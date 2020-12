Le personnel de santé examine un électrocardiogramme. . / Julien de Rosa / Archives

Genève, 9 décembre . .- Les maladies cardiaques continuent d’être la principale cause de décès dans le monde, représentant un décès sur six dans le monde, souligne une étude publiée aujourd’hui par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui montre grande réduction des décès dus à des maladies contagieuses en vingt ans.

Malgré l’impact de pandémies telles que le COVID-19 – pas encore pleinement reflété dans l’étude, puisque ses derniers chiffres complets datent de 2019 – sept décès sur dix sur la planète sont dus à des maladies non contagieuses, alors qu’en 2000 il n’y en avait que quatre sur dix.

L’année dernière, neuf des 55,4 millions de décès dans le monde – 16% du total – étaient dus à des maladies cardiaques, deux millions de plus qu’en 2000, selon l’étude de l’OMS, avec une forte augmentation de ces décès en Asie-Pacifique alors qu’il y a eu une baisse de 15% en Europe.

L’année dernière, la deuxième cause de décès en importance était les accidents vasculaires cérébraux, également appelés accidents vasculaires cérébraux ou accidents vasculaires cérébraux, avec quelque six millions de morts.

En troisième position se trouvaient les maladies pulmonaires, avec plus de trois millions de décès l’année dernière, et en quatrième place d’autres infections respiratoires, avec un chiffre similaire mais en baisse par rapport à l’an 2000.

COVID NE SURPRENDRA PAS LES INFARCTIONS ET LES AVC

En l’absence de collecte de données complètes pour 2020, la pandémie de COVID-19, qui a causé plus d’un million et demi de décès, pourrait contribuer à une forte augmentation des décès par maladies pulmonaires et respiratoires (troisième et quatrième cause de décès) en 2019).

Cependant, il ne semble pas, si la tendance est similaire à celle de l’an dernier, que les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux vont être dépassés par ces affections respiratoires comme principal facteur de mortalité.

L’OMS a souligné que la maladie d’Alzheimer et d’autres types de démence sont entrés dans la liste des dix principales causes de décès au cours des 20 dernières années, là où elles n’avaient pas été découvertes auparavant, et occupent même la troisième place sur des continents comme l’Europe ou l’Amérique.

Une autre maladie qui au cours des deux dernières décennies a augmenté son incidence dans la mortalité mondiale est le diabète, avec une augmentation de 70% des décès dus à cette maladie depuis 2000, pour se classer comme la neuvième cause de décès, avec près de deux millions morts l’année dernière.

DÉCÈS DU SIDA, PALUDISME ET DIMINUTION DE LA TUBERCULOSE

La baisse de la mortalité due aux maladies transmissibles est particulièrement évidente dans le cas du sida, qui en 2000 était la huitième cause de décès sur la planète et est actuellement la dix-neuvième.

Près d’un demi-million de personnes meurent encore chaque année de cette cause, selon l’OMS, qui souligne à quel point le sida est toujours la quatrième cause de décès en Afrique.

Une autre maladie contagieuse à la baisse est la tuberculose, qui est passée de la septième place il y a deux décennies à la treizième en 2019, avec une réduction de 30% des décès dans le monde, bien qu’elle occupe toujours la huitième place en Afrique et la cinquième dans le Sud. d’Asie.

Une troisième maladie transmissible qui continue de provoquer des taux de mortalité élevés dans les pays en développement est le paludisme, qui occupe toujours le sixième rang dans les pays les plus pauvres, souligne l’OMS.

SIX ANS DE PLUS D’ESPOIR, MAIS SEULEMENT CINQ EN SANTÉ

L’étude indique que l’espérance de vie moyenne dans le monde a augmenté de deux décennies, passant de 67 ans en 2000 à 73 ans en 2019, bien que l’OMS déclare que seules cinq de ces six années supplémentaires sont vécues en bonne santé.

Dans le cas des décès accidentels, les accidents de la route restent une cause majeure, en particulier dans les pays à faible revenu, où ils se classent au septième rang (avec une augmentation de 50% des décès en Afrique depuis 2000).

L’OMS met également en garde contre l’augmentation des décès dus à la consommation de drogues en Amérique, la seule région où cette cause figure parmi les dix premiers taux de mortalité (dans le reste, elle ne fait même pas partie des 25 premiers) et dans laquelle les décès dus à cette le type a été multiplié par trois depuis le début du siècle.