Des milliers de Biélorusses ont organisé une nouvelle marche pacifique dimanche, maintenant la pression sur l’homme fort Alexander Loukachenko qui a refusé de démissionner après sa réélection contestée et s’est tourné vers la Russie pour obtenir de l’aide pour rester au pouvoir.

Tenant des drapeaux et des pancartes rouges et blancs, des manifestants, dont de nombreux étudiants, sont descendus dans les rues de la capitale, Minsk, alors que les autorités organisaient une démonstration de force massive et arrêtaient certains manifestants.

Des troupes, des canons à eau, des véhicules blindés de transport de troupes et des véhicules blindés de reconnaissance ont été déployés dans le centre-ville avant la marche et les stations de métro du centre de Minsk ont ​​été fermées.

Des manifestations sans précédent ont éclaté après que Loukachenko, qui dirigeait l’ancien État soviétique pendant 26 ans, ait réclamé sa réélection avec 80% des voix le 9 août.

La rivale de l’opposition, Svetlana Tikhanovskaya, a déclaré qu’elle avait remporté le vote, mais les forces de sécurité de Loukachenko ont arrêté des milliers de manifestants, dont beaucoup ont accusé la police de passages à tabac et de torture. Plusieurs personnes sont mortes dans la répression.

Tikhanovskaya a quitté la Biélorussie sous la pression des autorités et s’est réfugié en Lituanie, membre de l’UE.

Les Biélorusses manifestent à travers le pays depuis près d’un mois, même si le mouvement de protestation n’a pas de leader clair, de nombreux militants étant emprisonnés ou forcés de quitter le pays.

Beaucoup disent qu’ils continueront à descendre dans la rue jusqu’à ce que Loukachenko quitte.

« Loukachenko doit partir », a déclaré à l’. Nikolai Dyatlov, un manifestant de 32 ans.

« Pourquoi notre président légitimement élu est-il situé dans un pays différent? » dit-il, faisant référence à Tikhanovskaya, 37 ans

Plus de 100 000 personnes ont envahi les rues de la capitale Minsk au cours des trois derniers week-ends.

– « Fort quand uni » –

« N’oubliez pas que nous sommes forts tant que nous sommes unis », a déclaré Tikhanovskaya à ses partisans dans un court discours vidéo avant la « Marche de l’unité ».

Tikhanovskaya, une novice potentielle, a contesté l’élection après que son mari blogueur ait été emprisonné et empêché de se présenter, ainsi que plusieurs autres critiques éminents de Loukachenko.

L’histoire continue

Vendredi, Tikhanovskaya s’est adressé à une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies par liaison vidéo, appelant à des sanctions contre les responsables de la fraude électorale présumée et des violations des droits.

Les pays baltes de Lituanie, de Lettonie et d’Estonie ont mis sur liste noire Loukachenko et 29 hauts fonctionnaires de son administration, mais d’autres membres du bloc de l’UE semblent réticents à viser personnellement l’homme fort du Bélarus.

La Russie a déclaré qu’elle répondrait à toute tentative de l’Occident pour « infléchir la situation » et le président Vladimir Poutine a évoqué la possibilité d’envoyer un soutien militaire.

Poutine a tenu à unifier la Russie et la Biélorussie, et Moscou a accompagné ses récentes offres d’aide économique et militaire d’appels à une intégration plus étroite.

Dans le passé, Loukachenko a exclu l’unification pure et simple et a cherché à affronter Moscou contre l’Occident, mais ses options sont maintenant limitées.

Jeudi, Loukachenko a accueilli le Premier ministre russe Mikhail Mishustin et a déclaré que les deux pays avaient réussi à se mettre d’accord sur des questions sur lesquelles ils « ne pouvaient pas se mettre d’accord plus tôt ».

Le leader moustachu a déclaré qu’il prévoyait de « mettre tous les i » avec Poutine à Moscou dans les prochaines semaines.

Loukachenko a fait la une des journaux lorsqu’il a affirmé lors d’une réunion avec Mishustin que ses forces de sécurité avaient intercepté des appels allemands montrant que l’empoisonnement de Poutine ennemi Alexei Navalny avec un agent neurotoxique de l’ère soviétique Novichok avait été simulé.

La télévision d’État biélorusse a diffusé « l’interception » dans laquelle un Mike à Varsovie et Nick à Berlin discutent des documents de Navalny et qualifient Loukachenko de « dur à cuire ».

Les médias sociaux en Russie sont devenus furieux en se moquant du dirigeant biélorusse et même certains propagandistes résolument pro-Kremlin ont exprimé leur embarras.

Loukachenko a également soulevé les sourcils le mois dernier lorsqu’il a brandi un fusil d’assaut et a fait apparaître son fils de 16 ans, Nikolai, à ses côtés dans un gilet pare-balles tout en utilisant une arme.

bur-as / bmm