BRASILIA, 11 janvier (.) – Les perspectives de hausse des taux d’intérêt au Brésil au cours des deux prochaines années ont atteint leur plus haut niveau depuis plusieurs mois, selon une enquête d’économistes de la banque centrale publiée lundi, même si des estimations le taux de change et l’inflation sont restés stables.

L’estimation moyenne du taux d’intérêt Selic pour la fin de cette année est passée de 3% à 3,25%; et la projection pour la fin de 2022 est passée à 4,75% contre 4,50%, selon la dernière enquête Focus menée auprès d’une centaine d’économistes.

Les perspectives pour 2021 sont les plus sujettes à l’ajustement monétaire depuis juin dernier et les projections pour 2022 intègrent la perception la plus élevée de hausse des taux d’intérêt depuis août.

Le taux Selic est resté à un niveau record de 2% depuis août. Mais face à une inflation plus élevée et à de fortes pressions budgétaires, la Banque centrale a indiqué à la fin de l’année dernière qu’elle pourrait commencer à ajuster les conditions d’emprunt plus tôt que ne le prévoient de nombreux économistes.

L’enquête Focus de lundi a montré que les anticipations d’inflation pour 2021 sont restées stables à 3,3%, en dessous de l’objectif de la Banque centrale de 3,75%, tandis que les perspectives moyennes pour l’année prochaine sont restées inchangées en 3,50%, juste au milieu de la fourchette officielle attendue par l’instance dirigeante pour 2022. (Rapport de Jamie McGeever. Édité en espagnol par Marion Giraldo)