Photographie promotionnelle gracieuseté de E! Divertissement où apparaissent les mannequins brésiliens de taille Extra Large (XL) Mayara Russi (i), Nahuane Drumond (c) et Fluvia Lacerda (d), qui s’expriment dans une interview avec Efe sur leur carrière et les préjugés auxquels ils ont dû faire face dans le la vie et dans l’industrie de la mode pour être «gros». . / E! Divertissement

Miami, 14 janvier . .- Fluvia, Mayara et Nahuane sont des modèles, mais ils ne suivent pas de régime, bien qu’ils mangent sainement, font de l’exercice et du programme “Belleza XL” sur le canal E! Entertainment, dont la deuxième saison démarre ce jeudi en Amérique latine, cherche à «démocratiser et humaniser la mode.

Dans une interview avec Efe via Zoom, les trois mannequins brésiliens de taille Extra Large (XL) parlent de leur carrière et des préjugés auxquels ils ont dû faire face dans la vie et dans l’industrie de la mode pour être «gros».

FIER DES GRAISSES

C’est un mot que Fluvia Lacerda, connue sous le nom de Gisele Bundchen de la mode «grande taille», n’hésite pas à utiliser pour parler d’elle-même et de ses compagnons, malgré le fait que certaines personnes le trouvent péjoratif et pour cette raison ils utilisent des euphémismes tels que “dodu”.

Fluvia explique que dans la première saison du programme, le public a ouvert les yeux sur la réalité des mannequins taille plus, quelque chose qui semblait auparavant “scandaleux, absurde et inconcevable”, et maintenant dans la seconde, il montre les difficultés, les obstacles et les succès de la carrières des trois protagonistes.

«Les possibilités que nous avons en tant que modèles« grande taille »sont aussi immenses que celles des modèles conventionnels», déclare Lacerda, qui a investi dans sa propre ligne de maillots de bain, y compris les bikinis, et se plaint que les fabricants de ces vêtements ne pense pas à des gens comme elle.

“L’industrie de la mode doit exister pour tous de la même manière, car même s’il y a un préjugé contre une grosse femme, elle ne disparaîtra pas à cause de cela”, dit-il.

BEAU ET AUSSI SAIN

Mayara Russi, qui commence sa carrière internationale et comme Fluvia Lacerda est déjà connue du public, puisqu’elle a participé à la première saison de la série, s’est entretenue avec Efe pour savoir s’il est possible d’être grosse et en bonne santé.

Mère de deux enfants, les mêmes que Fluvia, elle dit que ses tests médicaux indiquent qu’elle n’a «rien que les gens associent à l’obésité».

«Mon nutritionniste dit que votre poids ne définit pas votre santé, mais que de saines habitudes le font. Si vous faites de l’activité physique, mangez bien, la plupart du temps, vous n’avez rien à craindre», dit-il.

A 21 ans, la “nouvelle” star de “Beauty XL”, Nahuane, est la plus jeune des trois et a passé une saison à Londres à la recherche de plus d’opportunités dans un marché en pleine croissance.

La mode change et les modèles conformes aux normes de beauté commencent à coexister avec ceux qui ressemblent davantage aux vraies femmes et hommes, même si cela ne signifie pas que ces derniers ne doivent pas répondre à certaines exigences.

NI MOINS DE 115 CENTIMÈTRES NI PLUS DE 125

Grâce à ce programme de “télé-réalité”, le public peut découvrir ce qu’il faut pour être le “nouveau visage” de l’agence de mannequins Ford avec le programme “Beauty XL”: de 18 à 30 ans, une taille supérieure à 1,70 mètres et une largeur de hanches de 115 à 125 centimètres.

«Je ne suis pas un régime spécifique très restreint, j’essaie toujours de manger sainement, je fais de l’exercice. Parfois je mets quelque chose dans le régime, mais pas pour perdre du poids, mais pour mon bien-être, pour ma santé», explique Nahuane Drumond.

Après son succès au Brésil, la première saison de “Belleza XL” a été créée en juillet 2019 au Mexique, en Colombie, en Argentine, au Chili, au Pérou, au Panama et dans d’autres pays d’Amérique latine, atteignant plus de 49,5 millions de foyers.

Dans le deuxième épisode de la série de cette nouvelle saison, un quatrième membre sera ajouté, choisi dans un casting par Ford Models Curve, une extension de l’agence Ford Models.

POSITIVISME DU CORPS

“Belleza XL” est une coproduction NBCUniversal avec Manjubinha Filmes, qui se concentre sur l’autonomisation des femmes, en donnant une voix à un nombre croissant de femmes brisant les barrières pour affirmer leur place dans la société.

«C’est une cause, ce n’est pas seulement un travail! J’ai besoin d’inspirer les femmes. J’ai besoin que les femmes s’aiment. J’ai besoin que les femmes comprennent qu’elles sont belles à leur manière», dit Mayara Russi.

Fluvia Lacerda explique qu ‘«une grande partie de l’objectif du programme est de se concentrer sur toutes ces prisons psychologiques que vivent les femmes dans tous les domaines de leur vie».

“Je peux être heureuse comme je suis et oui, je suis une grosse femme, je suis heureuse. Je n’ai pas besoin de justifier ma santé à d’autres personnes, parce que lorsque vous parlez à un mannequin maigre, vous ne demandez jamais à quel point elle a faim, combien de médicaments elle utilise pour supprimer son appétit, ou combien de ses cheveux sont sur le point de tomber parce qu’elle ne mange pas, etc. ”

Selon Mayara, l’audience de “Belleza XL”, notamment sur les réseaux sociaux, est majoritairement féminine, mais il y a des hommes intéressés car “ils sont préoccupés par cette question de l’estime de soi de leur femme, petite amie, sœur ou mère”.

En outre, le manque de diversité dans la mode affecte à la fois les hommes et les femmes. «Le gros homme souffre également de nombreux préjugés et souffre de la rareté de cette disponibilité de mode», explique Fluvia.

Tous les trois se plaignent que la carrière de mannequin est courte, mais ils ont tous des projets pour plus tard.

Ana Mengotti