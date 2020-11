15 minutes. L’attente tendue des résultats des élections et les allégations de fraude du président américain Donald Trump ont déclenché des manifestations, certaines violentes, dans diverses régions du pays.

Des dizaines de personnes ont été arrêtées ce mercredi à New York lors de manifestations à Manhattan en rejet de l’administration Donald Trump et au cours desquelles elles ont demandé le recomptage de tous les votes de l’élection présidentielle.

A la limite de 22h00, heure locale (03h00 GMT), la police de New York a confirmé 20 détenus et allégué avoir «tenté de s’approprier une manifestation pacifique en allumant des feux, en jetant des ordures et des œufs à Manhattan», selon le compte Twitter officiel du Corps. qui dit valoriser la «liberté d’expression» et donner la priorité à la «sécurité» des citoyens.

Environ deux heures plus tôt, des manifestants ont défilé dans les rues autour de Washington Square Park, dans la zone sud-ouest de la Big Apple, en criant «No Trump, No KKK (Ku Klux Klan), No Facist USA» et «Il n’y a pas de justice «Il n’y a pas de paix. Putain de policier raciste», lorsque les officiers, montés à vélo, ont arrêté plusieurs d’entre eux pour avoir occupé la route.

Après la dispersion d’une grande partie du groupe, une cinquantaine de policiers anti-émeute ont acculé les manifestants à la hauteur de West 8 Street et de la Cinquième Avenue, où ils ont commencé à les inculper et ont commencé à arrêter des citoyens qui participaient à une manifestation pacifique .

Il y a également eu des moments de tension où d’autres manifestants ont brûlé plusieurs sacs poubelles entassés dans les rues, que les pompiers sont rapidement venus éteindre.

Pendant ce temps, une autre manifestation a défilé dans les avenues du centre de Manhattan, flanquées d’agents, où des slogans ont été proclamés contre «tout le système».

Philadelphia

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce mercredi à Philadelphie, ville principale de l’état de Pennsylvanie (USA), pour que tous les votes soient comptés et que le processus démocratique de l’élection présidentielle soit respecté, qui doit se terminer par le dépouillement des bulletins de vote envoyés par courrier.

Les manifestants ont pacifiquement demandé du temps pour raconter la course à la présidentielle entre le démocrate Joe Biden et le président républicain Donald Trump.

Certains étaient concentrés près du centre des congrès, où le vote par correspondance est compté contre la montre dans la ville de Philadelphie, la ville la plus peuplée de l’état et qui a des retards dans le décompte en raison de l’avalanche de ce type de scrutin en raison de la pandémie. .

Les rassemblements, auxquels ont également assisté les partisans du président Donald Trump, qui a soulevé la crainte de la fraude sans fournir de preuves, ont lieu le lendemain des élections et lorsque l’État a commencé à reprendre le contrôle du vote par courrier. , après une longue soirée consacrée au vote en personne.

Avec des pancartes «Tous les votes comptent», les manifestants se sont rendus dans différentes parties du centre-ville et se sont également rassemblés près de l’endroit où les membres de la campagne Trump ont expliqué lors d’une conférence de presse leur décision de poursuivre les responsables électoraux de Pennsylvanie leur permettre d’observer l’équité du processus, à leur avis suspect.

Minneapolis

Plusieurs personnes ont été interpellées ce mercredi lors d’une manifestation à Minneapolis (Minnesota), alors que le décompte des voix est toujours en cours dans certains États des élections aux États-Unis, au cours de laquelle les projections médiatiques donnent le candidat démocrate à la présidence, Joe Biden, avantage sur le président Donald Trump.

Les manifestants, selon CBS Local Minnesota, ont défilé de deux endroits différents, Cedar Avenue et le Hennepin County Government Center, avec diverses revendications.

Plus tôt cette semaine, les organisateurs des manifestations ont annoncé qu’ils manifesteraient quel que soit le vainqueur de l’élection présidentielle et qu’ils utiliseraient des slogans tels que “Ne laissez pas Trump voler les élections” et “Une victoire de Biden ne donnera pas la liberté que nous exigeons. “.

En ce sens, ils ont indiqué qu’ils aimeraient que l’ancien vice-président démocrate gagne, mais qu’ils ne voient pas que cela signifiera un changement dans la vie des personnes souffrant de la pandémie, du racisme et de la récession.

La manifestation, qui se poursuit toujours, passe par l’autoroute I-94, au milieu d’un large déploiement d’agents équipés de matériel anti-émeute.