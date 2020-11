Manifestation aux États-Unis contre la brutalité policière

Les manifestants ont repris ce mardi, pour la huitième nuit consécutive, les manifestations contre la brutalité policière dans des villes américaines comme Los Angeles, New York ou Washington, défiant les couvre-feux imposés pour arrêter les concentrations, déchaînées après la mort du citoyen afro-américain George Floyd. aux mains de la police.

À Los Angeles, où les manifestants ont défilé pacifiquement jusqu’à présent, et à New York, les couvre-feux ont commencé respectivement à 21h00 et 20h00 (heure locale).

Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a remercié les manifestants de s’être exprimés pacifiquement et a déclaré qu’il était “fier” d’eux. “J’accepte notre droit de le faire et je suis heureux que ce soit pacifique”, a-t-il dit, s’assurant qu’il veut qu’ils sachent qu’il peut les entendre “haut et fort”.

De même, il a remercié les policiers pour leur travail et a signalé que les épisodes de pillage diminuent dans la ville et qu’ils ont été résolus rapidement. Actuellement, 1 000 membres de la Garde nationale sont déployés dans les rues de Los Angeles, a-t-il rapporté.

Pour sa part, à New York, où les manifestants défilent à Manhattan, Brooklyn et d’autres parties de la ville, la tension a commencé à monter lorsque le couvre-feu a commencé, bien que les manifestations se soient déroulées pacifiquement tout au long de mardi. .

Plus précisément, à partir de 20h00, des gens ont commencé à piller et à attaquer des magasins à Manhattan, brisant les fenêtres de ces installations avec des pierres, a rapporté CNN. En outre, des manifestants et la police se sont affrontés dans le quartier de Chelsea, également à Manhattan, lorsque des manifestants violents se sont joints aux artisans de la paix.

De plus, une foule a été piégée sur le pont de Manhattan parce qu’il y avait des policiers des deux côtés. Cependant, les gens ont déjà commencé à pouvoir quitter les lieux.

Jusqu’à présent, une quarantaine de personnes ont été arrêtées mardi à New York, selon le département de police de la ville, qui a déclaré s’attendre à ce que ce nombre augmente. Jusqu’à 700 personnes ont été arrêtées la nuit précédente.

New York a connu des moments de grande tension lundi, avec des pillages et des propriétés vandalisées, ce avec quoi le maire de la ville, Bill de Blasio, a justifié sa décision d’avancer le couvre-feu de trois heures par rapport à lundi. . De plus, il sera valable toute la semaine.

Selon De Blasio, qui a insisté sur le fait qu’une “activité criminelle coordonnée” avait été enregistrée à New York, il a précisé que la situation avait commencé à “changer” dimanche soir, comme le rapporte la chaîne de télévision CNN. “Nous avons maintenant fait l’ajustement (…) qui nous aidera à mener ce moment et à revenir à un endroit plus normal”, a-t-il ajouté.

Cependant, le maire de la ville a également souligné qu’un nombre «infinitésimal» de personnes avait procédé au pillage en question et que la grande majorité des manifestants new-yorkais étaient pacifiques.

De Blasio, qui a rejeté la possibilité de déployer la garde nationale, a rapporté que la présence policière ce mardi dans la ville est “vaste” et a précisé qu’il s’agit du “plus grand nombre de policiers” que New York ait eu “en les cinq derniers jours.

Dans ce contexte, le président des États-Unis, Donald Trump, a soulevé via le réseau social Twitter lorsque le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, demandera l’aide du gouvernement central. Il l’a fait en décrivant «le chaos, le désordre et la destruction» à New York qui a été repris par Fox News.

RÉCLAMATIONS AUSSI À WASHINGTON

Quant à Washington, les manifestations enregistrées se développent également pacifiquement. Le couvre-feu a commencé à 19h00 (heure locale), mais les manifestants sont restés dans les rues, également à proximité de la Maison Blanche, malgré l’ordre.

Cependant, il y a eu des moments tendus. À la périphérie de Lafayette Park, où la police a lancé lundi des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour disperser une foule, des manifestants ont lancé des feux d’artifice et d’autres objets sur la police, qui a répondu avec du gaz poivré.

Le département américain de la Défense a confirmé ce mardi que 1600 militaires en service actif ont déménagé de Fort Bragg et Fort Drum vers la région de Washington pour collaborer avec les autorités, si nécessaire, selon un communiqué du porte-parole du Pentagone, Jonathan Hoffman, repris par CNN.

Des foules de gens sont également venues manifester dans les villes de Chicago, Houston, Orlando, Charlotte, Portland, Atlanta et Milwakee, entre autres. Dans ces deux derniers, selon les médias susmentionnés, la police a utilisé des gaz lacrymogènes contre la foule.

Le 25 mai, Floyd, un citoyen afro-américain de 46 ans, est décédé en détention pour avoir utilisé un billet de 20 dollars prétendument contrefait.

Chauvin a réduit Floyd, qui n’a à aucun moment offert de résistance, selon les images que l’on a de l’arrestation, exerçant une pression pendant près de dix minutes avec l’un de ses genoux sur le cou de la victime, malgré le fait qu’il ait signalé qu’il ne l’avait pas fait. il pouvait respirer peu de temps avant de mourir. Chauvin a été arrêté et envoyé en prison après avoir été accusé de meurtre au troisième degré.

La mort de Floyd a déclenché une vague d’indignation accompagnée de manifestations massives à travers les États-Unis. Selon le décompte de CNN, 26 États au total, plus de la moitié du total du pays, ont mobilisé la Garde nationale pour contenir les manifestations et les émeutes.

