dans un appartement situé sur l’Avenida Insurgentes

L’euphorie de connaître les détails cachés de la vie de Luis Miguel Il est toujours présent et connaître les endroits où «El Sol» a grandi fait sensation, alors cette fois, Nous vous présentons les maisons que le chanteur a occupées avec sa famille avant d’atteindre une renommée mondiale.

L’histoire de Luis Miguel à Mexico a commencé dans un appartement situé sur l’Avenida Insurgentes, très proche de l’Avenida Xola, où maintenant l’un des transports les plus utilisés dans la capitale du pays traverse: les lignes 1 et 2 du Metrobús. Cette maison a été présentée dans la désormais célèbre série que Netflix a faite de l’interprète de Quand le soleil ou le Mexique chauffe sur la peau.

(Photo: Google Maps)

Le chanteur a vécu une année de son enfance éphémère dans ce lieu central, jusqu’à ce que son père Luisito Rey décide de poursuivre ses activités artistiques à travers le monde et de visiter, avec sa famille, plusieurs pays jusqu’à ce qu’ils reviennent dans le district fédéral de l’époque pour promouvoir pleinement La carrière de Micky, comme Luis Miguel est également connue.

La résidence secondaire qu’occupait “El Sol” dans la capitale du pays se trouve toujours dans une résidence privée à San Bernabé, à San Jerónimo Lídice, où il a partagé son enfance avec d’autres enfants, enfants de personnalités mexicaines et qui jouissent aujourd’hui de leur propre renommée, tels que Héctor Suárez Gomís, Roberto Palazuelos et Leonardo García.

La résidence secondaire occupée par “El Sol” dans la capitale du pays est toujours située dans une résidence privée à San Bernabé, à San Jerónimo Lídice

Dans ce quartier résidentiel, il est venu vivre avec sa famille à 10 ans, fuyant les dettes accumulées par son père, Luisito Rey, qui devait de grosses sommes d’argent à son promoteur artistique, l’homme d’affaires Juan Pascual, qui a pratiquement repris la famille Gallego Basteri à leur arrivée d’Espagne en ruine complète, selon le journaliste Javier León dans son livre Luis Miguel, la historia.

Luisito Rey a utilisé son amitié avec Andrés García pour obtenir une nouvelle maison. L’acteur n’a pas décontenancé ses connaissances et leur a prêté une maison à lui, situé au numéro 20 de la rue privée de San Bernabé, à San Jerónimo.

«Je me souviens beaucoup, plus à cette époque où nous étions voisins, que Micky chantait tout le temps et chantait merveilleusement. J’ai dit à Luisito, qui agissait comme un connard », Andrés García a rappelé dans les entretiens qu’il a eu avec Javier León.

(Photo: Google Maps)

Ainsi, pendant le temps qu’il a fallu à son père pour se convaincre du talent de chanteur de son fils, Luis Miguel a eu des années d’enfance communes, comme tout autre enfant: avec des amis et des bouffonneries de rue.

Parmi ces amis se trouvait Leonardo, le fils aîné d’Andrés García; Roberto Palazuelos, fils de l’avocat Roberto Palazuelos Rosenzweig, et Héctor Suárez Gomís, fils de l’acteur comique Héctor Suárez. Ils étaient tous voisins et ils se sont rencontrés dans une maison abandonnée de la région, où ils ont planifié leurs singeries, raconte Javier León dans son livre.

Luis Miguel n’a pas eu beaucoup de temps pour une enfance normale, car un an après avoir vécu dans cette maison, il a commencé à décoller en tant qu’enfant chanteur.

Ce sont deux des maisons que le célèbre chanteur a occupées dans son enfance et qui sont loin du “paradis” qu’il habitait pendant ses jours de repos à Acapulco, Guerrero. où il appréciait non seulement les paysages de rêve, mais aussi les fêtes entre amis, copines et amants.

L’imposant manoir a été mis en évidence il y a quelques jours par un groupe de tiktokers qui ont fait irruption dans la luxueuse propriété, situé dans la zone Diamond du port qui a atteint sa plus grande splendeur au siècle dernier.

Les vidéos ont été partagées depuis le compte de hugo_gzbn sur TikTok, où ils sont rapidement devenus viraux grâce au caractère et à l’intimité qu’ils montrent.

Sur les images, vous pouvez voir la piscine détériorée au fil des ans, qui aurait pu être un court de tennis, de larges escaliers en spirale, un ascenseur et même une pièce déjà en ruine.

Luis Miguel a préféré ne pas retourner dans cette maison car son intimité a été exposée lorsque les complexes immobiliers se sont répandus autour de lui et c’est en 2013 qu’il a réussi à le vendre 106 millions de pesos.

